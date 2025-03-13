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Specialistka na digitální optimalizaci
Limara Schellenberg
Limara je specialistkou na digitální optimalizaci ve společnosti Doodle, kde využívá svých 18 let zkušeností v oblasti online podnikání k vylepšování digitálních zážitků. Je nadšenou zastánkyní umělé inteligence a automatizace a věří, že plánování je ten nejlepší životní trik, protože kdo by nechtěl získat čas na zábavu?
Drží krok s nejnovějšími trendy – zejména s těmi, které zefektivňují každodenní práci. Mimo Doodle ráda vaří a hledá ty nejlepší recepty na domácí jídla.
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