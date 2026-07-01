Stripe eller PayPal: Vilken betalningslösning passar dig bäst?

Oavsett om du driver ett företag, håller kurser, erbjuder tjänster eller leder projekt, ska det inte kännas som extraarbete att få betalt. Men besluta Hur får du betalt? Det kan snabbt bli förvirrande. Stripe och PayPal är två av de största aktörerna på marknaden. Så hur avgör du vilken som passar din verksamhet bäst?

Låt oss gå igenom det steg för steg, på ett sätt som är lätt att förstå oavsett om du arbetar på egen hand, leder ett litet team eller bygger upp något stort inom teknik, utbildning, finans eller ideell verksamhet.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Stripe och PayPal på ett enkelt sätt

Stripe är utvecklat för företag som vill ha en betalningslösning som de kan anpassa efter sitt varumärke. Det är särskilt populärt bland teknikföretag och plattformar som vill integrera betalningsfunktionen direkt i sin produkt.

PayPal är mer ”plug-and-play”. Folk känner till namnet, de litar på det, och det är perfekt för alla som bara vill skicka en faktura eller lägga till en snabbbetalningsknapp.

Kort sagt: Stripe ger dig större kontroll och fler funktioner, samtidigt som PayPal hjälper dig att komma igång snabbt.

En jämförelse av de viktigaste punkterna

Att få betalt

PayPal är snabbt och bekant. Miljontals människor har redan konton, och om dina kunder är bland dem går betalningen snabbt. De kan använda sitt PayPal-saldo, koppla ett bankkonto eller betala med kreditkort. Men om de inte har ett konto kan de extra stegen vid registreringen kännas irriterande. Och om du säljer till kunder i andra länder kan köparna omdirigeras till PayPals webbplats på ett annat språk eller i en annan valuta. Med det sagt är det ofta det enklaste sättet att få betalt snabbt för säljare med en befintlig PayPal-kundbas, eller när en köpare redan har PayPal-kredit.

Stripe fungerar direkt på din webbplats eller i ditt bokningsverktyg. Dina kunder behöver inget konto – de betalar helt enkelt med sitt kort precis som i vilken webbutik som helst. Det ger en smidigare upplevelse, särskilt när det ingår i ett större flöde, till exempel vid bokning av ett möte med Doodle. Du kan också erbjuda fler betalningsmetoder beroende på var dina kunder befinner sig, till exempel Apple Pay, Google Pay, SEPA och mycket mer. Om du letar efter ett smidigt betalningsflöde som integreras väl med schemaläggningen kan Stripe vara det bästa alternativet.

Avgifter

Både Stripe och PayPal tar ut transaktionsavgifter, och vid en första anblick verkar de likna varandra:

Stripe : Vanligtvis 2,9 % + 30 cent per transaktion (för inhemska betalningar)

PayPal: Cirka 2,9 % + en fast avgift, som varierar beroende på land

Men detaljerna spelar roll. PayPal tar ut extra avgifter för saker som:

Gränsöverskridande betalningar

Valutakonvertering

Uttag till ditt bankkonto (särskilt om det inte är i USD)

Stripe förenklar saker och ting och ger dig större insyn. Du får dessutom tillgång till funktioner som:

Mängdrabatter

Omedelbara utbetalningar

Inbyggd skattehantering (beroende på vilket abonnemang du har)

För användare som främst handlar inom landet, eller som uppskattar att PayPal redan är välkänt bland globala köpare, är de extra avgifterna kanske inte något större problem.

Om du främst arbetar med internationella kunder eller hanterar prenumerationer kan Stripe vara billigare och mer flexibelt på sikt.

Anpassning

Det är här Stripe verkligen utmärker sig. Stripe gör det möjligt för dig att skapa en betalningsprocess som passar ditt varumärke. Du kan lägga till din logotyp, anpassa utseendet och känslan och till och med bädda in den i din egen webbplats eller app. Det är perfekt om du vill att betalningsupplevelsen ska kännas som en del av din verksamhet – inte bara ett tillägg från en tredje part.

