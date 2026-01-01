Stripe बनाम PayPal: आपके लिए कौन सा भुगतान समाधान सबसे अच्छा है?

अगर आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं, कक्षाएं पढ़ा रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, या परियोजनाओं का प्रबंधन कर रहे हैं, तो भुगतान प्राप्त करना अतिरिक्त काम जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन निर्णय करना आपको भुगतान कैसे मिलता है? यह जल्दी ही उलझन भरा हो सकता है। Stripe और PayPal दो सबसे बड़े नाम हैं। तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा आपके सेटअप के लिए सबसे उपयुक्त है?

आइए इसे स्पष्ट रूप से समझें, इस तरह से कि चाहे आप अकेले काम कर रहे हों, एक छोटी टीम का नेतृत्व कर रहे हों, या तकनीक, शिक्षा, वित्त या गैर-लाभकारी क्षेत्र में कुछ बड़ा बना रहे हों, यह समझ में आए।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Stripe और PayPal सरल शब्दों में

Stripe उन व्यवसायों के लिए बनाया गया है जो अपने ब्रांड के अनुरूप भुगतान समाधान को आकार देना चाहते हैं। यह विशेष रूप से तकनीकी कंपनियों और प्लेटफ़ॉर्मों में लोकप्रिय है जो अपने उत्पाद में ही भुगतान सुविधाएँ शामिल करना चाहते हैं।

PayPal अधिक प्लग-एंड-प्ले है। लोग इस नाम को जानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, और यह उन सभी के लिए बेहतरीन है जो बस एक इनवॉइस भेजना चाहते हैं या एक त्वरित भुगतान बटन जोड़ना चाहते हैं।

संक्षेप में: धारी आपको अधिक नियंत्रण और सुविधाएँ देता है, जबकि पेपैल आपको जल्दी से काम शुरू करने में मदद करता है।

आवश्यकताओं की तुलना

भुगतान प्राप्त करना

पेपैल तेज़ और परिचित है। लाखों लोगों के पास पहले से ही खाते हैं, और यदि आपके ग्राहक उनमें से हैं, तो भुगतान करना तेज़ है। वे अपने PayPal बैलेंस का उपयोग कर सकते हैं, एक बैंक खाता जोड़ सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास खाता नहीं है, तो अतिरिक्त साइन-अप चरण परेशान करने वाले लग सकते हैं। और यदि आप विभिन्न देशों में बिक्री कर रहे हैं, तो खरीदारों को किसी अन्य भाषा या मुद्रा में PayPal की साइट पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है। इसके बावजूद, उन विक्रेताओं के लिए जिनके पास पहले से ही PayPal ग्राहक आधार है, या जब किसी खरीदार के पास पहले से ही PayPal क्रेडिट है, तो यह अक्सर जल्दी भुगतान पाने का सबसे आसान तरीका है।

धारी यह सीधे आपकी साइट या बुकिंग टूल पर काम करता है। आपके ग्राहकों को खाते की आवश्यकता नहीं है—वे बस अपने कार्ड से भुगतान करते हैं, जैसे वे किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर करते हैं। यह एक सहज अनुभव है, खासकर जब यह किसी बड़े प्रवाह का हिस्सा हो, जैसे कि Doodle के साथ एक सत्र बुक करना। आप अपने ग्राहकों के स्थान के आधार पर Apple Pay, Google Pay, SEPA, और अधिक जैसे और भुगतान तरीके भी प्रदान कर सकते हैं। यदि आप एक सहज भुगतान प्रक्रिया की तलाश में हैं जो शेड्यूलिंग के साथ अच्छी तरह से एकीकृत हो, तो Stripe को बढ़त मिल सकती है।

शुल्क

Stripe और PayPal दोनों लेनदेन शुल्क लेते हैं, और सतह पर वे समान दिखते हैं:

धारी आमतौर पर 2.9% + प्रति लेनदेन 30 सेंट (घरेलू भुगतानों के लिए)

