5 hábitos que roubam seu tempo de trabalho sem perceber

É segunda-feira de manhã e você está pronto para vencer a semana. Com o café na mão, você se senta à sua mesa, determinado a verificar tudo o que está na sua lista de tarefas. Algumas horas depois, você responde a e-mails, atende a algumas ligações, responde a mensagens do Slack e dá uma olhada nas mídias sociais "só por um segundo". Quando chega a hora das 17 horas, você está exausto, mas, de alguma forma, suas tarefas mais importantes ainda não foram concluídas. Parece familiar?

A verdade é que alguns dos maiores desperdiçadores de tempo no trabalho nem parecem ser desperdiçadores de tempo. Eles entram sorrateiramente na sua rotina, disfarçados de produtividade, fazendo com que você pense que está progredindo, quando na verdade estão apenas roubando seu tempo. Veja a seguir como identificá-los e retomar o controle do seu dia de trabalho.

1. A multitarefa é o assassino da produtividade

Fazer malabarismos com e-mails, mensagens do Slack e aquele relatório que deve ser entregue até o meio-dia parece uma jogada poderosa, mas está deixando você mais lento. Pesquisas mostram que alternar entre tarefas pode reduzir a eficiência e aumentar os erros. Em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, concentre-se em uma tarefa de cada vez. Você conseguirá fazer as coisas mais rápido e melhor.

2. Reuniões desnecessárias esgotam seu dia

Nem toda discussão precisa de uma reunião. Chamadas longas e não estruturadas consomem horas valiosas que poderiam ser dedicadas ao trabalho real. Se uma reunião não tiver uma pauta clara ou uma decisão a ser tomada, provavelmente não será necessária. Antes de aceitar o convite, pergunte: "Será que isso poderia ser feito por e-mail?

3. Verificar constantemente e-mails e mensagens é uma distração

A ansiedade da caixa de entrada é real. Você começa o dia verificando um e-mail e, de repente, já é meio-dia. A atualização constante da caixa de entrada ou a resposta a cada ping interrompe o trabalho profundo e dificulta a concentração. Defina horários específicos para verificar e-mails e mensagens em vez de permitir que eles controlem seu dia.

4. Colegas de trabalho tagarelas e fofocas no local de trabalho se acumulam

Um bate-papo rápido ao lado da máquina de café é bom, até que se transforme em uma conversa de 30 minutos sobre o reality show da noite anterior ou sobre o drama do escritório. Conversas amistosas são ótimas, mas o excesso de interrupções é prejudicial. Se tiver dificuldades com isso, tente estabelecer limites ou usar fones de ouvido com cancelamento de ruído para sinalizar quando estiver no modo de trabalho.

5. O perfeccionismo deixa você mais lento

Você passa muito tempo ajustando cada detalhe? Tentar fazer tudo "do jeito certo" pode impedi-lo de seguir em frente. A verdade é que a maioria das tarefas não precisa de perfeição - elas precisam ser concluídas. Faça o que tem de ser feito e, se necessário, refine-o.

Recupere seu tempo com uma programação mais inteligente

Libertar-se desses hábitos de desperdício de tempo é um divisor de águas, mas sejamos honestos - manter o controle de sua agenda é igualmente importante.