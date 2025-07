Se gestite un'attività, tenete corsi, offrite servizi o gestite progetti, essere pagati non dovrebbe sembrare un lavoro extra. Ma decidere come farsi pagare? Questo può confondere rapidamente. Stripe e PayPal sono due dei nomi più importanti. Come si fa a decidere quale si adatta meglio alla propria configurazione?

Cerchiamo di spiegarlo in modo chiaro e sensato, sia che lavoriate da soli, che siate a capo di un piccolo team o che stiate costruendo qualcosa di grande nel campo della tecnologia, dell'istruzione, della finanza o del no-profit.

Stripe e PayPal in parole povere

Stripe è pensato per le aziende che desiderano una soluzione di pagamento da adattare al proprio marchio. È particolarmente apprezzato dalle aziende e dalle piattaforme tecnologiche che vogliono integrare i pagamenti nei loro prodotti.

PayPal è più plug-and-play. Le persone conoscono il nome, si fidano di lui ed è ottimo per chi vuole solo inviare una fattura o aggiungere un pulsante di pagamento rapido.

In breve: Stripe offre più controllo e funzioni, mentre PayPal vi aiuta a essere subito operativi.

Confronto tra gli elementi essenziali

Pagamento

PayPal è veloce e familiare. Milioni di persone hanno già un conto e se i vostri clienti sono tra questi, il pagamento è rapido. Possono usare il loro saldo PayPal, collegare un conto bancario o pagare con una carta di credito. Ma se non hanno un account, i passaggi aggiuntivi per l'iscrizione possono risultare fastidiosi. Inoltre, se vendete in diversi Paesi, gli acquirenti potrebbero essere reindirizzati al sito di PayPal in un'altra lingua o in un'altra valuta. Detto questo, per i venditori con una base di clienti PayPal già esistente, o quando un acquirente ha già un credito PayPal, è spesso il modo più semplice per essere pagati velocemente.

Stripe funziona direttamente sul vostro sito o strumento di prenotazione. I vostri clienti non hanno bisogno di un account: pagano con la loro carta come farebbero con un qualsiasi negozio online. È un'esperienza più fluida, soprattutto quando fa parte di un flusso più ampio, come la prenotazione di una sessione con Doodle. È inoltre possibile offrire più metodi di pagamento a seconda di dove si trovano i clienti, come Apple Pay, Google Pay, SEPA e altri ancora. Se cercate un flusso di pagamento senza interruzioni che si integri bene con la programmazione, Stripe potrebbe essere il migliore.

Costi

Sia Stripe che PayPal applicano commissioni di transazione che, in apparenza, sembrano simili:

Stripe : di solito 2,9% + 30 centesimi per transazione (per i pagamenti nazionali)

PayPal: Circa il 2,9% + una tariffa fissa, che varia a seconda del Paese.

Ma i dettagli sono importanti. PayPal aggiunge tariffe extra per aspetti quali:

Pagamenti transfrontalieri

Conversione di valuta

Prelievo sul vostro conto bancario (soprattutto se non è in USD).

Stripe semplifica le cose e offre maggiore trasparenza. È inoltre possibile accedere a funzioni quali:

Sconti per volume

Pagamenti istantanei

Gestione delle tasse integrata (a seconda del piano).

Tuttavia, per gli utenti che si concentrano sulle transazioni nazionali o che apprezzano la familiarità immediata di PayPal con gli acquirenti globali, i costi aggiuntivi potrebbero non essere una preoccupazione importante.

Se si ha a che fare principalmente con clienti internazionali o si gestiscono abbonamenti, Stripe potrebbe essere più economico e più flessibile nel lungo periodo.

Personalizzazione

Stripe vi permette di creare un flusso di pagamento in linea con il vostro marchio. È possibile aggiungere il proprio logo, controllare l'aspetto e l'atmosfera e persino incorporarlo nel proprio sito web o nella propria app. È l'ideale se volete che l'esperienza di pagamento sia parte integrante della vostra azienda e non solo un componente aggiuntivo di terze parti.

