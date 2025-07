Hvis du driver en virksomhed, underviser, tilbyder tjenester eller styrer projekter, bør det ikke føles som ekstra arbejde at få løn. Men at beslutte, hvordan du skal betales? Det kan hurtigt blive forvirrende. Stripe og PayPal er to af de største navne derude. Så hvordan beslutter du, hvilken der passer bedst til dit setup?

Lad os skære det ud i pap på en måde, der giver mening, uanset om du arbejder alene, leder et lille team eller er ved at opbygge noget stort inden for teknologi, uddannelse, økonomi eller nonprofit-arbejde.

Stripe og PayPal i klare vendinger

Stripe er bygget til virksomheder, der ønsker en betalingsløsning, som de kan forme, så den passer til deres brand. Det er især populært blandt teknologivirksomheder og platforme, der vil bygge betalinger direkte ind i deres produkt.

PayPal er mere plug-and-play. Folk kender navnet, de stoler på det, og det er godt for alle, der bare vil sende en faktura eller tilføje en hurtig betalingsknap.

Kort sagt: Stripe giver dig mere kontrol og flere funktioner, mens PayPal hjælper dig med at komme hurtigt i gang.

Sammenligning af de vigtigste ting

At blive betalt

PayPal er hurtigt og velkendt. Millioner af mennesker har allerede en konto, og hvis dine kunder er blandt dem, er det hurtigt at betale. De kan bruge deres PayPal-saldo, forbinde en bankkonto eller betale med et kreditkort. Men hvis de ikke har en konto, kan de ekstra tilmeldingstrin føles irriterende. Og hvis du sælger i flere lande, kan køberne blive omdirigeret til PayPals hjemmeside på et andet sprog eller i en anden valuta. Når det er sagt, er det for sælgere med en eksisterende PayPal-kundebase, eller når en køber allerede har PayPal-kredit, ofte den nemmeste måde at blive betalt hurtigt på.

Stripe fungerer direkte på din hjemmeside eller dit bookingværktøj. Dine kunder har ikke brug for en konto - de betaler bare med deres kort, som de ville gøre i en hvilken som helst onlinebutik. Det er en mere smidig oplevelse, især når det er en del af et større flow, som f.eks. at booke en session med Doodle. Du kan også tilbyde flere betalingsmetoder, afhængigt af hvor dine kunder befinder sig, som Apple Pay, Google Pay, SEPA m.m. Hvis du er på udkig efter et problemfrit betalingsflow, der integreres godt med planlægning, er Stripe måske den bedste løsning.

Gebyrer

Både Stripe og PayPal opkræver transaktionsgebyrer, og på overfladen ser de ud til at være ens:

Stripe : Normalt 2,9 % + 30 cent pr. transaktion (for indenlandske betalinger)

PayPal: Omkring 2,9 % + et fast gebyr, som varierer fra land til land

Men detaljerne betyder noget. PayPal tilføjer ekstra gebyrer for ting som:

Betalinger på tværs af grænser

Konvertering af valuta

Hævning til din bankkonto (især hvis det ikke er i USD)

Stripe holder tingene enklere og giver dig mere gennemsigtighed. Du kan også få adgang til funktioner som:

Mængderabatter

Øjeblikkelige udbetalinger

Indbygget skattehåndtering (afhængigt af din plan)

Men for brugere, der fokuserer på indenlandske transaktioner, eller som værdsætter PayPals umiddelbare kendskab til globale købere, er de ekstra gebyrer måske ikke et stort problem.

Hvis du hovedsageligt har med internationale kunder at gøre eller administrerer abonnementer, kan Stripe være billigere og mere fleksibel i det lange løb.

Tilpasning

Det er her, Stripe virkelig skiller sig ud. Stripe giver dig mulighed for at skabe et checkout-flow, der matcher dit brand. Du kan tilføje dit logo, styre udseendet og endda integrere det i din egen hjemmeside eller app. Det er fantastisk, hvis du vil have, at din betalingsoplevelse skal føles som en del af din virksomhed - ikke bare som et tredjeparts add-on.

