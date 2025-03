3 ting, du kan tage med fra vores rapport om status over møderne

Hvordan ændrede møderne sig egentlig i 2020? Hvad vil den langsigtede effekt af denne ændring være? Og kunne 2020 have ændret den måde, vi mødes på, for altid?

Det er alle de spørgsmål, som vi har til hensigt at besvare i denne rapport.

2020 har ændret vores liv på mange måder, og vores måde at arbejde på var ingen undtagelse. Rundt om i verden tvang nationale lockdowns og rejserestriktioner virksomhederne til at tænke på nye måder at holde dørene åbne på.

Vores State of Meetings-rapport kiggede på over 30 millioner møder, der blev booket via Doodle mellem 1. januar og 31. december, og her er tre ting, du bør vide.

Virtuelle møder er i vækst og vil blive ved med at være der

Vores undersøgelse viste, at selv om virtuelle møder har været stigende i de sidste par år, gav 2020 dem det gennembrud, de havde brug for, for at blive et etableret element i forretningsverdenen.

En undersøgelse foretaget af Doodle viste, at næsten 60 procent af de adspurgte frygtede, at det ville være mere udfordrende at håndtere kunder online. Mange af disse bekymringer var ting som problemer med teknologien, ukontrollable distraktioner som baggrundsstøj og manglende adgang til det rette udstyr. 2020 tvang folk til at stå ansigt til ansigt med disse bekymringer.

Rundt om i verden steg antallet af virtuelle 1:1-møder med svimlende 1 230 procent. På steder som USA var der beviser for, at check-ins på mental sundhed og kortere catch-ups bidrog hertil.

De virtuelle gruppemøder steg også. Der var en stigning på 613 procent i møder med tre eller flere personer fra januar til december. I Det Forenede Kongerige viste vores data, at flere mennesker mødtes på tidspunkter, hvor de normalt ville have rejst til og fra arbejde. På trods af mange virksomheders frygt - 61 procent af arbejdsgiverne rapporterede at deres medarbejdere var lige så fokuserede hjemme som på kontoret. De mente også, at samarbejdet enten var blevet bedre eller uændret.

Med virtuelle møder, der snarere hjælper end hæmmer forretningen, er der mange, der ser de potentielle fordele, som fjernarbejde kan give deres organisationer. Virksomhederne kan indskrænke kontorarealerne og indføre hot-desking. Det sparer ikke kun virksomheden penge, men kan også have fordele for medarbejderne. En undersøgelse foretaget af Barco underbygger dette, idet 85 % af de ansatte siger, at de gerne vil have en hybridmodel for arbejde mellem hjem og kontor. Desuden kan det at fjerne den lange pendling for medarbejderne og tillade mere fleksibelt arbejde dramatisk øge det mentale velbefindende, hvilket fører til lavere personalefravær som følge heraf.

Du kan læse om de andre aspekter af arbejdslivet, som vi forventer at ændre takket være virtuelle møder, i den fulde rapport.

Forvent flere online-interviews

Rekruttering på afstand var allerede stigende. Flere og flere virksomheder - især nystartede virksomheder og virksomheder i teknologisektoren - brugte det som en mere levedygtig mulighed for at få fat i de rigtige medarbejdere. COVID 19 tvang resten af verden til at indhente det samme.

Ikke alene har vi set flere virksomheder end nogensinde før rekruttere udelukkende online, men der er også tegn på, at vi er sprunget fem år frem på et år.

Lad os tage Spotify som eksempel. Sidste år, efter at virksomheden havde tilpasset sin arbejdsform for at kunne klare COVID 19, besluttede den, at medarbejderne kan arbejde på afstand fra hvor som helst i verden. Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, sagde, at han forventede noget lignende hos Facebook. Han fortalte medarbejderne, at halvdelen af den sociale gigants medarbejdere ville arbejde på afstand inden for de næste fem til ti år.

Med mere fjernarbejde følger også mere rekruttering på afstand, og det viser dataene fra vores rapport. Virtuel rekruttering og onboarding steg med 64 procent fra januar til december.

Virtuel rekruttering kan også hjælpe virksomhederne på andre måder. Virksomhederne har større forståelse for mentalt velvære og forebyggelse af udbrændthed end for blot et par år siden. Ved at interviewe og onboarding online kan virksomheder strømline deres processer, gøre dem mere effektive og sikre, at deres medarbejdere forbliver glade og sunde.

Trods stigningen i hjemmearbejde - bruger vi stadig mobilen til at booke møder

Dette er et af disse resultater, der virker overraskende og forventet på samme tid. Væksten i mobilteknologien har været eksponentiel i de seneste år, så det virker naturligvis logisk, at folk bruger deres telefoner til at booke møder.

På den anden side er der med flere mennesker end nogensinde før, der arbejder hjemmefra (og mange af os sidder fast der på grund af rejsebegrænsninger), lidt af en uoverensstemmelse mellem det at sidde foran computeren hele dagen og det at booke møder.

I 2020 blev over 60 procent af de møder, vi bookede, afholdt via en mobiltelefon. Sammenlignet med 2019 er de af os, der booker møder via en desktop, næsten halveret fra lidt over 38 procent til 21,3 procent.

Vi tror, at der er et par årsager bag dette.

Flere enheder end nogensinde før synkroniserer nu sammen. Tag f.eks. din bærbare computer, når du opdaterer din kalender, foretager den ændringerne på din telefon. Det virker derfor logisk, at hvis et møde dukker op, når du er på din telefon - så bekræfter du det bare.

Teknologien, især mobiludstyr og videoudstyr, er faldet dramatisk i pris i løbet af de sidste par år. Tænk tilbage på møder for 10 eller 20 år siden. For at deltage i et møde virtuelt skulle du bruge dyrt udstyr (som ofte krævede ting som f.eks. sin egen telefonlinje). Nu kan du med Zoom og Microsoft Teams deltage i møder virtuelt (med ordspil) hvor som helst.

Vores rapport om status for møder 2020

Dette er blot noget af det, som vores rapport har vist om møder i 2020. Hvis du ønsker at læse hele rapporten, kan du downloade den gratis.