PayPal, invece, vi tiene nel suo mondo. La pagina di pagamento assomiglia a quella di PayPal. Non c'è una vera e propria personalizzazione e il cliente potrebbe avere l'impressione di lasciare il vostro spazio per completare l'acquisto. Detto questo, alcuni venditori potrebbero preferire questa interfaccia standardizzata e affidabile, soprattutto se non vogliono gestire il branding personalizzato.

Se vi interessa il branding, l'esperienza o la professionalità, Stripe è più flessibile.

La sicurezza

Sia Stripe che PayPal prendono sul serio la sicurezza. Sono conformi agli standard PCI, il che significa che seguono gli standard del settore per mantenere al sicuro i dati delle carte di credito. Offrono inoltre il rilevamento delle frodi, la crittografia e altre protezioni dietro le quinte.

La differenza non sta nel fatto di quale sia più sicuro - entrambi fanno bene il loro lavoro - ma piuttosto nel modo in cui gestiscono le controversie e i chargeback.

PayPal tende a schierarsi dalla parte dell'acquirente. Questo può essere difficile se siete un'azienda che cerca di contrastare un rimborso.

Stripe offre più strumenti per aiutarvi a dimostrare il vostro caso e si integra meglio con altri sistemi per fornire prove se qualcosa va storto.

Se avete già avuto a che fare con i chargeback o se volete semplicemente avere un maggiore controllo su come vengono gestite le controversie, Stripe è un po' più adatto alle aziende.

Casi d'uso per settore

Per i servizi professionali

Se offrite consulenza, coaching o lavoro con i clienti, Stripe abbinato a Doodle è un'ottima combinazione. I vostri clienti possono prenotare e pagare in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriori passaggi o follow-up.

Per i freelance

PayPal è ottimo se si vuole semplicemente emettere una fattura e andare avanti. È veloce e non richiede molte impostazioni. Ma se volete un processo più curato e professionale, Stripe potrebbe essere più adatto, soprattutto se state gestendo più di un lavoro una tantum.

Per le organizzazioni non profit

PayPal ha un leggero vantaggio per le donazioni. È familiare ai donatori e offre tariffe scontate per gli enti di beneficenza. Ma Stripe può funzionare altrettanto bene se si utilizza una piattaforma come Doodle per gestire prenotazioni e pagamenti in un unico flusso.

Per l'istruzione e la formazione

Gestite corsi o ripetizioni? Stripe vi offre un maggiore controllo sulle modalità di pagamento, sia che si tratti di sessioni che di abbonamenti. Aggiungete la pagina di prenotazione di Doodle e avrete un modo pulito per condividere le vostre fasce orarie e riscuotere i pagamenti in un unico passaggio.

Per la tecnologia e il software

Stripe è il punto di riferimento. Se state costruendo qualcosa o volete un flusso personalizzato, l'API di Stripe permette al vostro team di essere creativo. PayPal non va così in profondità.

E quando si usa Doodle?

Qui le cose si semplificano. Se utilizzate la pagina 1:1 o la pagina di prenotazione di Doodle, potete collegare il vostro account Stripe e iniziare a raccogliere i pagamenti automaticamente. I clienti scelgono un orario che va bene, pagano quando prenotano e voi mantenete il controllo senza dover inseguire le fatture.

Nessun imbarazzante tira e molla. Nessun promemoria. Basta prenotare e pagare, tutto fatto.

È particolarmente utile se offrite consulenze a pagamento, lezioni, sessioni di coaching o qualsiasi altro servizio in cui il tempo è davvero denaro.

Quale scegliere?

Utilizzate PayPal se volete qualcosa di semplice e veloce, o se dovete inviare fatture e raccogliere pagamenti una tantum.

Scegliete Stripe se desiderate una maggiore flessibilità, un'esperienza di checkout personalizzata o se volete collegarlo a strumenti come Doodle per gestire la programmazione e i pagamenti in un'unica soluzione.

Se utilizzate già Doodle, Stripe è la soluzione migliore. Verrete pagati man mano che le persone prenotano e i vostri clienti non avranno bisogno di un account separato.

Provate a collegare Stripe alla vostra pagina di prenotazione di Doodle oggi stesso e fate in modo che le prenotazioni e i pagamenti siano facili da gestire.