Sluta slösa tid på möten: Håll dig produktiv och fokuserad

Möten ska vara givande, inte ett slöseri med tid. Ändå drar de sig alltför ofta ut i längden utan tydliga mål, vilket gör deltagarna frustrerade och omotiverade. Alla klagar över att det är för många möten – som ofta handlar om samma ämnen eller tvingar deltagarna att sitta och lyssna på diskussioner som inte är relevanta för dem.

Om du någonsin har suttit i ett möte och undrat varför det inte kunde ha skett via e-post, så är den goda nyheten att det finns enkla sätt att hålla mötena på rätt spår och se till att de faktiskt skapar mervärde.

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Hur man leder möten som skapar värde

Håll möten endast när det verkligen behövs och när de fyller ett tydligt syfte. Ett bra möte börjar med förberedelser – ta reda på vad som behöver diskuteras, fastställ en tydlig dagordning och dela med dig av de viktigaste punkterna i förväg.

När mötet har börjat ska du se till att alla håller fokus så att diskussionen håller sig till ämnet. Håll dig till planen för att undvika att slösa tid. Innan du avslutar mötet ska du se till att alla vet vilka nästa steg är och följa upp för att se till att arbetet fortskrider. Ett kort sammanfattande mejl hjälper alla att hålla sig uppdaterade.

När ett möte inte är produktivt är det helt okej att föreslå ett bättre tillvägagångssätt – utan att vara ohövlig. Istället för att säga ”Det här är slöseri med tid” kan du prova att säga ”Kan vi klargöra målet med det här mötet?” eller ”Hur kan vi göra den här diskussionen mer handlingsinriktad?”. På så sätt flyttas fokus från frustration till att hitta en lösning.

Du kan också använda olika modeller, såsom 40/20/40-modellen, 7-regeln och 25-5-regeln, för att skapa struktur i dina möten.

40/20/40-regeln för möten

40/20/40-regeln hjälper till att strukturera möten för maximal effektivitet. Tanken är att 40 % av insatsen ska läggas på förberedelser, 20 % på själva mötet och 40 % på uppföljning. Det innebär att man ska sätta upp tydliga mål, se till att deltagarna är förberedda och att åtgärdspunkterna inte glöms bort. Ett möte utan förberedelser och uppföljning är bara ett samtal, inte ett produktivt sätt att använda tiden på.

”7-regeln” vid möten

”7-regeln” innebär att möten inte bör ha fler än sju deltagare. När det är för många personer i rummet går beslutsfattandet långsammare, diskussionerna blir otydliga och vissa röster går förlorade. Genom att hålla gruppen liten kan man se till att alla får möjlighet att bidra och att beslut fattas snabbare.

25–50-regeln för möten

Enligt 25–50-regeln bör möten inte pågå längre än 25 eller 50 minuter. Kortare möten tvingar deltagarna att snabbt komma till saken och respektera allas tid. Om ett möte inte kan avslutas på under en timme behöver det troligen planeras bättre eller delas upp i flera kortare möten.

Gör schemaläggningen enklare med Doodle

Tid är värdefull, och möten ska bidra till – inte hindra – din produktivitet. En av de största tidstjuvarna är det fram- och tillbaka-snacket om att hitta en mötestid som passar alla. Det är där Doodle kommer in i bilden. Med verktyg som Group Poll, Sign-up Sheet och Booking Page kan du snabbt ordna möten utan krångel. Prova Doodle och ta kontroll över din tid redan idag.