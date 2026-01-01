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काम पर चुपके से आपका समय बर्बाद करने वाली 5 आम आदतें

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Woman working intently on a laptop.

यह सोमवार की सुबह है, और आप सप्ताह को जीतने के लिए तैयार हैं। हाथ में कॉफी लिए, आप अपनी मेज पर बैठे हैं, अपनी टू-डू लिस्ट की हर चीज़ को निपटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कुछ घंटे आगे बढ़ें—आपने ईमेल का जवाब दे दिया है, कुछ कॉल्स अटेंड की हैं, Slack संदेशों का जवाब दिया है, और सोशल मीडिया को "बस एक सेकंड के लिए" स्किम कर लिया है। जब शाम 5 बजे होते हैं, आप थके हुए होते हैं, लेकिन किसी तरह आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी भी अनछुए हैं। यह परिचित लगता है?

सच तो यह है कि काम पर समय बर्बाद करने वाले कुछ सबसे बड़े कारक खुद को बर्बादी जैसा महसूस नहीं होने देते। वे आपकी दिनचर्या में उत्पादकता के भेष में चुपके से घुस आते हैं, आपको यह सोचने के लिए धोखा देते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं—जबकि वे बस आपका समय चुरा रहे होते हैं।

यहाँ बताया गया है कि उन्हें कैसे पहचानें और अपने कार्यदिवस पर फिर से नियंत्रण कैसे पाएं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

1. मल्टीटास्किंग उत्पादकता की दुश्मन है।

ईमेल, स्लैक संदेश और दोपहर तक देय वह रिपोर्ट संभालना एक प्रभावशाली कदम लगता है, लेकिन यह आपको धीमा कर रहा है। शोध से पता चलता है कि कार्यों के बीच स्विच करने से दक्षता कम होती है और गलतियाँ बढ़ जाती हैं। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय, एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप काम तेजी से और बेहतर तरीके से निपटा पाएंगे।

2. अनावश्यक बैठकें आपका दिन बर्बाद कर देती हैं।

हर चर्चा के लिए बैठक की ज़रूरत नहीं होती। लंबी, असंरचित कॉलें कीमती समय खा जाती हैं, जिसे असली काम में लगाया जा सकता है। अगर बैठक का कोई स्पष्ट एजेंडा या निर्णय नहीं है, तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। उस निमंत्रण को स्वीकार करने से पहले पूछें: क्या इसे ईमेल से नहीं किया जा सकता?

3. लगातार ईमेल और संदेशों की जाँच करना ध्यान भटकाता है।

इनबॉक्स की चिंता वास्तविक है। आप दिन की शुरुआत एक ईमेल चेक करने से करते हैं, और अचानक दोपहर हो जाती है। लगातार इनबॉक्स रिफ्रेश करना या हर पिंग का जवाब देना गहरे काम में बाधा डालता है और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना देता है। ईमेल और संदेशों को अपने दिन पर हावी होने देने के बजाय उन्हें जांचने के लिए निश्चित समय निर्धारित करें।

4. गपशप करने वाले सहकर्मी और कार्यस्थल की गपशप बढ़ जाती है

कॉफ़ी मशीन के पास एक त्वरित बातचीत ठीक है—जब तक कि यह कल रात के रियलिटी शो या ऑफिस ड्रामा की 30 मिनट लंबी चर्चा में न बदल जाए। मित्रवत बातचीत अच्छी होती है, लेकिन बहुत सारी बाधाएँ मिलकर परेशानी बढ़ा देती हैं। अगर आपको इससे परेशानी होती है, तो सीमाएँ निर्धारित करने या काम के मोड में होने का संकेत देने के लिए नॉइज़-कैंसलिंग हेडफ़ोन का उपयोग करने का प्रयास करें।

5. पूर्णतावाद आपको धीमा कर देता है

हर बारीकी को ठीक करने में बहुत अधिक समय खर्च कर रहे हैं? हर चीज़ को 'बिल्कुल सही' बनाने की कोशिश आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। सच तो यह है कि अधिकांश कामों को पूर्णता की नहीं, बल्कि पूरा होने की ज़रूरत होती है। पहले काम पूरा करें, फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे सुधारें।

स्मार्ट शेड्यूलिंग के साथ अपना समय वापस पाएं

इन समय बर्बाद करने वाली आदतों से मुक्त होना एक गेम-चेंजर है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो—अपने शेड्यूल पर काबू बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर मीटिंग्स और समन्वय आपका दिन खा रहे हैं, तो Doodle मदद कर सकता है। मैं

अनंत ईमेल श्रृंखलाओं और बार-बार संदेशों के बजाय, आप एक बुकिंग पेज सेट कर सकते हैं, एक ग्रुप पोल भेज सकते हैं, और दूसरों को उनकी सुविधा का समय चुनने दे सकते हैं। कम झंझट, वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के लिए अधिक समय। इसे आज़माएँ और अंतर देखें।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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