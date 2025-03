5 abitudini che ti fanno perdere tempo al lavoro

È lunedì mattina e siete pronti a conquistare la settimana. Caffè alla mano, vi sedete alla scrivania, decisi a spuntare tutto quello che c'è sulla vostra lista di cose da fare. Dopo qualche ora, avete risposto alle e-mail, preso parte a qualche telefonata, risposto ai messaggi di Slack e sfogliato i social media "solo per un secondo". Quando arrivano le 17, siete esausti, ma in qualche modo i vostri compiti più importanti non sono ancora stati portati a termine. Vi suona familiare?

La verità è che alcuni dei più grandi perditempo al lavoro non sembrano affatto tali. Si insinuano nella vostra routine, mascherati da produttività, facendovi credere che state facendo progressi, mentre stanno solo rubando il vostro tempo. Ecco come individuarli e riprendere il controllo della vostra giornata lavorativa.

1. Il multitasking è il killer della produttività

Destreggiarsi tra e-mail, messaggi su Slack e quella relazione da consegnare entro mezzogiorno sembra una mossa di potere, ma vi sta rallentando. Le ricerche dimostrano che passare da un compito all'altro può ridurre l'efficienza e aumentare gli errori. Invece di cercare di fare tutto in una volta, concentratevi su un compito alla volta. Riuscirete a fare le cose più velocemente e meglio.

2. Le riunioni non necessarie prosciugano la giornata

Non tutte le discussioni necessitano di una riunione. Le telefonate lunghe e non strutturate consumano ore preziose che potrebbero essere dedicate al lavoro vero e proprio. Se una riunione non ha un ordine del giorno chiaro o una decisione da prendere, probabilmente non è necessaria. Prima di accettare l'invito, chiedetevi: non potrebbe essere un'e-mail?

3. Controllare continuamente le e-mail e i messaggi è una distrazione

L'ansia da casella di posta è reale. Iniziate la giornata controllando un'e-mail e improvvisamente arriva mezzogiorno. Il continuo aggiornamento della casella di posta o la risposta a ogni messaggio interrompe il lavoro profondo e rende difficile la concentrazione. Stabilite degli orari dedicati per controllare le e-mail e i messaggi, invece di lasciare che siano loro a controllare la vostra giornata.

4. I colleghi chiacchieroni e i pettegolezzi sul posto di lavoro si accumulano

Una chiacchierata veloce vicino alla macchinetta del caffè va bene, fino a quando non si trasforma in un'analisi di 30 minuti del reality show di ieri sera o del dramma dell'ufficio. Le conversazioni amichevoli sono ottime, ma troppe interruzioni aumentano. Se avete difficoltà, provate a stabilire dei limiti o a usare delle cuffie a cancellazione di rumore per segnalare quando siete in modalità lavoro.

5. Il perfezionismo vi rallenta

Passate troppo tempo a perfezionare ogni dettaglio? Cercare di fare tutto "alla perfezione" può impedirvi di andare avanti. La verità è che la maggior parte dei compiti non ha bisogno di perfezione, ma di essere completata. Portateli a termine e poi, se necessario, perfezionateli.

Riprendetevi il vostro tempo con una programmazione più intelligente

Riprendetevi il vostro tempo con una programmazione più intelligente

Liberarsi da queste abitudini che fanno perdere tempo è un gioco che cambia le carte in tavola, ma siamo onesti: tenere sotto controllo la propria agenda è altrettanto importante.