Kolikrát jsi už seděl na schůzce a byl frustrovaný z nedostatečné organizace a neustálého přeskakování mezi různými tématy? No, nejsi v tom sám. Podle serveru Insider se v Americe každoročně ztratí 37 miliard dolarů kvůli neproduktivním schůzkám. To představuje zhruba třetinu, tedy 3,6 milionu denně.
Nejšílenější na tom je… že to tak být nemusí. Generální ředitelé, vedoucí pracovníci a podnikatelé mají už tak dost napilno, takže je hloupé, že si efektivně spravovat svůj čas pomocí programu schůzky. Jeho stanovení zajistí, že se schůzky zaměří na to, co je důležité, budou probíhat podle plánu, pomohou přijímat lepší rozhodnutí a budou produktivní.
Výhody stanovení programu
Jednou z největších výhod mít program schůzek je zvýšená produktivita. Když máš jasný plán, pomáhá to všem zůstat soustředěným a držet se daného směru. To znamená, že se ztrácí méně času chaotickým přeskakováním mezi různými tématy a více času se věnuje dosažení cílů schůzky.
Zvýšená produktivita však není jedinou výhodou, protože program schůzky také pomáhá s řízení času. Stanovením bodů, které je třeba projednat, a času vyhrazeného pro každý z nich můžeš zajistit, že se schůzka vejde do stanoveného časového rámce. To může být obzvláště důležité pro zaneprázdněné vedoucí pracovníky a podnikatele, kteří mají plné ruce práce a nemohou si dovolit trávit hodiny na schůzkách. Řízení času může také těžit z nástroje pro plánování, jako je Doodle. Když vytvoříte anketu, můžete účastníky svolat během několika minut, aniž byste museli posílat spoustu e-mailů sem a tam.
Zjistíš také, že stanovení programu může zlepšit soustředění a přehlednost. Díky jasnému přehledu témat, která budou projednána, se všichni mohou připravit a přijít na schůzku připraveni diskutovat a přispět. To je velmi důležité, pokud chceš zajistit, aby nebyly opomenuty zásadní otázky.
Neúčinná komunikace může být často příčinou mnoha problémů, které se vyskytují na schůzkách, ale s jasným programem zjistíš, že se to dá překonat. Když budeš mít témata seřazená v pořadí, v jakém se budou projednávat, pomůžeš zajistit, že všichni budou na stejné vlně. Pro generální ředitele to bude obzvláště užitečné při pořádají velká jednání nebo u týmů pracujících na dálku.
Jak vytvořit efektivní program?
Takže ses rozhodl začít sestavovat programy svých schůzek. Skvělé. Ale kde začít? Tady je pár tipů, které ti pomohou:
Urči účel a cíle schůzky. Než začneš sestavovat program schůzky, musíš vědět, čeho chceš dosáhnout. Zvaž, co je třeba projednat a jaká rozhodnutí je třeba učinit. Pamatuj, že ne všechno se musí rozhodnout hned na místě. To ti pomůže určit, které body zařadit a kolik času každému z nich věnovat.
Pozvi potřebné účastníky. Nezapomeň zahrnout všechny, kteří se musí diskuse zúčastnit nebo na koho budou mít přijatá rozhodnutí dopad. Je také dobré poslat všem účastníkům předem program, aby se mohli připravit.
Urči délku schůzky. Buď realista ohledně toho, kolik času budeš potřebovat na projednání všech bodů programu. Pokud máš hodně témat k projednání, možná bys měl zvážit naplánovat delší schůzku nebo ji rozdělit na několik částí. Nástroj jako Doodle ti pomůže najít termín , který vyhovuje všem.
Seřaď položky podle priority. Díky tomu zajistíš, že se nejdůležitější témata projednají jako první, pokud by ti došel čas. Můžeš také zvážit seskupení podobných položek, abys mohl vyřídit věci s nižší prioritou najednou a zajistit, aby schůzku ucelenější.
Zahrň do programu přestávky a ponech si flexibilitu. Je důležité dát lidem šanci protáhnout si nohy a znovu se soustředit, proto zvaž zařazení přestávek do programu. Navíc je dobré ponechat v harmonogramu určitou flexibilitu pro případ, že by se objevilo něco důležitého, co je třeba prodiskutovat.
Kromě všech těchto tipů nezapomeň být otevřený případným úpravám programu. A nezapomeň pravidelně kontrolovat a aktualizovat své programy , aby i nadále vyhovovaly potřebám tvého týmu. Pokud jsi generální ředitel nebo podnikatel, čas je drahocenný a nechceš ho plýtvat zastaralými programy.
Jak se toho držíš?
Máš připravený program a jsi si jistý, že schůzka proběhne hladce, ale jak zajistíš, aby se ho všichni drželi?
Urči moderátora. Zvaž, zda bys neměl jmenovat někoho, kdo bude schůzku moderovat. Tato osoba může pomoci udržet diskusi na správné cestě, zastavit zbytečné vedlejší rozhovory a zajistit, aby byly projednány všechny body programu.
Podporuj účast a diskusi, ale udržuj ji zaměřenou na dané téma. Je důležité umožnit lidem vyjádřit své myšlenky, ale je také zásadní držet se daného tématu. Povzbuzuj všechny, aby se vyjádřili, a nedovol, aby konverzaci ovládla jedna osoba. Rozmanitost názorů pomůže vedoucím pracovníkům a podnikatelům přijímat lepší rozhodnutí, když je třeba se rozhodnout.
Použij časomíru. Abys měl přehled o čase, zvaž použití časovače nebo nastavení budíku na telefonu, který ti dá vědět, kdy je čas přejít k dalšímu bodu programu.
Buď flexibilní. I když je důležité držet se programu, jak jen to jde, přílišná rigidita sníží produktivitu. Buď flexibilní a otevřený úpravám programu podle potřeby. Pokud se objeví důležitá záležitost, kterou je třeba řešit, neboj se odchýlit od plánu.
Cílem programu jednání je usměrňovat diskusi, nikoli ji diktovat. Buď proto otevřený podnětům a zpětné vazbě od svého týmu. Pokud se jedná o opakující se schůzka , pomůže to zvýšit efektivitu následujících setkání.
Nenech, aby se tvoje schůzka zařadila mezi miliony dalších, po kterých účastníci odcházejí frustrovaní a nejistí, jaké budou další kroky. Zvaž vytvoření programu jako součásti plánování a zajisti si efektivní a účinné schůzky.
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