Si vous dirigez une entreprise, donnez des cours, proposez des services ou gérez des projets, le fait d'être payé ne doit pas vous donner l'impression d'un surcroît de travail. Mais comment décider du mode de rémunération ? Cela peut vite devenir une source de confusion. Stripe et PayPal sont deux des plus grands noms du marché. Comment choisir celui qui convient le mieux à votre configuration ?

Nous allons vous présenter les choses clairement, de manière à ce qu'elles soient compréhensibles, que vous travailliez en solo, que vous dirigiez une petite équipe ou que vous construisiez quelque chose d'important dans le domaine de la technologie, de l'éducation, de la finance ou du travail à but non lucratif.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

Stripe et PayPal en termes simples

Stripe est conçu pour les entreprises qui veulent une solution de paiement qu'elles peuvent adapter à leur marque. Il est particulièrement populaire auprès des entreprises technologiques et des plateformes qui souhaitent intégrer les paiements à leur produit.

PayPal est plus facile à utiliser. Les gens connaissent le nom, ils lui font confiance et il est idéal pour tous ceux qui souhaitent simplement envoyer une facture ou ajouter un bouton de paiement rapide.

En résumé : Stripe vous offre plus de contrôle et de fonctionnalités, tandis que PayPal vous permet d'être rapidement opérationnel.

Comparaison des éléments essentiels

Se faire payer

PayPal est rapide et familier. Des millions de personnes possèdent déjà un compte, et si vos clients en font partie, le paiement est rapide. Ils peuvent utiliser leur solde PayPal, connecter un compte bancaire ou payer avec une carte de crédit. Mais s'ils n'ont pas de compte, les étapes d'inscription supplémentaires peuvent être ennuyeuses. Et si vous vendez dans plusieurs pays, les acheteurs peuvent être redirigés vers le site de PayPal dans une autre langue ou une autre devise. Cela dit, pour les vendeurs disposant déjà d'une base de clients PayPal, ou lorsqu'un acheteur possède déjà un crédit PayPal, c'est souvent le moyen le plus simple d'être payé rapidement.

Stripe fonctionne directement sur votre site ou votre outil de réservation. Vos clients n'ont pas besoin d'un compte : ils paient simplement avec leur carte, comme ils le feraient sur n'importe quelle boutique en ligne. C'est une expérience plus fluide, surtout lorsqu'elle fait partie d'un flux plus important, comme la réservation d'une séance avec Doodle. Vous pouvez également proposer plus de méthodes de paiement en fonction de l'endroit où se trouvent vos clients, comme Apple Pay, Google Pay, SEPA, et plus encore. Si vous recherchez un flux de paiement transparent qui s'intègre bien à la planification, Stripe pourrait avoir l'avantage.

Frais

Stripe et PayPal facturent tous deux des frais de transaction qui, à première vue, semblent similaires :

Stripe : généralement 2,9 % + 30 cents par transaction (pour les paiements nationaux)

PayPal: Environ 2,9 % + des frais fixes, qui varient selon les pays.

Mais les détails ont leur importance. PayPal ajoute des frais supplémentaires pour des éléments tels que

les paiements transfrontaliers

la conversion de devises

les retraits sur votre compte bancaire (surtout s'ils ne sont pas libellés en USD).

Stripe simplifie les choses et vous offre plus de transparence. Vous pouvez également accéder à des fonctionnalités telles que

Remises sur volume

Paiements instantanés

Traitement intégré des taxes (en fonction de votre plan)

Cependant, pour les utilisateurs qui se concentrent sur les transactions nationales ou qui apprécient la familiarité instantanée de PayPal avec les acheteurs internationaux, les frais supplémentaires peuvent ne pas être un problème majeur.

Si vous traitez principalement avec des clients internationaux ou si vous gérez des abonnements, Stripe peut s'avérer moins cher et plus flexible à long terme.

Personnalisation

Stripe vous permet de créer un flux de paiement qui correspond à votre marque. Vous pouvez ajouter votre logo, contrôler l'apparence et la convivialité, et même l'intégrer à votre propre site web ou application. C'est une solution idéale si vous souhaitez que votre expérience de paiement fasse partie intégrante de votre entreprise et ne soit pas un simple ajout d'une tierce partie.

