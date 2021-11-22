Ať už jsi učitel, profesor, děkan, ředitel školy nebo dokonce zastáváš podpůrnou roli, například v administrativě, zdá se, že jsi přepracovaní, nemáte dost času a máte malou až žádnou rovnováhu mezi prací a soukromým životem , je pro ty, kteří pracují ve vzdělávacím sektoru, prostě běžnou součástí práce. Je třeba rychle najít řešení. Jinak riskujeme, že přijdeme o celou generaci učitelů kvůli stresu, vyhoření a prostému ztrátě zájmu.
Nejvíce postiženým odvětvím je sice školství, ale není jediné, přičemž stres na pracovišti dosahuje rekordních úrovní napříč všemi odvětvími. Organizace a průmyslová odvětví se snaží tento problém řešit přímo, a to prostřednictvím programů, které učí zaměstnance, jak snížit úzkost a lépe hospodařit se svým časem, doplněných četnými aplikacemi a nástroji, které pomáhají pracovníkům všech typů vybudovat si lepší vztah k práci.
V minulosti se vzdělávací sektor k přijímání nových technologií všeho druhu stavěl zdrženlivě. Vzdělávací instituce však postupně začínají rozpoznávat potenciálních výhod technologií v souvislosti s pandemií COVID-19, která donutila obrovské množství škol přesunout výuku přes noc do online prostředí, což si vyžádalo, aby tento sektor konečně začal využívat edtech. Tato nově objevená láska k technologiím by se však neměla omezovat pouze na výukové nástroje, protože existuje značné množství aplikací a řešení, která by mohla pomoci všem, kdo pracují ve vzdělávacím sektoru, lépe spravovat svůj čas a vést k zdravějšímu a příjemnějšímu vztahu ke své kariéře.
Zde je sedm nejlepších nástrojů, které ti pomohou začít.
1. Toggl
Abychom parafrázovali britského matematika z 19. století lorda Kelvina: „Co lze změřit, lze zlepšit.“ Proto jsou aplikace pro sledování času, jako je Toggl, tím nejlepším výchozím bodem, pokud chceš zlepšit časové řízení ve své firmě. Uživatelé mohou zaznamenávat hodiny, které věnují jednotlivým projektům, a dokonce je třídit podle typů, a to buď pomocí mobilní aplikace, nebo webové verze.
Pokud celý tvůj IT nebo komunikační tým používá Toggl, můžeš identifikovat činnosti nebo projekty, které zabírají nejvíce času, a hledat způsoby, jak tyto procesy zefektivnit. Pokud IT podpora tráví 25 procent svého času odpovídáním na některé běžné dotazy, je snazší zdůvodnit a pochopit obchodní přínos vytvoření IT portálu pro samopomoc.
Administrativní pracovníci a asistenti také mohou zjistit, kam směřuje většina jejich času a zdrojů. Pokud opakující se úkoly, jako je plánování schůzek pedagogického sboru nebo správa výdajů vedoucího oddělení, zabírají velkou část času, mohlo by být rozumné integrovat aplikace, které šetří čas a tyto úkoly za ně převezmou.
Učitelé a lektoři možná hned nepochopí, jaký smysl má sledování svých hodin, když v průměru tráví 60 procent času výukou. Stačí však sledovat své hodiny jen pár týdnů a získáš neuvěřitelný přehled o tom, kde trávíš zbytek času. Zjistíte, zda si s prioritami poradíte skvěle, nebo zda – jak to často bývá – ztrácíte příliš mnoho času na úkoly s nízkou prioritou.
2. Todoist
„Kdo neplánuje, plánuje neúspěch,“ řekl Benjamin Franklin a prakticky každý středoškolský sportovní trenér za posledních 50 let. V tomto klišé je však více než jen zrnko pravdy. Jedna hodina plánování má stejnou hodnotu jako 10 hodin bezcílné práce, takže dává smysl, že lidé, kteří si vedou seznamy úkolů a stanovují si cíle (zřejmě do této skupiny spadá jen 14 procent lidí), jsou podstatně úspěšnější než ti, kteří prostě berou život tak, jak přichází.
Pokud patříš mezi ty, kteří si rádi plánují život, je pravděpodobné, že máš svůj život zorganizovaný buď pomocí nekonečné sbírky zápisníků a lepících lístků, nebo jsi již přešel na digitální alternativu. Možností je spousta, ale nám se líbí Todoist, protože k jeho používání nepotřebuješ titul z programování a webová i mobilní aplikace jsou přehledně uspořádané. Navíc můžete začít jen se svým osobním seznamem úkolů a poté vytvářet sdílené seznamy s členy rodiny (například nákupní seznamy nebo seznam domácích prací) nebo s kolegy, pokud společně pracujete na nějakém projektu a chcete zefektivnit plánování, aniž byste se museli učit složité funkce Ganttova diagramu.
3. Focus Keeper
Plánování úkolů je jedna věc; jejich odškrtávání ze seznamu úkolů je věc zcela jiná. Bohužel pro příliš mnoho lidí se technologie stala spíše překážkou než pomocí právě v tomto ohledu. Kolikrát se ti už stalo, že jsi opravoval hromadu prací, když ti na mobilu vyskočil e-mail, komentář na Instagramu nebo chatová bublina a upoutal tvou pozornost? Najednou uběhla půlhodina a teprve pak sis vzpomněl na ty práce, které jsi opravoval.
Podle výzkumu se každých 11 minut necháme vyrušit od hlavního úkolu, na kterém právě pracujeme. Jakmile se necháme vyrušit, může trvat až 25 minut, než se vrátíme k plné produktivitě. Výsledkem je, že průměrný zaměstnanec ztrácí kvůli vyrušování více než dvě hodiny denně. Pokud již trávíš šest hodin denně výukou, tvůj rozvrh ti nedovoluje tolik neproduktivního času, aniž by to zasahovalo do tvého soukromého času.
