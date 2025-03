3 points à retenir de notre rapport sur l'état des réunions

Alors, comment les réunions ont-elles réellement changé en 2020 ? Quel sera l'impact à long terme de ce changement ? Et 2020 pourrait-il avoir changé définitivement la façon dont nous nous réunissons ?

C'est à toutes ces questions que nous entendons répondre dans ce rapport.

2020 a changé nos vies à bien des égards et notre façon de travailler n'a pas fait exception. Partout dans le monde, les fermetures nationales et les restrictions de voyage ont obligé les entreprises à réfléchir à de nouveaux moyens de garder les portes ouvertes.

Notre rapport sur l'état des réunions a examiné plus de 30 millions de réunions réservées via Doodle entre le 1er janvier et le 31 décembre et voici trois choses que vous devriez savoir.

Les réunions virtuelles ont le vent en poupe et sont appelées à perdurer.

Nos recherches ont montré que, bien que les réunions virtuelles soient en plein essor depuis quelques années, l'année 2020 leur a donné l'impulsion nécessaire pour devenir un élément établi du monde des affaires.

Une étude menée par Doodle a révélé que près de 60 % des personnes interrogées craignaient qu'il soit plus difficile de traiter avec les clients en ligne. La plupart de ces craintes concernaient des problèmes de technologie, des distractions incontrôlables telles que le bruit de fond et le manque d'équipement adéquat. 2020 a obligé les gens à se confronter à ces craintes.

Dans le monde entier, les réunions virtuelles 1:1 ont connu une augmentation stupéfiante de 1 230 %. Dans des pays comme les États-Unis, il a été prouvé que les contrôles de santé mentale et les réunions de rattrapage plus courtes y ont contribué.

Les réunions de groupe virtuelles sont également en hausse. De janvier à décembre, les réunions de trois personnes ou plus ont augmenté de 613 %. Au Royaume-Uni, nos données ont montré que davantage de personnes se réunissaient pendant les heures où elles auraient normalement dû se rendre au travail et en revenir. Malgré les craintes de nombreuses entreprises, 61 % des employeurs ont déclaré que leur personnel était tout aussi concentré à la maison qu'au bureau. Ils estiment également que la collaboration s'est améliorée ou est restée la même.

Les réunions virtuelles aidant plutôt qu'elles n'entravent les affaires, beaucoup voient les avantages potentiels que le travail à distance pourrait apporter à leur entreprise. Les entreprises peuvent réduire les espaces de bureau et adopter le hot-desking. Non seulement cela permet à l'entreprise de faire des économies, mais cela peut aussi avoir des avantages pour le personnel. Une étude menée par Barco a confirmé ce point, avec 85 % des personnes déclarant qu'elles souhaiteraient un modèle de travail hybride entre le domicile et le bureau. En outre, l'élimination des longs trajets domicile-bureau et l'assouplissement du travail peuvent améliorer considérablement le bien-être mental du personnel, ce qui se traduit par une diminution des absences.

Vous pouvez lire le rapport complet sur les autres aspects de la vie professionnelle qui devraient changer grâce aux réunions virtuelles.

Attendez-vous à davantage d'entretiens en ligne

Le recrutement à distance avait déjà le vent en poupe. De plus en plus d'entreprises - en particulier les start-ups et les entreprises du secteur technologique - l'utilisent comme une option plus viable pour recruter les bonnes personnes. COVID 19 a obligé le reste du monde à rattraper son retard.

Non seulement nous avons vu plus d'entreprises que jamais recruter entièrement en ligne, mais les données suggèrent que nous avons fait un bond en avant d'environ cinq ans en une seule fois.

Prenons l'exemple de Spotify. L'année dernière, après avoir adopté son style de travail pour faire face au COVID 19, elle a décidé que ses employés pouvaient travailler à distance de n'importe où dans le monde. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré qu'il s'attendait à quelque chose de similaire chez Facebook. Il a déclaré au personnel que la moitié du personnel du géant social travaillerait à distance dans les cinq à dix prochaines années.

L'augmentation du travail à distance s'accompagne d'une augmentation du recrutement à distance, comme le montrent les données de notre rapport. Le recrutement et l'intégration virtuels ont augmenté de 64 % entre janvier et décembre.

Le recrutement virtuel peut également aider les entreprises d'autres manières. Le bien-être mental et la prévention de l'épuisement professionnel sont mieux compris par les entreprises qu'il y a quelques années. En organisant les entretiens et l'accueil en ligne, les entreprises peuvent rationaliser leurs processus, les rendre plus efficaces et s'assurer que leurs employés restent heureux et en bonne santé.

Malgré l'essor du travail à domicile, nous utilisons toujours le téléphone portable pour organiser des réunions.

C'est l'un de ces résultats qui semblent à la fois surprenants et attendus. La croissance de la technologie mobile a été exponentielle ces dernières années, il semble donc logique que les gens utilisent leur téléphone pour organiser des réunions.

D'un autre côté, étant donné que de plus en plus de personnes travaillent à domicile (et que beaucoup d'entre nous y sont coincés en raison des restrictions de voyage), il y a une certaine déconnexion entre les personnes assises devant leur ordinateur toute la journée et celles qui prennent des rendez-vous.

En 2020, plus de 60 % des réunions que nous avons réservées l'ont été par le biais d'un téléphone mobile. Par rapport à 2019, ceux d'entre nous qui réservent des réunions via un ordinateur de bureau ont presque diminué de moitié, passant d'un peu plus de 38 % à 21,3 %.

Nous pensons qu'il y a plusieurs raisons derrière cela.

Plus d'appareils que jamais se synchronisent désormais ensemble. Prenez votre ordinateur portable, par exemple, lorsque vous mettez à jour votre calendrier, les modifications sont répercutées sur votre téléphone. Il semble donc logique que si une réunion s'affiche lorsque vous êtes sur votre téléphone, vous la confirmiez.

Le prix de la technologie, en particulier des équipements mobiles et vidéo, a considérablement baissé au cours des dernières années. Pensez aux réunions d'il y a 10 ou 20 ans. Pour assister virtuellement à une réunion, vous aviez besoin d'un équipement coûteux (qui nécessitait souvent sa propre ligne téléphonique). Aujourd'hui, avec des outils tels que Zoom et Microsoft Teams, vous pouvez assister à des réunions virtuelles (jeu de mots) n'importe où.

Notre rapport sur l'état des réunions en 2020

Voici une partie de ce que notre rapport a montré sur les réunions en 2020. Si vous souhaitez lire le rapport complet, vous pouvez le télécharger gratuitement.