Jak stanovit jasné cíle a očekávání pro vaše schůzky
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Vynálezce telefonu Alexander Graham Bell kdysi řekl: „Příprava je klíčem k úspěchu, a to především.“ Pokud jde o to, co chceš dosáhnout na schůzce, nemůže to být pravdivější.
Příprava na schůzku je jednou z klíčových složek jejího úspěchu. Podle časopisu Incstojí neefektivní schůzky americké společnosti ročně kolem 283 miliard dolarů. Jak tedy zajistit, abys stanovíte cíle schůzky tak, aby tvůj tým splnil tvá očekávání? Podívejme se na několik kroků, které můžeš podniknout, abys dosáhl úspěchu.
Proč se scházíte?
Určení účelu schůzky je klíčové pro stanovení jasných cílů a očekávání. Jak ostatně můžeš očekávat dosažení konkrétního výsledku, když nevíš, jaký ten výsledek má být?
Jako vedoucího pracovníkamáš pravděpodobně plné ruce práce. Když se zrovna nesetkáváš se zainteresovanými stranami, snažíš se mít přehled o důležitých rozhodnutích. Tvůj čas je cenný, proto je důležité zajistit, aby každá schůzka, kterou pořádáš, měla svůj smysl. Musíte se řídit důležitým pravidlem: neztrácejte čas schůzkami s lidmi, když stačí poslat e-mail.
Ještě než začneš pozvat lidi na schůzku, věnuj pár minut přemýšlení o problému nebo záležitosti, kterou potřebuješ řešit. Čeho chceš touto schůzkou dosáhnout? Potřebuješ učinit rozhodnutí? Vyřešit problém? Vymyslet nové nápady?
Jakmile budeš mít jasno v tom, jaký je účel schůzky , musíš to jasně sdělit všem účastníkům. To nejen pomůže nastavit tón schůzky, ale také zajistí, že všichni budou na stejné vlně a budou moci přijít připraveni s nápady a řešeními, kterými přispějí.
Tím zajistíš, že tvůj tým bude vědět, co se od něj očekává, a připravíš půdu pro úspěšnou schůzku. Nejenže tím ušetříte čas a zvýšíte efektivitu, ale také to pomůže zajistit, že se budete přibližovat k dosažení svých obchodních cílů.
Kdo by se měl zúčastnit?
Pro úspěch tvé schůzky je to důležitější, než si myslíš – zejména pokud jde o plánování skupinových schůzek. Pokud se schůzky zúčastní nesprávní lidé, může to vést k mnoha vedlejších rozhovorům a je mnohem pravděpodobnější, že se schůzka odkloní od tématu. To vše je ztráta času, která může snadno vést k nutnosti uspořádat další schůzku a vzdálit vás od toho, čeho chcete dosáhnout.
Jako vedoucího firmy nebo podnikateleje důležité pečlivě zvážit, koho potřebuješ, abys mohl efektivně řešit daný problém. Mohou to být relevantní zainteresované strany, osoby s rozhodovací pravomocí a členové týmu, kteří mají příslušné odborné znalosti nebo zkušenosti.
Je také důležité zohlednit velikost schůzky. Pokud se jí účastní hodně lidí, může být obtížnější vést plodnou diskusi a dosáhnout rozhodnutí. Jak se říká, příliš mnoho kuchařů kazí polévku. Na druhou stranu, pokud nepozveš ty správné lidi, může to vést k nedostatečné podpoře nebo promarněným příležitostem pro podněty. Pečlivě si to předem promysli, vytvoř si seznam nebo si promluv s ostatními manažery, abys upřesnil, kdo by se měl zúčastnit.
Jakmile budeš vědět, koho pozvat, bude výzvou najít vhodný termín. Nástroj pro plánování, jako je Doodle ti pomůže rychle najít vhodný termín, aniž bys se musel ztrácet v nekonečné e-mailové korespondenci. Můžeš vytvořit anketu a během několika minut začít dostávat potvrzení.
Vytvoř program
Mnoho lidí na ně často zapomíná, ale program schůzky je jedním z nejjednodušších a zároveň nejúčinnějších způsobů, jak stanovit jasné cíle a očekávání. Nejenže ti pomůže udržet se na správné cestě a neodbočit od vymezeného času nebo tématu diskuse, ale také pomůže účastníkům přijít připraveni s vlastními nápady a řešeními.
Pro generální ředitele a vedoucí pracovníky je důležité věnovat pár minut tomu, aby nastínili témata, která chtějí na schůzce projednat, a také čas vyhrazený pro každé z nich. To může pomoci zajistit, že budou probrána všechna témata a schůzka zůstane zaměřená na podstatné věci.
Je také dobré určit, kdo bude zodpovědný za vedení jednotlivých diskusí. Můžeš to být ty nebo někdo z tvého týmu, kdo má v dané oblasti větší přehled. To ti opravdu pomůže získat z jednání hmatatelné výsledky.
Nezapomeň se ozvat
Schůzka nemá moc smysl, pokud z ní nic nezískáš. Proto je důležité se k tomu vracet. Je to nejlepší způsob, jak zajistit, že se budou realizovat další kroky nebo úkoly, na kterých jste se na schůzce dohodli. S Doodle je snadné najít vhodný termín schůzky , aby se to podařilo.
Nejprve je důležité zhodnotit pokrok při plnění cílů stanovených na schůzce. Může se jednat například o kontrolu stavu přidělených úkolů nebo zhodnocení pokroku při řešení konkrétního problému. Tímto způsobem zajistíš, že vše probíhá podle plánu, a budeš moci zasáhnout, pokud se věci začnou vymykat kontrole. Včasné odhalení problémových situací je klíčem k zmírnění případných katastrof.
Efektivní následná komunikace také pomáhají posilovat pocit zodpovědnosti v týmu a zajišťují, že úkoly budou splněny včas. Je dobré zavést systém následných kroků, například zasílání shrnutí schůzky spolu s akčními body všem účastníkům. Pravidelné individuální schůzky jsou také dobrým způsobem, jak se ujistit, že máš přehled o všem, co se ve firmě děje.
Zjistíš, že dosáhnout úspěchu na schůzkách je mnohem snazší, pokud plánuješ dopředu, používáš online plánovač schůzek a máš jasné cíle a očekávání. Ujasni si, proč se scházíte, kdo by měl být přítomen, vytvoř strukturovaný program a hlavně nezapomeň na následné kroky. Tyto kroky uplatňuj pokaždé, když potřebuješ uspořádat schůzku, a zvýšení produktivity se jistě dostaví.
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