5 vaner, der i hemmelighed spilder din tid på arbejdet

Det er mandag morgen, og du er klar til at erobre ugen. Med kaffen i hånden sidder du ved dit skrivebord, fast besluttet på at krydse alt af på din to-do-liste. Spol et par timer frem - du har besvaret e-mails, foretaget et par opkald, svaret på Slack-beskeder og skimmet de sociale medier "bare et øjeblik". Når klokken bliver 17, er du udmattet, men på en eller anden måde er dine vigtigste opgaver stadig ubesvarede. Lyder det bekendt?

Sandheden er, at nogle af de største tidsrøvere på arbejdet slet ikke føles som tidsrøvere. De sniger sig ind i din rutine, forklædt som produktivitet, og narrer dig til at tro, at du gør fremskridt - når de bare stjæler din tid. Se her, hvordan du spotter dem og tager kontrollen over din arbejdsdag tilbage.

1. Multitasking er en produktivitetsdræber

At jonglere med e-mails, Slack-beskeder og den rapport, der skal afleveres ved middagstid, virker som en magtdemonstration, men det bremser dig. Forskning viser, at skift mellem opgaver kan reducere effektiviteten og øge antallet af fejl. I stedet for at forsøge at gøre alt på én gang, skal du fokusere på én opgave ad gangen. Så får du tingene gjort hurtigere og bedre.

2. Unødvendige møder dræner din dag

Ikke alle diskussioner kræver et møde. Lange, ustrukturerede opkald æder værdifulde timer, som kunne være brugt på egentligt arbejde. Hvis et møde ikke har en klar dagsorden eller en beslutning, der skal træffes, er det sandsynligvis ikke nødvendigt. Før du siger ja til invitationen, så spørg: Kunne det ikke være en e-mail i stedet?

3. Konstant at tjekke e-mails og beskeder er en distraktion

Angsten for indbakken er reel. Du starter dagen med at tjekke en e-mail, og pludselig er det middag. Når du hele tiden opdaterer din indbakke eller svarer på hvert eneste ping, forstyrrer det dit arbejde og gør det svært at fokusere. Sæt tid af til at tjekke e-mails og beskeder i stedet for at lade dem styre din dag.

4. Snakkende kolleger og sladder på arbejdspladsen fylder meget

En hurtig snak ved kaffemaskinen er fin - indtil den bliver til en 30 minutter lang gennemgang af gårsdagens realityshow eller kontordrama. Venlige samtaler er dejlige, men for mange afbrydelser trækker op. Hvis du har problemer med det, kan du prøve at sætte grænser eller bruge støjreducerende hovedtelefoner til at signalere, hvornår du er i arbejdsmode.

5. Perfektionisme gør dig langsommere

Bruger du for meget tid på at finjustere hver eneste detalje? At forsøge at gøre alting "helt rigtigt" kan forhindre dig i at komme videre. Sandheden er, at de fleste opgaver ikke har brug for perfektion - de har brug for at blive afsluttet. Få det gjort, og finpuds det så, hvis det er nødvendigt.

Tag din tid tilbage med smartere planlægning

At bryde ud af disse tidsspildevaner er en game-changer, men lad os være ærlige - det er lige så vigtigt at have styr på sin tidsplan. Hvis møder og koordinering bliver ved med at æde sig ind på din dag, kan Doodle hjælpe. I stedet for endeløse e-mailkæder og beskeder frem og tilbage kan du oprette en bookingside, sende en gruppeafstemning ud og lade andre vælge et tidspunkt, der fungerer. Mindre besvær, mere tid til det, der rent faktisk betyder noget. Prøv det, og se forskellen.