Focus Keeper vychází z techniky Pomodoro, která vychází z předpokladu, že lidé pracují nejúčinněji a nejefektivněji v 25minutových intervalech s pětiminutovými přestávkami mezi nimi. Pokud máš před sebou náročnou práci, zapni Focus Keeper, vypni ostatní upozornění a nech aplikaci, aby ti oznámila, kdy uplynulo 25 minut a kdy je čas se znovu pustit do práce. Délku pracovních bloků a přestávek si můžeš přizpůsobit, pokud zjistíš, že tvůj mozek pracuje v jiném rytmu. Díky funkci sledování uvidíš, kdy jsi byl nejúčinnější, a podle toho můžeš přizpůsobit svůj rozvrh.
4. Doodle
Organizace jsou postaveny na základech schůzek a školy nejsou výjimkou. Ať už jde o schůzky učitelů s rodiči, individuální rozhovory studentů s profesory, zasedání kateder, schůzky na děkanátu, náborové hovory nebo jakákoli jiná běžná setkání mezi týmy, je pravděpodobné, že strávíš několik hodin týdně na schůzkách. A pravděpodobně stejně dlouho trávíš tím, že se je vůbec snažíš zorganizovat.
Ať už jde o učitele, asistenty nebo podpůrný personál, Doodle je naprostá samozřejmost, která ti ušetří všechny starosti a hlavně čas při plánování schůzek. Například profesoři mohou zabránit dvojímu rezervování času s více studenty tím, že propojením svých kalendářů Google Calendar a Microsoft Office se svými účty Doodle. Mohou také vynechat e-mailovou korespondenci a jednoduše poslat personalizovanou URL adresu Doodle svým studentům, kolegům z fakulty a administrátorům. Funkce hlasování a skupinových schůzek je mimořádně výkonná a šetří čas, zejména u schůzek, kterých se účastní mnoho zaneprázdněných lidí, jako jsou například zasedání akademického sboru. Budete se divit, jak jste bez ní vůbec mohli žít.
5. Google Drive
I v dnešním vysoce digitalizovaném světě bys byl překvapen, kolik učitelů a kateder stále používá analogový přístup k přípravě na hodiny a sdílení poznámek. Police plné učebnic, složky přeplněné učitelskými poznámkami a stůl zaplavený tištěnými úkoly jsou stále běžným jevem.
Pro studenty a ostatní učitele je náročné najít dokumenty, když je potřebují. To zase vede k dalším telefonátům nebo e-mailům, jejichž cílem je dokumenty vyhledat, což vše znamená další práci pro již tak přetížené pedagogy.
Díky nástrojům jako Google Drive nebo Dropbox lze dokumenty sdílet rychle a snadno. Studenti i učitelé mohou tyto cloudové služby využívat jako úložiště svých poznámek, podpůrných materiálů a dokonce i svých úkolů. Přístup je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a důležité poznámky či texty se už nikdy neztratí.
6. Expensify
Od akademických pracovníků, kteří často cestují na konference nebo přednášejí jako hosté, až po náboráře vysokých škol, kteří se účastní veletrhů po celé zemi – školní personál má na starosti spoustu výkazů výdajů. Ty často musí být zaevidovány a zpracovány, než mohou být členům fakulty proplaceny. Pro mnoho organizací je tento proces zdlouhavý a pracný.
V průměru trvá vyplnění každého výkaz vyplnění trvá 20 minut a její zpracování stojí kolem 50 €. Každá pátá zpráva obsahuje chyby, jejichž oprava zabere dalších 18 minut, což představuje dodatečnou zátěž pro účetní oddělení. Celý proces je natolik problematický, že více než polovina zaměstnanců uvádí, že v minulosti nepožádali o proplacení výdajů a náklady vzniklé při zastupování školy hradili z vlastních peněz. To není ideální.
Snadno použitelný a intuitivní software pro správu výdajů, jako je Expensify, může mnoho z těchto problémů rychle vyřešit. Zaměstnanci školy mohou jednoduše pořizovat snímky účtenek a zaznamenávat ujeté míle přímo na cestách pomocí mobilní aplikace; snímek se naskenuje, převede na příslušná data a přidá do zprávy. Software také rozpoznává chyby nebo duplicitní záznamy. Díky tomu je velká část procesu samoobslužná a snižuje se pracovní zátěž účetního oddělení.
7. Školní aplikace
K dispozici jsou stovky takových platforem, které se zaměřují na konkrétní segmenty vzdělávacího sektoru, od jeslí a mateřských škol až po vysoké školy. Některé z nich jsou komplexní platformy pro správu škol , které zahrnují vše od zpracování plateb a rezervace učeben až po správu dokumentů a plánování časů příjezdu školních autobusů.
Ať už se rozhodneš jakkoli, základem každé školní aplikace by měla být snazší komunikace. Je zásadní, aby učitelé mohli prostřednictvím aplikace komunikovat s celou třídou (nebo s rodiči) a aby bylo snadné najít důležité informace, jako jsou termíny prázdnin, případné změny v běžném rozvrhu a kontaktní údaje na další konkrétní oddělení. To celé škole ušetří hodiny strávené odpovídáním na e-maily a telefonáty a povede k větší angažovanosti a informovanosti žáků.
Pokud se chceš dozvědět, jak Doodle funguje a jak ti může pomoci zvládnout časové plánování ve škole, obrať se na jednoho z našich odborníků na plánování.
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