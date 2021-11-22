Dá se s jistotou říci, že my v Doodle jsme nadšenci do plánování.
Tady je výběr těch nejlepších tipů pro práci s kalendářem a plánováním, o které jsme se s tebou chtěli podělit.
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Už žádné ankety jedna za druhou
Pro své duševní zdraví je nejlepší vyhýbat se schůzkám, které na sebe navazují. Může se to zdát nevyhnutelné, ale právě proto Doodle používáš. Pokud máš pocit, že tě neustálé přecházení z jedné schůzky na druhou vyčerpává, zkus převzít zpět kontrolu a dopřej si mezi nimi chvíli oddechu. Časté přestávky také pomáhají udržet motivaci a podávat nejlepší výkony.
Nastav si opakující se události
Pokud se snažíš organizovat opakující se schůzky, můžeš k tomu vytvořit anketu na Doodle. Poté bys měl mít ve svém kalendáři možnost upravit událost a nastavit její opakování v libovolném intervalu. Schůzky můžeš pořádat každý týden, měsíc nebo rok. Stačí si vybrat interval z rozbalovacího menu.
Tvůrčí proces
Když se ponoříš do práce, čas jako by letěl. Psycholog Mihály Csíkszentmihályi tento jev nazval flow. Je to duševní stav, kdy je vaše soustředění na vrcholu a jste tak pohrouženi do činnosti, kterou právě vykonáváte, že ztrácíte pojem o tom, kde se nacházíte a kolik času uplynulo. Problém je v tom, že k tomu dochází jen zřídka, když jste pod časovým tlakem. Pokud musíte zvládnout náročnou práci, zejména takovou, při které potřebujete vymyslet spoustu nových nápadů nebo dosáhnout skutečného pokroku, snažte se dosáhnout flow. Nejlepší je si v kalendáři vyhradit čas na generování nápadů a dosažení flow.
Získej zpět svůj čas
Nenaplňuj si kalendář jen schůzkami. Produktivita spočívá v tom, že čas věnuješ smysluplné práci. Soustřeď se na to, na čem záleží, a zbytek ignoruj. Pokud ti schůzka nepřinese žádnou přidanou hodnotu pro tebe ani pro tvou práci, nezapisuj si ji do kalendáře.
rezervační stránka je skvělý způsob, jak spravovat příchozí žádosti o schůzky. Můžeš propojit svůj kalendář s rezervační stránkou a ukázat tak ostatním, kdy máš volno a kdy jsi zaneprázdněn. Tvoji kolegové nebo přátelé si na základě těchto informací mohou vyžádat termín schůzky. Nabídky se hromadí a ty je můžeš přijmout nebo odmítnout.
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