Přestaň ztrácet čas na schůzkách: Zůstaň produktivní a soustředěný
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Schůzky by měly být užitečné, ne ztrátou času. Přesto se však příliš často táhnou bez jasných cílů, což u účastníků vyvolává frustraci a demotivaci. Všichni si stěžují, že mají příliš mnoho schůzek – často se týkají stejných témat nebo nutí lidi sedět a poslouchat diskuse, které pro ně nejsou relevantní.
Pokud jsi někdy seděl na schůzce a přemýšlel, proč to nemohlo být prostě e-mailem, máme pro tebe dobrou zprávu: existují jednoduché způsoby, jak udržet schůzky na správné cestě a zajistit, aby skutečně přinášely přidanou hodnotu.
Jak vést schůzky, které přinášejí přidanou hodnotu
Schůzky pořádávej pouze tehdy, když jsou opravdu nutné a mají jasný účel. Dobrá schůzka začíná přípravou – měj jasno v tom, co je třeba projednat, stanov jasný program a sdílej klíčové body předem.
Jakmile schůzka začne, udržuj pozornost všech účastníků, aby se diskuse držela daného tématu. Drž se plánu, abys neztrácel čas. Než schůzku ukončíš, ujisti se, že všichni vědí, jaké jsou jejich další kroky, a následně je kontaktuj, aby se věci posunuly dál. Krátký e-mail s rekapitulací pomůže všem zůstat na stejné vlně.
Když schůzka není produktivní, je v pořádku prosazovat lepší přístup – aniž bys byl nezdvořilý. Místo toho, abys řekl: „To je ztráta času“, zkus: „Můžeme si ujasnit cíl této schůzky?“ nebo „Jak můžeme tuto diskusi učinit praktičtější?“ Tím se pozornost přesune od frustrace k hledání řešení.
K strukturování svých schůzek můžeš také využít různé rámce, jako je pravidlo 40/20/40, pravidlo 7 a pravidlo 25-5.
Pravidlo 40/20/40 pro schůzky
Pravidlo 40/20/40 pomáhá strukturovat schůzky tak, aby byly co nejefektivnější. Myšlenka spočívá v tom, že 40 % úsilí by mělo být věnováno přípravě, 20 % samotné schůzce a 40 % následným krokům. To znamená stanovit jasné cíle, zajistit, aby byli účastníci připraveni, a dbát na to, aby se nezapomnělo na konkrétní úkoly. Schůzka bez přípravy a následných kroků je jen rozhovorem, nikoli produktivním využitím času.
Pravidlo sedmi při schůzkách
Pravidlo sedmi říká, že na schůzkách by nemělo být více než sedm účastníků. Když je v místnosti příliš mnoho lidí, rozhodování se zpomaluje, diskuse se rozptýlí a některé hlasy zapadnou. Malá skupina pomáhá zajistit, že se každý může zapojit a rozhodnutí lze přijímat rychleji.
Pravidlo 25–50 pro schůzky
Pravidlo 25–50 říká, že schůzky by neměly trvat déle než 25 nebo 50 minut. Kratší schůzky nutí účastníky rychle přejít k věci a respektovat čas všech. Pokud schůzku nelze ukončit za méně než hodinu, pravděpodobně je třeba ji lépe naplánovat nebo ji rozdělit na menší části.
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Čas je drahocenný a schůzky by měly tvé produktivitě pomáhat, ne ji brzdit. Jednou z největších ztrát času je neustálé dohadování se o termínu schůzky, který by vyhovoval všem. Právě tady přichází na řadu Doodle. Díky nástrojům, jako jsou skupinové ankety, přihlašovací listiny a rezervační stránky, můžeš rychle a bez potíží domluvit schůzky. Vyzkoušej Doodle a převezměte kontrolu nad svým časem ještě dnes.
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