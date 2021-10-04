Zpráva o stavu schůzek ve 2. čtvrtletí 2020
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Vzpomeneš si na jediný pracovní týden, kdy jsi neměl v kalendáři naplánováno alespoň 10 schůzek?
My rozhodně ne. A většina lidí také ne. Čas strávený na schůzkách se od roku 2000 každoročně zvyšuje o 10 procent.
Schůzky potřebujeme, abychom si udrželi pořádek, spolupracovali s ostatními, dokončili skupinové projekty, získali nové zakázky, informovali zákazníky a udrželi jejich zájem, podávali zprávy o výkonu a mnoho dalšího. Nebo to řekněme ještě jasněji: firmy bez schůzek nemohou fungovat ani růst.
Ale fráze jako „schůzkové šílenství“, „schůzková mánie“, „ztráta času“ a „zabiják produktivity“ se objevují všude. Víš, o čem mluvíme: ty schůzky, které postrádají jasný směr, jsou špatně zorganizované a účastní se jich příliš mnoho lidí.
„Mnoho lidí se mýlí v tom, že si myslí, že vést efektivní schůzku je stejně jednoduché jako splnit jeden úkol nebo použít jeden nástroj. Vyžaduje to spíše komplexní přístup – od zohlednění faktorů, jako je velikost schůzky, její délka, lhůta pro oznámení a čas, až po zavedení správné technologie, která optimalizuje procesy, šetří čas a v konečném důsledku umožňuje týmům, kolegům a klientům lépe spolupracovat v průběhu celého cyklu schůzky.“ - Renato Profico, generální ředitel, Doodle
Na začátku tohoto týdne jsme zveřejnili naši zprávu „State of Meetings“ za 2. čtvrtletí 2020, která vychází z analýzy schůzek (pracovních i soukromých) rezervovaných po celém světě více než 30 miliony uživatelů na Doodle během druhého čtvrtletí roku 2020. Naše zjištění jsou velmi poučná a mohou organizacím pomoci činit strategičtější a na datech založená rozhodnutí o tom, kdy a jak plánovat schůzky, aby byly co nejvíce cílené a produktivní.
Zde je náhled na statistiky schůzek z naší zprávy „State of Meetings“ za 2. čtvrtletí 2020.
Ať jsou schůzky krátké a příjemné (do 30 minut)
Pro většinu profesionálů byly hodinové schůzky obvykle vnímány a využívány jako standardní délka schůzky. Podle údajů z naší platformy však tomu již nemusí být tak. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla nejoblíbenější délka schůzky 30 minut (36 procent). Hodinové schůzky byly naopak mnohem méně časté (20 procent).
Data z naší platformy také ukazují, že 15 minut (31 procent) bylo ve 2. čtvrtletí 2020 druhou nejčastější délkou schůzky. To lze připsat skutečnosti, že v dnešních organizacích jsou stále populárnější tzv. stand-up schůzky. Tento typ schůzky se obvykle koná denně a účastníci při ní musí stát, což jim připomíná, že je třeba se držet stručnosti. Týmy často využívají stand-up schůzky k rychlému projednání aktuální situace, podání zprávy o pokroku a upozornění na důležité záležitosti, které vyžadují pozornost.
Další důvod uspořádat 15minutovou schůzku, zejména během současné pandemie koronaviru, by mohlo být zjištění emocionálních potřeb zaměstnanců. Omezení schůzek na 15 minut umožňuje uvolněnější konverzaci a minimalizuje pravděpodobnost plýtvání časem na neproduktivních schůzkách (častá stížnost účastníků schůzek).
Naše data naznačují, že zaměstnanci nesledují slepě tradiční postupy při plánování schůzek (např. nastavení výchozí délky schůzky na jednu hodinu). Spíše zpochybňují zavedené normy a přizpůsobují svůj přístup – to vše s cílem získat zpět kontrolu nad svým časem a zvýšit efektivitu svého pracovního života a dosáhnout většího dopadu v rámci své firmy.
Menší skupiny vedou k plodnějším diskusím
Jak kdysi řekl spoluzakladatel Googlu Larry Page: „Malé skupiny lidí mohou mít opravdu obrovský dopad.“ Při analýze dat z naší platformy za 2. čtvrtletí 2020 jsme si všimli trendu, který je v souladu s filozofií Larryho Page. Téměř polovina (44 procent) skupinových schůzek se omezila na čtyři až sedm lidí. Mezitím bylo 24 procent skupinových schůzek ještě menších, s celkem čtyřmi až pěti účastníky.
Věříme, že organizátoři schůzek by měli být při rozhodování o tom, koho na schůzky pozvat, selektivní a strategičtí. Do schůzek by měli být zahrnuti pouze ti, kteří se aktivně zapojí. Často však vidíme, že organizátoři zvou na schůzky velké množství lidí, protože nechtějí, aby se někdo cítil z procesu vyloučen. Ve skutečnosti však značná část účastníků skupinových schůzek nakonec slouží pouze jako „výplň“, nehraje v procesu skutečně aktivní roli a nemá žádný vliv na účel či cíle schůzky.
