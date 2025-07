Se você estiver administrando uma empresa, dando aulas, oferecendo serviços ou gerenciando projetos, receber o pagamento não deve parecer um trabalho extra. Mas decidir como você será pago? Isso pode se tornar confuso rapidamente. Stripe e PayPal são dois dos maiores nomes do mercado. Então, como você decide qual deles se encaixa melhor em sua configuração?

Vamos explicar claramente, de uma forma que faça sentido, quer você esteja trabalhando sozinho, liderando uma pequena equipe ou criando algo grande em tecnologia, educação, finanças ou trabalho sem fins lucrativos.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

Stripe e PayPal em termos simples

O Stripe foi criado para empresas que desejam uma solução de pagamento que possa ser moldada para se adequar à sua marca. É especialmente popular entre empresas e plataformas de tecnologia que desejam incorporar pagamentos diretamente em seus produtos.

O PayPal é mais plug-and-play. As pessoas conhecem o nome, confiam nele e é excelente para quem deseja apenas enviar uma fatura ou adicionar um botão de pagamento rápido.

Em resumo: o Stripe oferece mais controle e recursos, enquanto o PayPal ajuda você a começar a trabalhar rapidamente.

Comparação dos elementos essenciais

Recebimento de pagamentos

O PayPal é rápido e familiar. Milhões de pessoas já têm contas e, se seus clientes estiverem entre eles, o pagamento será rápido. Eles podem usar o saldo do PayPal, conectar uma conta bancária ou pagar com um cartão de crédito. Mas se eles não tiverem uma conta, as etapas adicionais de registro podem ser incômodas. E se você estiver vendendo em vários países, os compradores podem ser redirecionados para o site do PayPal em outro idioma ou moeda. Dito isso, para os vendedores com uma base de clientes do PayPal existente ou quando um comprador já tem crédito no PayPal, essa costuma ser a maneira mais fácil de receber o pagamento rapidamente.

O Stripe funciona diretamente em seu site ou ferramenta de reserva. Seus clientes não precisam de uma conta - eles apenas pagam com o cartão, como fariam em qualquer loja on-line. É uma experiência mais tranquila, especialmente quando faz parte de um fluxo maior, como reservar uma sessão com o Doodle. Você também pode oferecer mais métodos de pagamento, dependendo de onde seus clientes estiverem, como Apple Pay, Google Pay, SEPA e outros. Se você estiver procurando um fluxo de pagamento perfeito que se integre bem ao agendamento, o Stripe pode ter a vantagem.

Tarifas

Tanto o Stripe quanto o PayPal cobram taxas de transação e, superficialmente, elas parecem semelhantes:

Stripe : geralmente 2,9% + 30 centavos de dólar por transação (para pagamentos domésticos)

PayPal: Cerca de 2,9% + uma taxa fixa, que varia de acordo com o país

Mas os detalhes são importantes. O PayPal adiciona tarifas extras para coisas como:

Pagamentos internacionais

Conversão de moeda

Retirada para sua conta bancária (especialmente se não for em dólares americanos)

O Stripe mantém as coisas mais simples e lhe dá mais transparência. Você também pode ter acesso a recursos como:

Descontos por volume

Pagamentos instantâneos

Tratamento de impostos incorporado (dependendo do seu plano)

Entretanto, para usuários focados em transações domésticas ou que valorizam a familiaridade instantânea do PayPal com compradores globais, as tarifas extras podem não ser uma grande preocupação.

Se você estiver lidando principalmente com clientes internacionais ou gerenciando assinaturas, o Stripe pode ser mais barato e mais flexível a longo prazo.

Personalização

Aqui é onde o Stripe realmente se destaca: ele permite que você crie um fluxo de checkout que combine com a sua marca. Você pode adicionar seu logotipo, controlar a aparência e até mesmo incorporá-lo ao seu próprio site ou aplicativo. Isso é ótimo se você quiser que sua experiência de pagamento pareça parte de sua empresa, e não apenas um complemento de terceiros.

