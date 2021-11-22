4 lessen voor een productief leven

Je kunt gerust zeggen dat we hier bij Doodle echte fanaten zijn van het plannen.

Hier is een verzameling van een paar van de beste tips voor het bijhouden van je agenda en planning die we graag met je wilden delen.

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Geen back-to-backs meer

Voor je eigen gemoedsrust kun je het beste voorkomen dat je afspraken direct achter elkaar inplant. Het lijkt misschien onvermijdelijk, maar dit is precies waarom je Doodle in de eerste plaats gebruikt. Als je het gevoel hebt dat je uitgeput raakt van al dat heen en weer reizen tussen vergaderingen, probeer dan weer wat controle te krijgen en gun jezelf tussendoor even een pauze. Regelmatig pauzeren Ze helpen je ook om gemotiveerd te blijven en op je best te presteren.

Terugkerende afspraken instellen

Als je terugkerende vergaderingen wilt organiseren, kun je daarvoor een Doodle-enquête aanmaken. Vervolgens zou er in je agenda een optie moeten staan om je afspraak aan te passen en deze met een willekeurig interval te laten herhalen. Je kunt je vergadering elke week, maand of jaar laten plaatsvinden. Kies gewoon het interval uit het vervolgkeuzemenu.

Creatieve flow

Als je helemaal opgaat in je werk, lijkt de tijd voorbij te vliegen. Psycholoog Mihály Csíkszentmihályi noemde dit stroom. Het is een mentale toestand waarin je concentratie op scherp staat en je zo in de ban raakt van wat je aan het doen bent, dat je het gevoel verliest waar je bent en hoeveel tijd er is verstreken. Het punt is: het komt zelden voor als je onder tijdsdruk staat. Als je serieus werk moet verzetten, vooral werk waarbij je veel nieuwe ideeën moet bedenken of echt vooruitgang moet boeken, streef dan naar flow. Het is het beste om tijd in je agenda te reserveren, zodat je genoeg tijd hebt om ideeën te bedenken en in flow te komen.

Neem je tijd weer in eigen hand

Vul je agenda niet zomaar vol met vergaderingen. Productiviteit draait om tijd besteden aan zinvol werk. Concentreer je op wat ertoe doet en negeer de rest. Als de vergadering geen meerwaarde oplevert voor jou of je werk, zet hem dan niet in je agenda.

Boekingspagina is een geweldige manier om je inkomende afsprakenverzoeken te beheren. Je kunt je agenda koppelen aan je Boekingspagina, zodat iedereen kan zien wanneer je beschikbaar bent of bezet bent. Je collega’s of vrienden kunnen op basis van die informatie een afspraak aanvragen. De verzoeken stromen binnen, en je kunt ze naar eigen inzicht accepteren of afwijzen.