3 retiradas de nosso Relatório de Estado de Reuniões

Então, como as reuniões realmente mudaram em 2020? Qual será o impacto dessa mudança a longo prazo? E 2020 poderia ter mudado de vez a forma como nos reunimos?

Estas são todas as perguntas que planejamos responder neste relatório.

2020 mudou nossas vidas de muitas maneiras e a forma como trabalhamos não foi exceção. Em todo o mundo, fechaduras nacionais e restrições de viagem forçaram as empresas a pensar em novas maneiras de manter as portas abertas.

Nosso Relatório do Estado das Reuniões analisou mais de 30 milhões de reuniões marcadas através da Doodle entre 1º de janeiro e 31 de dezembro e aqui estão três coisas que você deve saber.

As reuniões virtuais estão em ascensão e aqui para ficar

Nossas pesquisas mostraram que, embora as reuniões virtuais tenham aumentado nos últimos anos, 2020 lhes deu o avanço necessário para se tornarem um elemento estabelecido do mundo dos negócios.

Uma pesquisa realizada pela Doodle descobriu que quase 60% dos entrevistados temiam que fosse mais difícil lidar com clientes on-line. Muitas dessas preocupações eram coisas como problemas com a tecnologia, distrações incontroláveis como ruído de fundo e não ter o equipamento certo. 2020 forçou as pessoas a se confrontarem com estes medos.

Em todo o mundo, as reuniões virtuais 1:1 subiram 1.230%. Em lugares como os Estados Unidos, havia provas de que os check-ins de saúde mental e as recuperações mais curtas contribuíram para isso.

Também foram realizadas reuniões de grupo virtuais. Houve um aumento de 613% nas reuniões de três ou mais pessoas de janeiro a dezembro. No Reino Unido, nossos dados mostraram que mais pessoas se reuniam durante os períodos em que normalmente viajavam de e para o trabalho. Apesar dos receios de muitas empresas - 61% dos empregadores relataram seu pessoal estava tão concentrado em casa quanto no escritório. Eles também acreditavam que a colaboração tinha melhorado ou permanecido a mesma.

Com reuniões virtuais ajudando em vez de atrapalhar os negócios, muitos estão vendo os benefícios potenciais que o trabalho remoto poderia trazer para suas organizações. As empresas podem reduzir os espaços de escritório e adotar o hot-desking. Isso não só economiza o dinheiro da empresa, mas também pode trazer benefícios para o pessoal. A pesquisa da Barco reforçou isto com85% das pessoas dizendo que gostariam de um modelo híbrido de trabalho entre casa e escritório Além disso, eliminar o longo deslocamento do pessoal e permitir um trabalho mais flexível pode aumentar drasticamente o bem-estar mental levando a uma menor ausência de pessoal como resultado.

Você pode ler sobre os outros aspectos da vida profissional que esperamos mudar graças às reuniões virtuais no relatório completo.

Esperar mais entrevistas on-line

O recrutamento remoto já estava em ascensão. Cada vez mais empresas - especialmente as start-ups e as do setor tecnológico - estavam usando isso como uma opção mais viável para conseguir as pessoas certas. A COVID 19 forçou o resto do mundo a se recuperar.

Não apenas vimos mais empresas do que nunca recrutar totalmente on-line, mas as evidências sugerem que avançamos cerca de cinco anos em um.

Tomemos Spotify, por exemplo. No ano passado, depois de adotar seu estilo de trabalho para lidar com a COVID 19, decidiu que os funcionários podem trabalhar remotamente de qualquer lugar do mundo. O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que esperava algo semelhante no Facebook. Ele disse ao pessoal que metade do pessoal do gigante social trabalharia remotamente nos próximos cinco a dez anos.

Com o trabalho mais remoto vem o recrutamento mais remoto e os dados de nosso relatório mostram isso. O recrutamento virtual e o trabalho a bordo aumentaram 64% de janeiro a dezembro.

O recrutamento virtual também pode ajudar as empresas de outras formas. O bem-estar mental e a prevenção de queimaduras estão sendo melhor compreendidos pelas empresas do que eram há alguns anos atrás. Entrevistando e embarcando on-line, as organizações podem agilizar seus processos, torná-los mais eficientes e garantir que seus funcionários permaneçam felizes e saudáveis.

Apesar do aumento do trabalho em casa - ainda estamos usando celulares para marcar reuniões

Este é um desses resultados que parecem surpreendentes e esperados, todos ao mesmo tempo. O crescimento da tecnologia móvel tem sido exponencial nos últimos anos, portanto, naturalmente, parece lógico que as pessoas estariam usando seus telefones para marcar reuniões.

Por outro lado, com mais pessoas trabalhando em casa do que nunca (e muitos de nós presos lá devido a restrições de viagem), há um pouco de desconexão entre as pessoas sentadas em frente a seus computadores o dia todo e as pessoas que reservam reuniões.

Em 2020, mais de 60% das reuniões que marcamos foram feitas através de um telefone celular. Em comparação com 2019, aqueles de nós que agendamos reuniões através de uma área de trabalho quase reduziram pela metade de um pouco mais de 38% para 21,3%.

Pensamos que há algumas razões por trás disso.

Mais dispositivos do que nunca agora sincronizados entre si. Tome seu laptop, por exemplo, quando você atualiza seu calendário, ele faz as mudanças em seu telefone. Parece lógico então que se surgir uma reunião quando você estiver no telefone - você apenas confirmará.

A tecnologia, especialmente os equipamentos móveis e de vídeo, tem caído drasticamente de preço nos últimos anos. Pense nas reuniões de 10 ou 20 anos atrás. Para assistir virtualmente a uma reunião, você precisava de equipamentos caros (que muitas vezes exigiam coisas como sua própria linha telefônica). Agora, com equipes como Zoom e Microsoft, você pode assistir a reuniões virtualmente (trocadilho) em qualquer lugar.

Nosso Relatório sobre a Situação das Reuniões 2020