O PayPal, por outro lado, mantém você no mundo deles. A página de checkout se parece com o PayPal. Não há personalização real e seu cliente pode sentir que está saindo do seu espaço para concluir a compra. Dito isso, alguns vendedores podem preferir essa interface padronizada e confiável, especialmente se não quiserem gerenciar a marca personalizada.

Se você se preocupa com a marca, a experiência ou em manter a sensação de profissionalismo, o Stripe é mais flexível.

Segurança

Tanto o Stripe quanto o PayPal levam a segurança a sério. Eles são compatíveis com o PCI, o que significa que seguem os padrões do setor para manter as informações de cartão de crédito seguras. Eles também oferecem detecção de fraude, criptografia e outras proteções nos bastidores.

A diferença não está em qual delas é mais segura - ambas fazem bem o trabalho -, mas sim em como elas gerenciam disputas e estornos.

O PayPal tende a ficar do lado do comprador. Isso pode ser difícil se você for uma empresa que está tentando contestar um reembolso.

O Stripe oferece mais ferramentas para ajudá-lo a provar seu caso e se integra melhor com outros sistemas para fornecer provas se algo der errado.

Se você já teve de lidar com estornos antes ou apenas deseja ter mais controle sobre como as disputas são tratadas, o Stripe é um pouco mais favorável aos negócios.

Casos de uso por setor

Para serviços profissionais

Se você oferece consultoria, coaching ou trabalho com clientes, o Stripe em conjunto com o Doodle é uma ótima combinação. Seus clientes podem reservar e pagar de uma só vez, sem necessidade de etapas extras ou acompanhamento.

Para freelancers

O PayPal é bom se você quiser apenas enviar uma fatura e seguir em frente. É rápido e não requer muita configuração. Porém, se você quiser um processo mais refinado e profissional, o Stripe pode ser mais adequado, especialmente se você estiver lidando com mais do que apenas serviços pontuais.

Para organizações sem fins lucrativos

O PayPal tem uma ligeira vantagem em relação às doações. Ele é familiar aos doadores e oferece taxas com desconto para instituições de caridade. Mas o Stripe pode funcionar igualmente bem se você usar uma plataforma como o Doodle para gerenciar reservas e pagamentos em um único fluxo.

Para educação e treinamento

Está ministrando aulas ou dando aulas particulares? O Stripe lhe dá mais controle sobre como cobrar, seja por sessão ou por assinatura. Adicione a página de reservas do Doodle e você terá uma maneira simples de compartilhar seus horários e cobrar o pagamento em uma única etapa.

Para tecnologia e software

O Stripe é a opção ideal. Se você estiver criando algo ou quiser um fluxo personalizado, a API do Stripe permite que sua equipe seja criativa. O PayPal simplesmente não vai tão fundo.

E quando você usa o Doodle?

É aqui que as coisas ficam mais fáceis. Se estiver usando a página 1:1 ou de reservas do Doodle, você poderá conectar sua conta do Stripe e começar a coletar pagamentos automaticamente. Os clientes escolhem um horário que funcione, pagam quando fazem a reserva e você mantém o controle sem ter de correr atrás de faturas.

Nada de idas e vindas incômodas. Sem lembretes. Basta reservar e pagar, pronto.

Isso é especialmente útil se você estiver oferecendo consultas pagas, aulas, sessões de treinamento ou qualquer serviço em que tempo realmente seja dinheiro.

Qual deles você deve escolher?

Use o PayPal se quiser algo simples e rápido, ou se estiver enviando faturas e cobrando pagamentos únicos.

Escolha o Stripe se quiser mais flexibilidade, uma experiência de checkout de marca ou se quiser conectá-lo a ferramentas como o Doodle para lidar com agendamento e pagamentos de uma só vez.

Se você já estiver usando o Doodle, o Stripe é a melhor opção. Você será pago à medida que as pessoas agendarem e seus clientes não precisarão de uma conta separada.

Experimente conectar o Stripe à sua página de agendamento do Doodle hoje mesmo e faça com que o agendamento e o pagamento sejam fáceis.