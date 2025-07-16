Of je nu een bedrijf runt, lessen geeft, diensten aanbiedt of projecten leidt: betaald krijgen zou geen extra werk moeten zijn. Maar beslissen Hoe word je betaald? Dat kan al snel verwarrend worden. Stripe en PayPal zijn twee van de grootste spelers op de markt. Dus hoe bepaal je welke het beste bij jouw situatie past?

Laten we het eens duidelijk op een rijtje zetten, op een manier die logisch is, of je nu in je eentje werkt, leiding geeft aan een klein team of iets groots aan het opzetten bent in de tech, het onderwijs, de financiële sector of de non-profitsector.

Stripe en PayPal in eenvoudige bewoordingen

Stripe is gemaakt voor bedrijven die op zoek zijn naar een betaaloplossing die ze helemaal aan hun merk kunnen aanpassen. Het is vooral populair bij techbedrijven en platforms die betalingen rechtstreeks in hun product willen integreren.

PayPal is meer een kwestie van ‘plug-and-play’. Mensen kennen de naam, ze vertrouwen het, en het is ideaal voor iedereen die gewoon een factuur wil versturen of snel een betaalknop wil toevoegen.

Kortom: Stripe geeft je meer controle en functies, terwijl PayPal helpt je om snel aan de slag te gaan.

De belangrijkste punten vergelijken

Betaald krijgen

PayPal is snel en vertrouwd. Miljoenen mensen hebben al een account, en als jouw klanten daar ook bij zitten, gaat het betalen vlot. Ze kunnen hun PayPal-saldo gebruiken, een bankrekening koppelen of met een creditcard betalen. Maar als ze geen account hebben, kunnen de extra stappen bij het aanmelden vervelend aanvoelen. En als je in verschillende landen verkoopt, kunnen kopers worden doorgestuurd naar de PayPal-site in een andere taal of valuta. Dat gezegd hebbende: voor verkopers met een bestaand PayPal-klantenbestand, of wanneer een koper al PayPal-tegoed heeft, is het vaak de makkelijkste manier om snel betaald te worden.

Stripe werkt rechtstreeks op je website of via je boekingssysteem. Je klanten hebben geen account nodig – ze betalen gewoon met hun kaart, net zoals bij elke andere webwinkel. Het zorgt voor een soepelere ervaring, vooral als het deel uitmaakt van een groter proces, zoals het boeken van een sessie via Doodle. Je kunt ook meer betaalmethoden aanbieden, afhankelijk van waar je klanten zich bevinden, zoals Apple Pay, Google Pay, SEPA en meer. Als je op zoek bent naar een naadloos betalingsproces dat goed integreert met je planningssysteem, dan heeft Stripe misschien wel een streepje voor.

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Kosten

Zowel Stripe als PayPal rekenen transactiekosten, en op het eerste gezicht lijken die op elkaar:

Stripe : Meestal 2,9% + 30 cent per transactie (voor binnenlandse betalingen)

PayPal: Ongeveer 2,9% + vaste kosten, die per land verschillen

Maar de details zijn belangrijk. PayPal rekent extra kosten aan voor zaken als:

Grensoverschrijdende betalingen

Valutaomrekening

Geld opnemen naar je bankrekening (vooral als die niet in USD is)

Stripe maakt het allemaal wat eenvoudiger en biedt je meer transparantie. Je krijgt ook toegang tot functies zoals:

Volumekortingen

Directe uitbetalingen

Ingebouwde belastingafhandeling (afhankelijk van je abonnement)

Voor gebruikers die vooral binnenlandse transacties doen, of die het op prijs stellen dat PayPal direct vertrouwd is bij internationale kopers, zijn die extra kosten misschien geen groot probleem.

Als je vooral met internationale klanten te maken hebt of abonnementen beheert, is Stripe op de lange termijn misschien goedkoper en flexibeler.

Aanpassing

Dit is waar Stripe echt uitblinkt. Stripe Hiermee kun je een betaalproces opzetten dat helemaal bij je merk past. Je kunt je logo toevoegen, de uitstraling aanpassen en het zelfs in je eigen website of app integreren. Dit is ideaal als je wilt dat je betaalervaring aanvoelt als een integraal onderdeel van je bedrijf – en niet zomaar een toevoeging van een derde partij.

