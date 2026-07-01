Studenterna försöker ständigt balansera studierna, fritidsaktiviteter och personliga åtaganden, men känner sig ändå ibland improduktiva och överväldigade. Eftersom det inte alltid går att lätta på schemat kan vikten av effektiv planering inte nog understrykas.

Framgångsrika studenter inser att ett välorganiserat schema är avgörande för att hantera sina olika åtaganden och uppnå sina mål. De planerar noggrant och i god tid. I takt med den tekniska utvecklingen ersätts traditionella papperskalendrar och klisterlappar av innovativa planeringsverktyg online – verktyg som kan användas för att öka produktiviteten.

Så vad är egentligen en studieplanerare och hur kan man använda den för att nå framgång? Låt oss titta närmare på dessa frågor och samtidigt undersöka varför en digital planerare kan vara till nytta för studenter på fler sätt än bara när det gäller att lägga upp ett kursschema. Vi kommer också att presentera våra sex bästa val av onlineverktyg och ge tips som hjälper dig att välja det som passar just dig bäst.

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Vad är en skolkalender?

En studieplanerare är ett system som hjälper eleverna att organisera sina skol- och fritidsaktiviteter. De kan finnas i både analog och digital form, och omfattar allt från utskrivbara kalendrar och anteckningsböcker till onlinekalendrar och automatiseringssystem. Studenterplanerare finns i en rad olika format – tidsbaserade, såsom veck- eller månadsöversikter, uppgiftsbaserade, såsom punktlistor och checklistor, eller en blandning av båda.

Varför studieplanerare på nätet är effektiva

Eftersom de flesta studenter redan använder bärbara datorer och andra digitala enheter kan användningen av digitala studieplanerare öka produktiviteten, minska stressen och underlätta hanteringen av studentlivets komplexitet på ett enklare och effektivare sätt. Dessa verktyg underlättar inte bara tidsplaneringen utan uppmuntrar också till ett proaktivt förhållningssätt till både studier och privatliv, vilket lägger grunden för framgång både i studierna och i livet i övrigt.

Utöver kalenderfunktioner, online-scheman för elever eller schemaläggare på högskolan gör det möjligt för användarna att sätta tidsfrister, prioritera uppgifter, hantera uppdrag och till och med samarbeta i gruppprojekt. En bra studieplanerare fungerar som en personlig assistent som hjälper eleverna att hålla koll på sina åtaganden och hantera sin tid på ett effektivt sätt.

Så här använder du elevkalendrar för att nå framgång

Även om digitala lösningar erbjuder mer än bara bekvämlighet är ett verktyg i slutändan bara ett verktyg, och det beror på vem som använder det och hur det används.

För att få ut mesta möjliga av elevkalendrarna bör du se till att regelbundet uppdatera och gå igenom dem så att de alltid är aktuella. Prioritera uppgifter utifrån hur brådskande och viktiga de är, och sätt sedan upp realistiska tidsfrister och påminnelser för att undvika stress i sista minuten. Ta dig tid att utforska de funktioner och möjligheter som kan förbättra och påskynda planeringsprocessen. Använd till exempel planeringsverktygets samarbetsfunktioner för gruppprojekt och integrera det med andra digitala verktyg och appar som finns på marknaden.

6 kostnadsfria planeringskalendrar för elever på nätet

Vi har valt ut följande verktyg utifrån deras plattformsoberoende, flexibla prissättningsalternativ, användarvänlighet och marknadsgenomslag. Dessa verktyg används dessutom ofta i arbetslivet, vilket ger studenterna ett försprång genom att de får praktisk erfarenhet av programvaran redan från början. Google Tasks

Google Tasks är ett enkelt verktyg för uppgiftshantering som integreras smidigt med Google Kalender och Gmail. Det är perfekt för studenter som behöver en enkel och okomplicerad lösning för att hålla koll på sina uppgifter och deadlines. Google Tasks finns tillgängligt både på webben och i mobilappen och gör det möjligt för användare att skapa listor, lägga till uppgifter och ange deadlines direkt från sin e-post eller kalender.

Miro

Miro är en mångsidig online-tavla som är utformad för visuell planering och samarbete. Den är perfekt för studenter som föredrar tankekartor och brainstorming för att strukturera sina tankar och projekt. Med sin intuitiva design och sina samarbetsfunktioner är Miro ett utmärkt verktyg för såväl gruppuppgifter som personlig planering. Miro erbjuder en mängd olika mallar till exempel veckoplaneringen.

Begrepp

Notion är en allt-i-ett-arbetsyta där studenter kan skriva, planera, samarbeta och hålla ordning på sina saker. Tjänsten kombinerar anteckningsfunktioner, uppgiftshantering, databaser och kalendrar, vilket gör den till ett kraftfullt verktyg för studenter som vill hantera alla aspekter av sitt studieliv. Notion har även AI-funktioner och erbjuder anpassningsmöjligheter för att tillgodose olika planeringsstilar och behov. Dessutom finns Notion-mallar tillgängliga att ladda ner online.

Doodle

Doodle utmärker sig genom sin förmåga att förenkla planeringen av möten och evenemang. Det är särskilt användbart för studenter som behöver organisera gruppstudier, projektmöten eller andra evenemang där flera deltagare är inblandade. Doodle integreras med många kalenderappar online, till exempel Google Kalender, vilket gör det möjligt för eleverna att automatiskt jämföra sina uppgifter och möten för att hitta den tid som passar bäst för alla.

Microsoft To Do

Microsoft To Do är en app för uppgiftshantering som hjälper studenter att hålla ordning och hantera sin vardag. Med funktioner som uppgiftslistor, påminnelser, förfallodatum och anteckningar är det ett heltäckande verktyg för personlig och akademisk planering. Integrationen med Microsoft Office-apparna gör den ännu mer användbar för studenter som är en del av Microsofts ekosystem.

Trello

Trello erbjuder ett flexibelt och visuellt sätt att hantera projekt och uppgifter genom sitt kortbaserade system. Trellos tavlor, listor och kort är perfekta för studenter som trivs med visuell organisation och gör det möjligt för användarna att organisera och prioritera sina projekt på ett roligt, flexibelt och givande sätt.

Oavsett om det handlar om att hantera enskilda uppgifter, följa upp framstegen i gruppprojekt eller planera ett studieprogram, gör Trellos funktioner det enkelt att hålla ordning på allt och ha det lättillgängligt. Möjligheten att lägga till förfallodatum, checklistor och bilagor samt samarbeta med andra gör Trello till ett kraftfullt verktyg för studenter som vill hålla ordning på sina studier och se till att allt går enligt plan.

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Den bästa studieplaneringen

Övergången till digitala planeringsverktyg ger studenterna en bekvämlighet och effektivitet som aldrig tidigare skådats. Att välja rätt studieplanerare kan förändra studierna, öka produktiviteten och minska stressen.

Oavsett om du föredrar Miro:s funktioner för samarbete på whiteboard, enkelheten i Google Tasks, Notions allt-i-ett-arbetsyta, Doodles schemaläggningsfunktioner, de omfattande funktionerna i Microsoft To Do eller visualiseringen i Trello, så finns det ett verktyg som passar just dina planeringsbehov.

Prova dessa verktyg, testa att använda dem tillsammans och se vad som passar bäst för just dina behov. När allt kommer omkring är den bästa studieplaneringen den som du använder regelbundet för att nå dina mål.