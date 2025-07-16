Stripe vs. PayPal: Které platební řešení je pro tebe nejlepší?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Ať už podnikáš, vedeš kurzy, nabízíš služby nebo řídíš projekty, přijímání plateb by nemělo být další zátěží. Ale rozhodování o tom o způsobu platby? To může být rychle matoucí. Stripe a PayPal jsou dvě z největších jmen na trhu. Jak se tedy rozhodnout, které z nich nejlépe vyhovuje tvým potřebám?
Pojďme si to jasně rozebrat tak, aby to dávalo smysl, ať už pracuješ sám, vedeš malý tým nebo buduješ něco velkého v oblasti technologií, vzdělávání, financí nebo neziskového sektoru.
Stripe a PayPal srozumitelně vysvětleno
Stripe je určen pro firmy, které hledají platební řešení, které si mohou přizpůsobit tak, aby odpovídalo jejich značce. Je obzvláště oblíbený u technologických společností a platforem, které chtějí integrovat platby přímo do svého produktu.
PayPal je více typu „plug-and-play“. Lidé znají jeho jméno, důvěřují mu a je skvělý pro každého, kdo chce jen poslat fakturu nebo přidat tlačítko pro rychlou platbu.
Stručně řečeno: Stripe ti nabízí větší kontrolu a více funkcí, zatímco PayPal ti pomůže rychle se rozběhnout.
Porovnání základních funkcí
Platby
PayPal je rychlý a známý. Miliony lidí už mají účty a pokud mezi nimi jsou i tvoji klienti, platba proběhne rychle. Mohou použít svůj zůstatek na PayPal, propojit bankovní účet nebo zaplatit kreditní kartou. Pokud ale účet nemají, mohou jim další kroky při registraci připadat otravné. A pokud prodáváte do zahraničí, mohou být kupující přesměrováni na stránky PayPal v jiném jazyce nebo s jinou měnou. Pro prodejce s existující zákaznickou základnou na PayPal nebo v případě, že kupující již má kredit na PayPal, je to však často nejjednodušší způsob, jak rychle získat platbu.
Stripe funguje přímo na tvém webu nebo v rezervačním nástroji. Tvoji klienti nepotřebují účet – prostě zaplatí kartou, jako by nakupovali v jakémkoli internetovém obchodě. Je to plynulejší zážitek, zejména když je to součástí širšího procesu, jako je rezervace schůzky přes Doodle. Můžeš také nabídnout více platebních metod v závislosti na tom, kde se tvoji zákazníci nacházejí, jako jsou Apple Pay, Google Pay, SEPA a další. Pokud hledáš plynulý platební proces, který se dobře integruje s plánováním, Stripe by mohl mít navrch.
Poplatky
Jak Stripe, tak PayPal si účtují transakční poplatky a na první pohled se zdají podobné:
Stripe: Obvykle 2,9 % + 30 centů za transakci (u vnitrostátních plateb)
PayPal: Přibližně 2,9 % + pevný poplatek, který se liší podle země
Ale na detailech záleží. PayPal účtuje dodatečné poplatky například za:
Přeshraniční platby
Přepočet měn
Výběr peněz na tvůj bankovní účet (zejména pokud není v USD)
Stripe vše zjednodušuje a nabízí větší transparentnost. Můžeš také získat přístup k funkcím, jako jsou:
Množstevní slevy
Okamžité výplaty
Integrované zpracování daní (v závislosti na tvém plánu)
Pro uživatele, kteří se zaměřují na domácí transakce nebo kteří oceňují, že PayPal je globálním kupujícím okamžitě známý, však tyto dodatečné poplatky nemusí představovat velký problém.
Pokud jednáš hlavně s mezinárodními klienty nebo spravuješ předplatné, Stripe může být z dlouhodobého hlediska levnější a flexibilnější.
Přizpůsobení
Právě v tom Stripe opravdu vyniká. Stripe ti umožňuje vytvořit platební proces, který ladí s tvou značkou. Můžeš přidat své logo, upravit vzhled a dokonce jej zabudovat do svého webu nebo aplikace. Je to skvělé, pokud chceš, aby se platby staly nedílnou součástí tvého podnikání – a ne jen doplňkem od třetí strany.