PayPal, å andra sidan, håller dig kvar i deras värld. Betalningssidan ser ut som PayPal. Det finns inga egentliga anpassningsmöjligheter, och dina kunder kan få känslan av att de lämnar din webbplats för att slutföra köpet. Med det sagt kan vissa säljare föredra detta standardiserade, välkända gränssnitt – särskilt om de inte vill hantera anpassad varumärkesprofilering.

Om du lägger vikt vid varumärkesprofilering, användarupplevelse eller att allt ska kännas professionellt är Stripe ett mer flexibelt alternativ.

Säkerhet

Både Stripe och PayPal tar säkerheten på allvar. De uppfyller PCI-kraven, vilket innebär att de följer branschstandarder för att skydda kreditkortsuppgifter. De erbjuder dessutom bedrägeribekämpning, kryptering och andra skyddsåtgärder bakom kulisserna.

Skillnaden handlar inte om vilken av dem som är säkrare – båda fungerar bra – utan snarare om hur de hanterar tvister och återbetalningskrav.

PayPal tenderar att ta köparens parti. Det kan vara svårt om man som företag försöker undvika att betala ut en återbetalning.

Stripe erbjuder fler verktyg som hjälper dig att styrka din sak och integreras bättre med andra system för att kunna tillhandahålla bevis om något skulle gå fel.

Om du har haft att göra med återbetalningar tidigare, eller bara vill ha större kontroll över hur tvister hanteras, är Stripe ett något mer företagsvänligt alternativ.

Användningsfall per bransch

För professionella tjänster

Om du erbjuder konsulttjänster, coaching eller arbetar med kunder, Stripe i kombination med Doodle är en utmärkt kombination. Dina kunder kan boka och betala i ett enda steg – inga extra steg eller uppföljningar behövs.

För frilansare

PayPal är ett bra alternativ om du bara vill skicka iväg en faktura och gå vidare. Det går snabbt och kräver inte mycket förberedelser. Men om du vill ha en mer genomarbetad och professionell process kan Stripe vara ett bättre val – särskilt om du hanterar fler än bara enstaka uppdrag.

För ideella organisationer

PayPal har en liten fördel när det gäller donationer. Det är ett välbekant verktyg för givare och erbjuder rabatterade avgifter för välgörenhetsorganisationer. Men Stripe kan fungera lika bra om du använder en plattform som Doodle för att hantera bokningar och betalningar i ett och samma flöde.

För utbildning och fortbildning

Håller du kurser eller ger du privatlektioner? Med Stripe får du bättre kontroll över hur du tar betalt, oavsett om det är per tillfälle eller via abonnemang. Lägg till Doodles Booking Page så får du ett smidigt sätt att dela dina tidsluckor och ta betalt i ett enda steg.

Inom teknik och programvara

Stripe är det självklara valet. Om du håller på att utveckla något eller vill ha ett anpassat flöde ger Stripes API ditt team möjlighet att vara kreativa. PayPal går helt enkelt inte så långt.

Hur är det när man använder Doodle?

Nu blir det enkelt. Om du använder Doodles 1:1-funktion eller Booking Page kan du koppla ihop ditt Stripe-konto och börja ta emot betalningar automatiskt. Kunderna väljer en tid som passar dem, betalar när de bokar, och du behåller kontrollen utan att behöva jaga fakturor.

Inget besvärligt fram och tillbaka. Inga påminnelser. Bara bokat och betalt – klart.

Det är särskilt praktiskt om du erbjuder betalda konsultationer, lektioner, coachningssessioner eller någon annan tjänst där tid verkligen är pengar.

Vilken ska du välja?

Användning PayPal om du vill ha något enkelt och snabbt, eller om du skickar fakturor och tar emot engångsbetalningar.

Välj Stripe om du vill ha större flexibilitet, en anpassad betalningsupplevelse eller vill koppla ihop den med verktyg som Doodle för att hantera schemaläggning och betalningar i ett enda steg.

Om du redan använder Doodle är Stripe det bästa valet. Du får betalt när bokningarna görs, och dina kunder behöver inte ha något separat konto.

Prova att koppla Stripe till din Doodle-Booking Page redan idag och gör det enkelt att boka och ta emot betalningar.