5 běžných návyků, které ti v práci tajně kradou čas
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Je pondělní ráno a ty jsi připravený zdolat celý týden. S kávou v ruce sedíš u stolu, odhodlaný odškrtnout všechno ze svého seznamu úkolů. O pár hodin později – odpověděl jsi na e-maily, absolvoval několik hovorů, reagoval na zprávy ve Slacku a „jen na chvilku“ jsi prolistoval sociální sítě. Když se blíží 17:00, jsi vyčerpaný, ale tvé nejdůležitější úkoly zůstávají nějak nedotčené. Zní ti to povědomě?
Pravdou je, že některé z největších časových ztrát v práci vůbec nevypadají jako ztráta času. Vkrádají se do tvé rutiny, maskované jako produktivita, a klamou tě, že děláš pokroky – přitom ti jen kradou čas.
Zde je návod, jak je rozpoznat a znovu převzít kontrolu nad svým pracovním dnem.
1. Multitasking je zabiják produktivity
Žonglování s e-maily, zprávami na Slacku a tou zprávou, kterou musíš odevzdat do poledne, se může zdát jako skvělý tah, ale ve skutečnosti tě to zpomaluje. Výzkumy ukazují, že přepínání mezi úkoly může snížit efektivitu a zvýšit počet chyb. Místo toho, abys se snažil dělat všechno najednou, soustřeď se vždy na jeden úkol. Zvládneš to rychleji a lépe.
2. Zbytečné schůzky ti zkazí den
Ne každá diskuse vyžaduje schůzku. Dlouhé, neuspořádané hovory zabírají drahocenný čas, který by se dal věnovat skutečné práci. Pokud schůzka nemá jasný program nebo se na ní nemá přijímat žádné rozhodnutí, pravděpodobně není nutná. Než pozvání přijmeš, zeptej se: Nedalo by se to vyřídit e-mailem?
3. Neustálé kontrolování e-mailů a zpráv je rušivým faktorem
Úzkost z doručené pošty je skutečná. Začneš den tím, že zkontroluješ jeden e-mail, a najednou je poledne. Neustálé obnovování doručené pošty nebo odpovídání na každou zprávu narušuje soustředěnou práci a ztěžuje soustředění. Vyhraď si konkrétní časy na kontrolu e-mailů a zpráv, místo abys jim nechal ovládat svůj den.
4. Ukecaní kolegové a drby na pracovišti se sčítají
Krátký rozhovor u kávovaru je v pořádku – dokud se z něj nestane 30minutová diskuze o včerejší reality show nebo o dramatu v kanceláři. Přátelské rozhovory jsou skvělé, ale příliš mnoho přerušení se nasčítá. Pokud s tím máš potíže, zkus si stanovit hranice nebo použít sluchátka s potlačením hluku, abys dal najevo, že jsi v pracovním režimu.
5. Perfekcionismus tě zpomaluje
Trávíš příliš mnoho času dolaďováním každého detailu? Snaha o to, aby bylo všechno „přesně tak, jak má být“, ti může bránit v tom, abys se posunul dál. Pravdou je, že většina úkolů nepotřebuje dokonalost – potřebují být dokončeny. Dokonči to a pak to v případě potřeby vylepši.
Získej zpět svůj čas díky chytřejšímu plánování
Zbavit se těchto časově náročných zvyků je zásadní změna, ale buďme upřímní – mít svůj rozvrh pod kontrolou je stejně důležité. Pokud ti schůzky a koordinace neustále ukrajují z tvého dne, Doodle ti může pomoci. I
Místo nekonečných e-mailových řetězců a neustálého posílání zpráv tam a zpět můžeš vytvořit rezervační stránku, rozeslat skupinovou anketu a nechat ostatní vybrat si termín, který jim vyhovuje. Méně starostí, více času na to, na čem opravdu záleží. Vyzkoušej to a uvidíš ten rozdíl.
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