På den anden side holderPayPal dig i deres verden. Kassesiden ligner PayPal. Der er ingen reel tilpasning, og din kunde kan føle, at de forlader dit område for at gennemføre købet. Når det er sagt, foretrækker nogle sælgere måske denne standardiserede, pålidelige grænseflade - især hvis de ikke ønsker at administrere brugerdefineret branding.

Hvis du går op i branding, oplevelse eller at tingene skal føles professionelle, er Stripe mere fleksibel.

Sikkerhed

Både Stripe og PayPal tager sikkerhed alvorligt. De er PCI-kompatible, hvilket betyder, at de følger branchens standarder for at beskytte kreditkortoplysninger. De tilbyder også afsløring af svindel, kryptering og anden beskyttelse bag kulisserne.

Forskellen handler ikke om, hvilken der er mest sikker - de gør begge arbejdet godt - det handler mere om, hvordan de håndterer tvister og tilbageførsler.

PayPal har en tendens til at holde med køberen. Det kan være svært, hvis du er en virksomhed, der forsøger at bekæmpe en tilbagebetaling.

Stripe tilbyder flere værktøjer til at hjælpe dig med at bevise din sag og integrerer bedre med andre systemer for at levere beviser, hvis noget går galt.

Hvis du har været nødt til at håndtere tilbageførsler før eller bare vil have mere kontrol over, hvordan tvister håndteres, er Stripe lidt mere forretningsvenlig.

Brugsscenarier efter branche

Til professionelle tjenester

Hvis du tilbyder rådgivning, coaching eller klientarbejde, er Stripe sammen med Doodle en fantastisk kombination. Dine kunder kan booke og betale på én gang - ingen ekstra trin eller opfølgninger er nødvendige.

Til freelancere

PayPal er godt, hvis du bare vil sende en faktura af sted og komme videre. Det er hurtigt og kræver ikke meget opsætning. Men hvis du vil have en mere poleret, professionel proces, passer Stripe måske bedre - især hvis du håndterer mere end bare engangsopgaver.

Til nonprofitorganisationer

PayPal har en lille fordel, når det gælder donationer. Det er velkendt for donorer og tilbyder rabat til velgørende organisationer. Men Stripe kan fungere lige så godt, hvis du bruger en platform som Doodle til at håndtere bookinger og betalinger i ét flow.

Til uddannelse og træning

Kører du undervisning eller vejledning? Stripe giver dig mere kontrol over, hvordan du opkræver betaling, uanset om det er pr. session eller pr. abonnement. Tilføj Doodles bookingside, og du har en enkel måde at dele dine tidspunkter på og opkræve betaling i ét trin.

Til teknologi og software

Stripe er den bedste løsning. Hvis du er ved at bygge noget eller vil have et tilpasset flow, giver Stripes API dit team mulighed for at være kreativ. PayPal går bare ikke så dybt.

Hvad med når du bruger Doodle?

Det er her, det bliver nemt. Hvis du bruger Doodles 1:1- eller bookingside, kan du forbinde din Stripe-konto og begynde at indsamle betalinger automatisk. Kunderne vælger et tidspunkt, der passer dem, betaler, når de booker, og du bevarer kontrollen uden at skulle jagte fakturaer.

Ingen akavet frem og tilbage. Ingen påmindelser. Bare booket og betalt, færdig.

Det er især praktisk, hvis du tilbyder betalte konsultationer, lektioner, coachingsessioner eller andre tjenester, hvor tid virkelig er penge.

Hvilken skal du vælge?

Brug PayPal, hvis du vil have noget enkelt og hurtigt, eller hvis du sender fakturaer og opkræver engangsbetalinger.

Vælg Stripe, hvis du vil have mere fleksibilitet, en branded checkout-oplevelse eller vil forbinde det med værktøjer som Doodle for at håndtere planlægning og betalinger på én gang.

Hvis du allerede bruger Doodle, er Stripe det bedste match. Du bliver betalt, når folk booker, og dine kunder har ikke brug for en separat konto.

Prøv at forbinde Stripe til din Doodle-bookingside i dag, og gør det nemt at booke og blive betalt.