पेपैललगभग 2.9% + एक निश्चित शुल्क, जो देश के अनुसार भिन्न होता है

लेकिन विवरण मायने रखते हैं। PayPal निम्नलिखित जैसी चीज़ों के लिए अतिरिक्त शुल्क जोड़ता है:

सीमा-पार भुगतान

मुद्रा रूपांतरण

अपने बैंक खाते में निकासी (विशेष रूप से यदि यह USD में नहीं है)

Stripe चीज़ों को सरल रखता है और आपको अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है। आप इन जैसी सुविधाओं तक भी पहुँच प्राप्त कर सकते हैं:

थोक छूट

तत्काल भुगतान

अंतर्निहित कर प्रबंधन (आपकी योजना के आधार पर)

हालाँकि, घरेलू लेनदेन पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए, या जो वैश्विक खरीदारों के साथ PayPal की तत्काल परिचितता को महत्व देते हैं, अतिरिक्त शुल्क कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं हो सकते।

यदि आप मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं या सदस्यताएँ प्रबंधित कर रहे हैं, तो लंबे समय में Stripe सस्ता और अधिक लचीला हो सकता है।

अनुकूलन

यहीं पर Stripe वाकई में अलग दिखता है। धारी यह आपको एक ऐसा चेकआउट फ्लो बनाने की सुविधा देता है जो आपके ब्रांड से मेल खाता हो। आप अपना लोगो जोड़ सकते हैं, लुक और फील को नियंत्रित कर सकते हैं, और इसे अपनी वेबसाइट या ऐप में भी एम्बेड कर सकते हैं। यह तब बेहतरीन है जब आप चाहते हैं कि आपका भुगतान अनुभव आपके व्यवसाय का हिस्सा लगे—न कि सिर्फ एक थर्ड-पार्टी ऐड-ऑन।

पेपैल, दूसरी ओर, आपको अपनी दुनिया में ही रखता है। चेकआउट पेज PayPal जैसा दिखता है। इसमें कोई वास्तविक कस्टमाइज़ेशन नहीं है, और आपके ग्राहक को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे खरीदारी पूरी करने के लिए आपके प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ रहे हैं। इसके बावजूद, कुछ विक्रेता इस मानकीकृत, विश्वसनीय इंटरफ़ेस को पसंद कर सकते हैं—विशेषकर यदि वे कस्टम ब्रांडिंग का प्रबंधन नहीं करना चाहते हैं।

यदि आप ब्रांडिंग, अनुभव या चीज़ों को पेशेवर बनाए रखने की परवाह करते हैं, तो Stripe अधिक लचीला है।

सुरक्षा

Stripe और PayPal दोनों सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं। वे PCI-अनुपालन हैं, जिसका अर्थ है कि वे क्रेडिट कार्ड की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उद्योग मानकों का पालन करते हैं। वे पृष्ठभूमि में धोखाधड़ी का पता लगाने, एन्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा उपाय भी प्रदान करते हैं।

फर्क इस बात का नहीं है कि कौन सा अधिक सुरक्षित है—दोनों ही अपना काम अच्छी तरह करते हैं—बल्कि यह इस बात का है कि वे विवादों और चार्जबैक्स को कैसे संभालते हैं।

पेपैल यह आमतौर पर खरीदार के पक्ष में झुकता है। यदि आप एक व्यवसाय हैं जो रिफंड के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह मुश्किल हो सकता है।

धारी यह आपके मामले को साबित करने में मदद करने के लिए और अधिक उपकरण प्रदान करता है और यदि कुछ गलत होता है तो सबूत प्रदान करने के लिए अन्य प्रणालियों के साथ बेहतर एकीकृत होता है।

यदि आपको पहले चार्जबैक से निपटना पड़ा है, या आप विवादों के निपटारे पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं, तो Stripe थोड़ा अधिक व्यवसाय-अनुकूल है।

