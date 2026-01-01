Stripe kontra PayPal: Które rozwiązanie płatnicze jest dla Ciebie najlepsze?

Jeśli prowadzisz firmę, prowadzisz zajęcia, świadczysz usługi lub zarządzasz projektami, otrzymywanie zapłaty nie powinno być dla Ciebie dodatkowym obciążeniem. Ale podejmowanie decyzji Jak otrzymujesz płatności? To może szybko stać się zagmatwane. Stripe i PayPal to dwie największe firmy na rynku. Jak więc zdecydować, która z nich najlepiej pasuje do Twojej sytuacji?

Przeanalizujmy to dokładnie, w sposób zrozumiały niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, kierujesz małym zespołem, czy też tworzysz coś na dużą skalę w branży technologicznej, edukacyjnej, finansowej lub w sektorze non-profit.

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Stripe i PayPal w prostych słowach

Stripe jest przeznaczony dla firm, które poszukują rozwiązania płatniczego, które mogą dostosować do swojej marki. Jest szczególnie popularny wśród firm technologicznych i platform, które chcą wbudować funkcję płatności bezpośrednio w swój produkt.

PayPal jest bardziej gotowy do użycia od razu. Ludzie znają tę markę, ufają jej, a to świetne rozwiązanie dla każdego, kto po prostu chce wysłać fakturę lub dodać przycisk szybkiej płatności.

Krótko mówiąc: Pasek zapewnia większą kontrolę i więcej funkcji, a jednocześnie PayPal pomaga szybko rozpocząć pracę.

Porównanie najważniejszych elementów

Wypłata wynagrodzenia

PayPal jest szybki i znany. Miliony osób mają już konta, a jeśli Twoi klienci są wśród nich, płatność przebiega błyskawicznie. Mogą skorzystać ze środków na koncie PayPal, podłączyć konto bankowe lub zapłacić kartą kredytową. Jeśli jednak nie mają konta, dodatkowe kroki związane z rejestracją mogą wydawać się uciążliwe. A jeśli prowadzisz sprzedaż międzynarodową, kupujący mogą zostać przekierowani na stronę PayPal w innym języku lub walucie. Mimo to dla sprzedawców posiadających już bazę klientów korzystających z PayPal lub w sytuacji, gdy kupujący dysponuje już środkami na koncie PayPal, jest to często najprostszy sposób na szybkie otrzymanie płatności.

Pasek działa bezpośrednio na Twojej stronie lub w narzędziu do rezerwacji. Twoi klienci nie muszą zakładać konta — po prostu płacą kartą, tak jak w każdym sklepie internetowym. To płynniejszy proces, zwłaszcza gdy stanowi część szerszego przepływu działań, np. rezerwacji sesji za pomocą Doodle. Możesz również oferować więcej metod płatności w zależności od lokalizacji klientów, takich jak Apple Pay, Google Pay, SEPA i inne. Jeśli szukasz płynnego procesu płatności, który dobrze integruje się z systemem planowania, Stripe może okazać się lepszym rozwiązaniem.

Opłaty

Zarówno Stripe, jak i PayPal pobierają opłaty transakcyjne i na pierwszy rzut oka wydają się one podobne:

Pasek : Zazwyczaj 2,9% + 30 centów za transakcję (w przypadku płatności krajowych)

PayPal: Około 2,9% + stała opłata, której wysokość różni się w zależności od kraju

Jednak szczegóły mają znaczenie. PayPal nalicza dodatkowe opłaty za takie rzeczy jak:

Płatności transgraniczne

Przeliczanie walut

Wypłata środków na konto bankowe (zwłaszcza jeśli nie jest ono prowadzone w USD)

Stripe upraszcza obsługę i zapewnia większą przejrzystość. Możesz również uzyskać dostęp do takich funkcji, jak:

Rabaty ilościowe

Natychmiastowe wypłaty

Wbudowane funkcje związane z obsługą podatków (w zależności od wybranego planu)

Jednak dla użytkowników, którzy skupiają się na transakcjach krajowych lub cenią sobie fakt, że PayPal jest dobrze znany kupującym z całego świata, dodatkowe opłaty mogą nie stanowić większego problemu.

Jeśli współpracujesz głównie z klientami zagranicznymi lub zarządzasz subskrypcjami, Stripe może okazać się w dłuższej perspektywie tańszym i bardziej elastycznym rozwiązaniem.

Dostosowanie

Właśnie w tym zakresie Stripe naprawdę się wyróżnia. Pasek pozwala stworzyć proces realizacji transakcji dostosowany do wizerunku Twojej marki. Możesz dodać swoje logo, dostosować wygląd i styl, a nawet osadzić go na własnej stronie internetowej lub w aplikacji. To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz, aby proces płatności stanowił integralną część Twojej działalności, a nie był jedynie dodatkiem od zewnętrznego dostawcy.

PayPalZ drugiej strony, ta opcja pozwala klientom pozostać w Twoim świecie. Strona płatności wygląda jak strona PayPal. Nie ma tu możliwości prawdziwego dostosowania wyglądu, a klient może odnieść wrażenie, że opuszcza Twoją witrynę, aby sfinalizować zakup. Mimo to niektórzy sprzedawcy mogą preferować ten standardowy, budzący zaufanie interfejs — zwłaszcza jeśli nie chcą zajmować się dostosowywaniem wizerunku marki.