Američané mají schůzky až příliš rádi
Když jsme se podívali na data z naší platformy za 2. čtvrtletí 2020, všimli jsme si, že v pracovním dni neexistuje čas, kdy by Američané měli méně schůzek, s výjimkou poledne, kdy došlo k mírnému poklesu na 9 procent (z 10 procent v 11:00). O hodinu později, v 13:00, však podíl schůzek vyskočí na 13 procent. To ukazuje jasný vzorec: Američané se neustále scházejí a neustále pracují.
Pokud si Američané přeplňují pracovní dny přílišným množstvím schůzek, může to mít přímý dopad na jejich schopnost zvládat práci, způsobit zpoždění u větších projektů a ovlivnit jejich individuální výkon. V důsledku toho se pravděpodobně budou snažit „ztracený čas“ dohnat prací mimo pracovní dobu. To je pak opět vede k přepracování, stresu a vyhoření.
Spojené státy se jako národ staly synonymem kultury přepracování. Podle ILOpracují Američané o 260 hodin ročně více než britští pracovníci a o 499 hodin ročně více než francouzští pracovníci. A zatímco nejméně 134 zemí má zákony omezující počet pracovních hodin týdně, Spojené státy žádné takové zákony nemají.
Podle studie společnosti Accounttempsje 44 procent amerických profesionálů nejproduktivnějších brzy ráno a 31 procent v pozdních dopoledních hodinách. Studie také ukázala, že zaměstnanci by se měli vyhýbat plánování schůzek v poledne, protože pouze 2 procenta respondentů uvedla, že nejvíce práce zvládnou právě v době oběda. Data z naší platformy však ukazují, že Američané plně nevyužívají svůj ranní „proud“ produktivity. Konkrétně 33 procent amerických schůzek bylo naplánováno v ranních hodinách mezi 7:00 a 11:00. Nezapomeň, že se jedná o stejné časové období, které studie společnosti Accounttemps označila za nejproduktivnější pro americké profesionály.
Většina německých schůzek se koná v polovině až ke konci odpoledne
Při analýze dat z naší platformy jsme zjistili, že více než polovina (57 procent) německých schůzek byla naplánována na dopoledne a pozdní odpoledne, mezi 12:00 a 18:00. Z tohoto zjištění lze vyvodit, že dopoledne je považováno za čas pro hluboké soustředění, práci na důležitých projektech a maximální produktivitu. Němečtí profesionálové tedy raději plánují schůzky na druhou polovinu pracovního dne, aby mohli dopoledne věnovat „hluboké“ práci a přípravě na zbytek dne.
Docela mě překvapilo, že 15 procent německých schůzek rezervovaných ve 2. čtvrtletí 2020 se konalo v sobotu a v neděli. Naproti tomu víkendové schůzky byly méně časté v USA (7 procent), Velké Británii (8 procent), Francii (10 procent) a Švýcarsku (12 procent).
Tato ochota účastnit se schůzek o víkendech by mohla mít vysokou cenu. Jako nedávno odhalil průzkum společnosti Gallup nedávno odhalil, až 4,1 milionu německých pracovníků zažilo pracovní psychický nebo emocionální stres. V článku na Quartzugenerální ředitel Techniker Krankenkasse, jedné z předních německých veřejných zdravotních pojišťoven, rovněž potvrdil, že v Německu přibývá „civilizačních chorob“, a poukázal na skutečnost, že zákazníci TK v průměru zmeškají více než 15 pracovních dnů ročně.
Ranní porady v britských kalendářích nemají místo
Podle údajů z naší platformy jsou odpolední hodiny ve Velké Británii nejoblíbenějším časem pro schůzky. Konkrétně se 24 procent schůzek konalo po obědě, mezi 14:00 a 16:00. Když jsme se podívali na denní dobu, kdy se konalo nejvíce schůzek, na prvním místě se umístila 14:00 (9 procent) před všemi ostatními časy během dne. Mohlo by to souviset s tím, že po obědě britští profesionálové zažívají příliv energie a motivace. Mohou tedy být více nakloněni tomu, aby tuto obnovenou energii využili k účasti na schůzkách a přispěli svou pomocí, postřehy a přínosem k projednávaným projektům.
Podobně jako jejich američtí kolegové i britští zaměstnanci upřednostňují naplánovat většinu svých schůzek na střed týdne, aby měli v pondělí více času na soustředění a dokončení důležitých úkolů. Které dny v britském kalendáři jsou tedy nejčastěji zaplněné schůzkami? Na základě údajů z naší platformy je odpovědí jak středa (20 procent), tak čtvrtek (20 procent).
Zajímavé je také to, že víkendové schůzky jsou pro Brity velmi neobvyklé – pouze 5 procent se koná v sobotu a 3 procenta v neděli. Britové si většinou velmi pečlivě střeží svůj osobní čas a je velmi nepravděpodobné, že by organizovali nebo se účastnili schůzek, které zasahují do jejich víkendů.
Chceš-li získat více statistik o schůzkách, stáhni si zprávu „State of Meetings“ za 2. čtvrtletí 2020.
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