PayPaltě naopak drží ve svém světě. Stránka pro dokončení platby vypadá jako PayPal. Neexistuje žádná skutečná možnost přizpůsobení a tvůj zákazník může mít pocit, že opouští tvůj web, aby dokončil nákup. Někteří prodejci však mohou upřednostňovat toto standardizované a důvěryhodné rozhraní – zejména pokud nechtějí řešit vlastní branding.
Pokud ti záleží na image značky, uživatelském zážitku nebo na tom, aby vše působilo profesionálně, je Stripe flexibilnější.
Zabezpečení
Jak Stripe, tak PayPal berou bezpečnost vážně. Splňují požadavky standardu PCI, což znamená, že dodržují odvětvové standardy pro zabezpečení údajů o kreditních kartách. Nabízejí také detekci podvodů, šifrování a další ochranná opatření v pozadí.
Rozdíl nespočívá v tom, která z nich je bezpečnější – obě fungují dobře –, ale spíše v tom, jak řeší spory a zpětné platby.
PayPal má tendenci se stavět na stranu kupujícího. To může být problém, pokud jsi firma, která se snaží bránit vrácení peněz.
Stripe nabízí více nástrojů, které ti pomohou obhájit tvůj případ, a lépe se integruje s jinými systémy, aby poskytl důkazy, pokud se něco pokazí.
Pokud jsi se již dříve potýkal s chargebacky nebo prostě chceš mít větší kontrolu nad tím, jak se spory řeší, Stripe je pro podnikatele o něco příznivější.
Příklady použití podle odvětví
Pro profesionální služby
Pokud poskytuješ poradenství, koučování nebo práci pro klienty, je kombinace Stripe a Doodle skvělou kombinací. Tvoji klienti si mohou rezervovat termín a zaplatit najednou – bez dalších kroků nebo následných kontaktů.
Pro freelancery
PayPal se hodí, pokud chceš jen rychle vystavit fakturu a jít dál. Je to rychlé a nevyžaduje to moc nastavování. Pokud ale chceš propracovanější a profesionálnější proces, možná se ti bude víc hodit Stripe – zvlášť pokud nezpracováváš jen jednorázové zakázky.
Pro neziskové organizace
PayPal má u darů mírnou výhodu. Dárci ho znají a nabízí charitativním organizacím zvýhodněné sazby. Stripe však může fungovat stejně dobře, pokud používáš platformu jako Doodle ke správě rezervací a plateb v jednom procesu.
Pro vzdělávání a školení
Pořádáš kurzy nebo doučování? Stripe ti dává větší kontrolu nad tím, jak účtovat, ať už jde o jednotlivé lekce nebo předplatné. Přidej rezervační stránky Doodle a získáš přehledný způsob, jak sdílet volné termíny a vybírat platby v jednom kroku.
Pro technologie a software
Stripe je jasná volba. Pokud něco vyvíjíš nebo chceš vlastní postup, API Stripe umožní tvému týmu popustit uzdu kreativitě. PayPal prostě tak daleko nesahá.
A co když používáš Doodle?
A teď to začne být snadné. Pokud používáš funkci 1:1 nebo rezervační stránku Doodle, můžeš propojit svůj účet Stripe a začít automaticky přijímat platby. Klienti si vyberou termín, který jim vyhovuje, zaplatí při rezervaci a ty máš vše pod kontrolou, aniž bys musel připomínat faktury.
Žádné trapné dohadování. Žádné připomínky. Stačí rezervovat a zaplatit, a je hotovo.
Je to obzvláště užitečné, pokud nabízíš placené konzultace, lekce, koučovací sezení nebo jakoukoli službu, kde čas opravdu znamená peníze.
Kterou z nich bys měl zvolit?
Použij PayPal , pokud chceš něco jednoduchého a rychlého, nebo pokud posíláš faktury a vybíráš jednorázové platby.
Vyber si Stripe , pokud chceš větší flexibilitu, platební proces s tvou značkou nebo ho chceš propojit s nástroji jako Doodle, abys mohl řešit plánování i platby najednou.
Pokud už Doodle používáš, Stripe je pro tebe lepší volba. Platby dostaneš hned, jak si lidé rezervují termín, a tvoji klienti nebudou potřebovat samostatný účet.
Zkus ještě dnes propojit Stripe se svou rezervační stránkou Doodle a zajisti si, aby rezervace i přijímání plateb proběhly bez námahy.
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