Jeśli zależy Ci na budowaniu marki, komfortu użytkowania lub zachowaniu profesjonalnego wizerunku, Stripe oferuje większą elastyczność.

Bezpieczeństwo

Zarówno Stripe, jak i PayPal poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. Obie platformy spełniają wymogi standardu PCI, co oznacza, że przestrzegają branżowych norm mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych kart kredytowych. Oferują również funkcje wykrywania oszustw, szyfrowania oraz inne zabezpieczenia działające w tle.

Różnica nie polega na tym, które z nich jest bezpieczniejsze — oba sprawdzają się dobrze — ale raczej na tym, w jaki sposób radzą sobie z sporami i obciążeniami zwrotnymi.

PayPal zwykle opowiada się po stronie kupującego. Może to stanowić problem dla firmy, która próbuje uniknąć zwrotu pieniędzy.

Pasek oferuje więcej narzędzi, które pomogą Ci udowodnić swoją rację, a także lepiej integruje się z innymi systemami, umożliwiając dostarczenie dowodów w razie problemów.

Jeśli miałeś już do czynienia z obciążeniami zwrotnymi lub po prostu chcesz mieć większą kontrolę nad sposobem rozpatrywania sporów, Stripe jest nieco bardziej przyjazny dla firm.

Przykłady zastosowań w poszczególnych branżach

W zakresie usług profesjonalnych

Jeśli zajmujesz się doradztwem, coachingiem lub pracą z klientami, Stripe w połączeniu z Doodle To świetne połączenie. Twoi klienci mogą dokonać rezerwacji i zapłacić za jednym razem — bez dodatkowych czynności i konieczności podejmowania dalszych działań.

Dla freelancerów

PayPal To dobre rozwiązanie, jeśli chcesz po prostu wystawić fakturę i mieć to z głowy. Jest szybkie i nie wymaga zbyt wielu przygotowań. Jeśli jednak zależy Ci na bardziej dopracowanym, profesjonalnym procesie, Stripe może okazać się lepszym wyborem — zwłaszcza jeśli zajmujesz się czymś więcej niż tylko jednorazowymi zleceniami.

Dla organizacji non-profit

PayPal ma niewielką przewagę w zakresie darowizn. Jest znany darczyńcom i oferuje organizacjom charytatywnym obniżone opłaty. Jednak Stripe sprawdzi się równie dobrze, jeśli korzystasz z platformy takiej jak Doodle do zarządzania rezerwacjami i płatnościami w ramach jednego procesu.

W zakresie edukacji i szkoleń

Prowadzisz zajęcia lub udzielasz korepetycji? Stripe zapewnia większą kontrolę nad sposobem rozliczeń – niezależnie od tego, czy pobierasz opłaty za poszczególne sesje, czy w ramach abonamentu. Dodaj Booking Page Doodle, a zyskasz przejrzysty sposób na udostępnianie dostępnych terminów i pobieranie opłat w jednym kroku.

W dziedzinie technologii i oprogramowania

Stripe to najlepszy wybór. Jeśli tworzysz coś od podstaw lub potrzebujesz niestandardowego procesu, API Stripe pozwala Twojemu zespołowi wykazać się kreatywnością. PayPal po prostu nie oferuje tak szerokich możliwości.

A jak to wygląda w przypadku korzystania z serwisu Doodle?

Teraz sprawa staje się prosta. Jeśli korzystasz z funkcji 1:1 lub Booking Page serwisu Doodle, możesz połączyć swoje konto Stripe i zacząć automatycznie pobierać opłaty. Klienci wybierają dogodny termin, płacą w momencie rezerwacji, a Ty zachowujesz kontrolę i nie musisz zajmować się wysyłaniem faktur.

Bez żmudnych wymian wiadomości. Bez przypomnień. Po prostu zarezerwowałem i zapłaciłem – i gotowe.

Jest to szczególnie przydatne, jeśli oferujesz płatne konsultacje, lekcje, sesje coachingowe lub jakiekolwiek usługi, w przypadku których czas naprawdę to pieniądz.

Który z nich wybrać?

Zastosowanie PayPal jeśli szukasz prostego i szybkiego rozwiązania albo jeśli wysyłasz faktury i pobierasz jednorazowe płatności.

Wybierz Pasek jeśli zależy Ci na większej elastyczności, spersonalizowanym procesie realizacji transakcji zgodnym z wizerunkiem marki lub chcesz połączyć tę funkcję z narzędziami takimi jak Doodle, aby w jednym miejscu zarządzać harmonogramem i płatnościami.

Jeśli już korzystasz z serwisu Doodle, Stripe będzie dla Ciebie lepszym rozwiązaniem. Płatności będą realizowane w momencie rezerwacji, a Twoi klienci nie będą musieli zakładać osobnego konta.

Już dziś spróbuj połączyć Stripe ze swoją Booking Page Doodle, a rezerwacje i pobieranie opłat staną się dziecinnie proste.