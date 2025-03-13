Vergaderingen moeten nuttig zijn, geen tijdverspilling. Toch slepen ze maar al te vaak voort zonder duidelijke doelen, waardoor deelnemers gefrustreerd en ongemotiveerd raken. Iedereen klaagt dat er te veel vergaderingen zijn – vaak over dezelfde onderwerpen, of waarbij mensen gedwongen worden om te blijven zitten en te luisteren naar discussies die voor hen niet relevant zijn.

Als je ooit tijdens een vergadering hebt gezeten en je afvroeg waarom dit niet gewoon via een e-mail had kunnen gaan, dan is het goede nieuws dat er simpele manieren zijn om vergaderingen op koers te houden en ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk iets opleveren.

Hoe je vergaderingen organiseert die waarde opleveren

Houd alleen vergaderingen als ze echt nodig zijn en een duidelijk doel dienen. Een goede vergadering begint met voorbereiding: zorg dat je weet wat er besproken moet worden, stel een duidelijke agenda op en deel de belangrijkste punten van tevoren.

Zodra de vergadering begint, zorg je ervoor dat iedereen gefocust blijft, zodat het gesprek op koers blijft. Houd je aan het plan om geen tijd te verspillen. Voordat je afsluit, zorg je ervoor dat iedereen weet wat de volgende stappen zijn en volg je dit op om de zaken in beweging te houden. Een kort e-mailtje met een samenvatting helpt iedereen om op één lijn te blijven.

Als een vergadering niet productief verloopt, is het prima om aan te dringen op een betere aanpak – zonder onbeleefd te zijn. In plaats van te zeggen: „Dit is tijdverspilling”, kun je beter zeggen: „Kunnen we het doel van deze vergadering even verduidelijken?” of „Hoe kunnen we deze discussie meer op concrete acties richten?” Zo verschuift de aandacht van frustratie naar het vinden van een oplossing.

Je kunt ook verschillende kaders gebruiken, zoals de 40/20/40-regel, de regel van 7 en de 25-5-regel, om structuur aan je vergaderingen te geven.

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De 40/20/40-regel voor vergaderingen

De 40/20/40-regel helpt je om vergaderingen zo efficiënt mogelijk in te richten. Het idee is dat 40% van de tijd naar de voorbereiding gaat, 20% naar de vergadering zelf en 40% naar de afhandeling. Dat betekent dat je duidelijke doelen stelt, ervoor zorgt dat deelnemers goed voorbereid zijn en dat actiepunten niet vergeten worden. Een vergadering zonder voorbereiding en nabespreking is gewoon een gesprek, geen productief gebruik van je tijd.

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De regel van 7 bij vergaderingen

De ‘regel van 7’ houdt in dat er bij vergaderingen niet meer dan zeven deelnemers zouden moeten zijn. Als er te veel mensen in de kamer zijn, verloopt de besluitvorming trager, raken discussies uit de koers en gaan sommige stemmen verloren. Door de groep klein te houden, zorg je ervoor dat iedereen een bijdrage kan leveren en dat beslissingen sneller genomen kunnen worden.

De 25-50-regel voor vergaderingen

De 25-50-regel houdt in dat vergaderingen niet langer dan 25 of 50 minuten mogen duren. Kortere vergaderingen zorgen ervoor dat deelnemers snel ter zake komen en ieders tijd respecteren. Als een vergadering niet binnen een uur afgerond kan worden, moet deze waarschijnlijk beter gepland worden of in kleinere sessies worden opgesplitst.

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Maak het plannen makkelijker met Doodle

Tijd is kostbaar, en vergaderingen zouden je productiviteit moeten bevorderen – niet belemmeren. Een van de grootste tijdverspillers is het heen-en-weer gepraat om een vergadertijd te vinden die voor iedereen perfect is. Daar komt Doodle om de hoek kijken. Met tools zoals groepspolls, inschrijflijsten en boekingspagina's kun je snel en zonder gedoe vergaderingen organiseren. Probeer Doodle en neem vandaag nog de regie over je tijd.