PayPal, quant à lui, vous maintient dans son univers. La page de paiement ressemble à celle de PayPal. Il n'y a pas de véritable personnalisation et votre client peut avoir l'impression de quitter votre espace pour finaliser l'achat. Cela dit, certains vendeurs peuvent préférer cette interface standardisée et fiable, en particulier s'ils ne veulent pas gérer une image de marque personnalisée.

Si vous vous souciez de votre image de marque, de votre expérience ou de votre professionnalisme, Stripe est plus flexible.

Sécurité

Stripe et PayPal prennent la sécurité au sérieux. Ils sont conformes à la norme PCI, ce qui signifie qu'ils respectent les normes du secteur pour garantir la sécurité des informations relatives aux cartes de crédit. Ils proposent également des services de détection des fraudes, de cryptage et d'autres protections en coulisses.

La différence ne réside pas dans le fait de savoir lequel est le plus sûr - les deux font bien leur travail - mais plutôt dans la façon dont ils gèrent les litiges et les rétrofacturations.

PayPal a tendance à se ranger du côté de l'acheteur. Cela peut être difficile si vous êtes une entreprise et que vous essayez de lutter contre un remboursement.

Stripe offre plus d'outils pour vous aider à prouver votre cas et s'intègre mieux avec d'autres systèmes pour fournir des preuves en cas de problème.

Si vous avez déjà eu à faire face à des rétrocessions ou si vous souhaitez simplement avoir plus de contrôle sur la façon dont les litiges sont traités, Stripe est un peu plus adapté aux entreprises.

Cas d'utilisation par secteur d'activité

Pour les services professionnels

Si vous proposez des services de conseil, de coaching ou de travail à la demande, Stripe associé à Doodle est une excellente combinaison. Vos clients peuvent réserver et payer en une seule fois - aucune étape supplémentaire ou suivi n'est nécessaire.

Pour les indépendants

PayPal est une bonne solution si vous souhaitez simplement envoyer une facture et passer à autre chose. C'est rapide et ne nécessite pas beaucoup d'installation. Mais si vous souhaitez un processus plus soigné et plus professionnel, Stripe pourrait mieux convenir, surtout si vous traitez plus que des contrats ponctuels.

Pour les organisations à but non lucratif

PayPal a un léger avantage en ce qui concerne les dons. Il est bien connu des donateurs et offre des tarifs réduits aux organisations caritatives. Mais Stripe peut tout aussi bien fonctionner si vous utilisez une plateforme comme Doodle pour gérer les réservations et les paiements en un seul flux.

Pour l'éducation et la formation

Vous organisez des cours ou des séances de tutorat ? Stripe vous donne plus de contrôle sur la façon dont vous facturez, que ce soit par session ou par abonnement. Ajoutez la page de réservation de Doodle et vous disposerez d'un moyen propre de partager vos créneaux horaires et de collecter les paiements en une seule étape.

Pour la technologie et les logiciels

Stripe est la référence. Si vous construisez quelque chose ou souhaitez un flux personnalisé, l'API de Stripe permet à votre équipe d'être créative. PayPal ne va pas aussi loin.

Qu'en est-il lorsque vous utilisez Doodle ?

C'est là que les choses deviennent faciles. Si vous utilisez la page 1:1 ou Booking de Doodle, vous pouvez connecter votre compte Stripe et commencer à collecter les paiements automatiquement. Les clients choisissent l'heure qui leur convient, paient lorsqu'ils réservent, et vous gardez le contrôle sans avoir à courir après les factures.

Pas d'allers-retours gênants. Pas de rappels. Il suffit de réserver et de payer, c'est fait.

C'est particulièrement pratique si vous proposez des consultations payantes, des leçons, des séances de coaching ou tout autre service pour lequel le temps est de l'argent.

Lequel choisir ?

Utilisez PayPal si vous voulez quelque chose de simple et de rapide, ou si vous envoyez des factures et collectez des paiements ponctuels.

Choisissez Stripe si vous voulez plus de flexibilité, une expérience de paiement propre à votre marque, ou si vous voulez le connecter à des outils comme Doodle pour gérer la planification et les paiements en une seule fois.

Si vous utilisez déjà Doodle, Stripe est la meilleure solution. Vous serez payé au fur et à mesure des réservations et vos clients n'auront pas besoin d'un compte séparé.

Essayez de connecter Stripe à votre page de réservation Doodle dès aujourd'hui et faites en sorte que la réservation et le paiement se fassent sans effort.