Het is maandagochtend en je bent klaar om de week te veroveren. Met een kop koffie in je hand zit je achter je bureau, vastbesloten om alles op je to-do-lijstje af te vinken. Een paar uur later: je hebt e-mails beantwoord, een paar telefoontjes afgehandeld, op Slack-berichten gereageerd en ‘even snel’ door je sociale media gescrolld. Tegen 17.00 uur ben je doodop, maar op de een of andere manier zijn je belangrijkste taken nog steeds niet aangepakt. Klinkt dat bekend?

De waarheid is dat sommige van de grootste tijdverspillers op het werk helemaal niet als tijdverspillers aanvoelen. Ze sluipen je dagelijkse routine binnen, vermomd als productiviteit, en laten je denken dat je vooruitgang boekt – terwijl ze in werkelijkheid gewoon je tijd stelen.

Zo herken je ze en krijg je weer grip op je werkdag.

1. Multitasken is funest voor je productiviteit

Het jongleren met e-mails, Slack-berichten en dat rapport dat voor de middag klaar moet zijn, lijkt misschien een slimme zet, maar het remt je juist af. Onderzoek toont aan dat het wisselen tussen taken je efficiëntie kan verminderen en het aantal fouten kan vergroten. Probeer niet alles tegelijk te doen, maar concentreer je op één taak tegelijk. Zo krijg je dingen sneller en beter voor elkaar.

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2. Onnodige vergaderingen slokken je dag op

Niet elk gesprek vraagt om een vergadering. Lange, ongestructureerde telefoongesprekken slokken kostbare uren op die je beter aan echt werk zou kunnen besteden. Als een vergadering geen duidelijke agenda heeft of er geen besluit genomen hoeft te worden, is die waarschijnlijk niet nodig. Vraag jezelf, voordat je die uitnodiging accepteert, af: zou dit niet gewoon via e-mail kunnen?

3. Het voortdurend checken van e-mails en berichten leidt je af

Die angst voor je inbox is echt. Je begint de dag met het checken van één e-mail, en voor je het weet is het al middag. Als je je inbox steeds vernieuwt of op elk geluidje reageert, wordt je geconcentreerde werk onderbroken en kun je je moeilijk concentreren. Stel vaste momenten in om je e-mails en berichten te checken, in plaats van dat ze je dag gaan bepalen.

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4. Praatgrage collega’s en roddels op het werk stapelen zich op

Even een praatje bij het koffiezetapparaat is prima – totdat het uitloopt op een 30 minuten durende analyse van de realityshow van gisteravond of het drama op kantoor. Vriendelijke gesprekken zijn leuk, maar te veel onderbrekingen stapelen zich op. Als je hier moeite mee hebt, probeer dan eens grenzen te stellen of een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking te gebruiken om aan te geven dat je aan het werk bent.

5. Perfectionisme remt je af

Besteed je te veel tijd aan het perfectioneren van elk detail? Als je alles ‘precies goed’ wilt hebben, kan dat je ervan weerhouden om verder te gaan. De waarheid is dat de meeste taken geen perfectie nodig hebben – ze moeten gewoon af. Doe het gewoon, en verfijn het daarna als het nodig is.

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Krijg je tijd weer terug met slimmere planning

Je losmaken van deze tijdverspillende gewoontes is een echte doorbraak, maar laten we eerlijk zijn: je agenda op orde houden is net zo belangrijk. Als vergaderingen en afstemming steeds weer een groot deel van je dag opslokken, kan Doodle je helpen. Ik

In plaats van eindeloze e-mailketens en heen-en-weer-berichten kun je Boekingspagina's aanmaken, een Groepspoll versturen en anderen een geschikt tijdstip laten kiezen. Minder gedoe, meer tijd voor wat er echt toe doet. Probeer het eens en merk het verschil.