PayPal, daarentegen, houdt je wel in hun wereld. De betaalpagina ziet eruit als die van PayPal. Je kunt er niet echt iets aan aanpassen, en je klant kan het gevoel krijgen dat hij je site verlaat om de aankoop af te ronden. Dat gezegd hebbende, geven sommige verkopers misschien de voorkeur aan deze gestandaardiseerde, vertrouwde interface – vooral als ze geen zin hebben om zelf aan branding te doen.

Als je belang hecht aan je merk, de gebruikerservaring of een professionele uitstraling, dan is Stripe flexibeler.

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Beveiliging

Zowel Stripe als PayPal nemen beveiliging serieus. Ze voldoen aan de PCI-normen, wat betekent dat ze de branchenormen volgen om creditcardgegevens veilig te houden. Daarnaast bieden ze achter de schermen fraudedetectie, versleuteling en andere beveiligingsmaatregelen.

Het gaat er niet om welke van de twee veiliger is – ze doen allebei hun werk prima – maar meer om hoe ze omgaan met geschillen en terugboekingen.

PayPal neigt ertoe de kant van de koper te kiezen. Dat kan lastig zijn als je als bedrijf probeert een terugbetaling tegen te houden.

Stripe biedt meer hulpmiddelen om je zaak te onderbouwen en sluit beter aan op andere systemen, zodat je bewijsmateriaal hebt als er iets misgaat.

Als je al eens te maken hebt gehad met terugboekingen, of gewoon meer controle wilt over hoe geschillen worden afgehandeld, is Stripe iets bedrijfsvriendelijker.

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Toepassingsvoorbeelden per sector

Voor professionele diensten

Als je advies, coaching of opdrachten voor klanten aanbiedt, Stripe in combinatie met Doodle is een geweldige combinatie. Je klanten kunnen in één keer boeken en betalen – zonder extra stappen of vervolgacties.

Voor freelancers

PayPal is handig als je gewoon snel een factuur wilt versturen en dan verder kunt gaan. Het gaat snel en je hoeft er niet veel voor in te stellen. Maar als je een meer gepolijst, professioneel proces wilt, is Stripe misschien een betere keuze – vooral als je meer doet dan alleen eenmalige klussen.

Voor non-profitorganisaties

PayPal heeft een klein voordeel als het om donaties gaat. Donateurs zijn ermee vertrouwd en het biedt kortingen voor goede doelen. Maar Stripe werkt net zo goed als je een platform als Doodle gebruikt om boekingen en betalingen in één proces te regelen.

Voor onderwijs en opleiding

Geef je lessen of bijles? Met Stripe heb je meer controle over hoe je je tarieven in rekening brengt, of dat nu per sessie is of via een abonnement. Voeg daar de Boekingspagina van Doodle aan toe en je hebt een handige manier om je beschikbare tijdslots te delen en de betaling in één stap te innen.

Voor technologie en software

Stripe is dé keuze. Als je iets aan het bouwen bent of een aangepaste workflow wilt, kun je met de API van Stripe je team de vrije hand geven. PayPal gaat gewoon niet zo ver.

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En hoe zit het als je Doodle gebruikt?

Hier wordt het pas echt makkelijk. Als je Doodle’s 1:1 of de Boekingspagina gebruikt, kun je je Stripe-account koppelen en automatisch betalingen innen. Klanten kiezen een tijdstip dat hen uitkomt, betalen bij het boeken, en jij houdt de touwtjes in handen zonder achter facturen aan te hoeven jagen.

Geen ongemakkelijk heen-en-weer gepraat. Geen herinneringen. Gewoon geboekt en betaald, klaar.

Het is vooral handig als je betaalde consulten, lessen, coachingsessies of andere diensten aanbiedt waarbij tijd echt geld is.

Welke moet je kiezen?

Gebruik PayPal als je iets eenvoudigs en snels zoekt, of als je facturen verstuurt en eenmalige betalingen ontvangt.

Kies Stripe als je meer flexibiliteit wilt, een afrekenpagina met je eigen huisstijl, of als je het wilt koppelen aan tools zoals Doodle om zowel de planning als de betalingen in één keer te regelen.

Als je Doodle al gebruikt, is Stripe de betere keuze. Je krijgt je geld zodra mensen boeken, en je klanten hebben geen aparte account nodig.

Probeer Stripe vandaag nog te koppelen aan je Doodle-boekingspagina en maak het boeken en innen van betalingen een fluitje van een cent.