उद्योग के अनुसार उपयोग के मामले

पेशेवर सेवाओं के लिए

यदि आप परामर्श, कोचिंग, या क्लाइंट का काम प्रदान करते हैं, स्ट्रिप Doodle के साथ यह एक शानदार कॉम्बो है। आपके ग्राहक एक ही बार में बुक और भुगतान कर सकते हैं—कोई अतिरिक्त कदम या फॉलो-अप की जरूरत नहीं।

फ्रीलांसरों के लिए

पेपैल यह अच्छा है अगर आप बस एक इनवॉइस भेजकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह तेज़ है और ज्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप एक अधिक परिष्कृत, पेशेवर प्रक्रिया चाहते हैं, तो Stripe बेहतर रहेगा—विशेषकर यदि आप सिर्फ एक-बार के गिग्स से अधिक संभाल रहे हैं।

गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए

दान के मामले में PayPal को थोड़ी बढ़त हासिल है। यह दाताओं के लिए परिचित है और चैरिटीज़ के लिए रियायती दरें प्रदान करता है। लेकिन अगर आप बुकिंग और भुगतान को एक ही प्रक्रिया में प्रबंधित करने के लिए Doodle जैसे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं, तो Stripe भी उतना ही प्रभावी हो सकता है।

शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए

क्लास चला रहे हैं या ट्यूशन दे रहे हैं? Stripe आपको यह नियंत्रित करने की अधिक स्वतंत्रता देता है कि आप कैसे शुल्क लेते हैं, चाहे वह सत्र के आधार पर हो या सदस्यता के माध्यम से। Doodle का बुकिंग पेज जोड़ें और आपके पास अपने समय स्लॉट साझा करने और एक ही चरण में भुगतान एकत्र करने का एक सरल तरीका होगा।

तकनीक और सॉफ़्टवेयर के लिए

Stripe सबसे भरोसेमंद विकल्प है। अगर आप कुछ नया बना रहे हैं या कस्टम वर्कफ़्लो चाहते हैं, तो Stripe की API आपकी टीम को रचनात्मक होने की आज़ादी देती है। PayPal इतना गहराई से नहीं जाता।

जब आप Doodle का उपयोग करते हैं तो क्या होता है?

यहीं से चीजें आसान हो जाती हैं। यदि आप Doodle का 1:1 या बुकिंग पेज उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपना Stripe खाता जोड़कर स्वचालित रूप से भुगतान एकत्र करना शुरू कर सकते हैं। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार समय चुनते हैं, बुकिंग करते समय भुगतान करते हैं, और आप बिना इनवॉइस के पीछे भागने के बिना नियंत्रण बनाए रखते हैं।

कोई अजीब-सी आदान-प्रदान नहीं। कोई रिमाइंडर नहीं। बस बुक किया और भुगतान कर दिया, हो गया।

यह विशेष रूप से तब काम आता है जब आप सशुल्क परामर्श, पाठ, कोचिंग सत्र या कोई ऐसी सेवा प्रदान कर रहे हों जहाँ समय वास्तव में पैसा होता है।

आपको कौन सा चुनना चाहिए?

उपयोग करें पेपैल यदि आप कुछ सरल और त्वरित चाहते हैं, या यदि आप चालान भेज रहे हैं और एकमुश्त भुगतान एकत्र कर रहे हैं।

चुनें धारी यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, एक ब्रांडेड चेकआउट अनुभव चाहते हैं, या इसे एक साथ शेड्यूलिंग और भुगतान संभालने के लिए Doodle जैसे टूल्स से कनेक्ट करना चाहते हैं।

यदि आप पहले से ही Doodle का उपयोग कर रहे हैं, तो Stripe बेहतर विकल्प है। जैसे ही लोग बुक करेंगे, आपको भुगतान मिल जाएगा, और आपके ग्राहकों को अलग खाते की आवश्यकता नहीं होगी।

आज ही Stripe को अपने Doodle बुकिंग पेज से कनेक्ट करें और बुकिंग तथा भुगतान प्राप्त करना सहज बनाएं।