Dá se říci, že generální ředitelé jsou zaneprázdnění lidé. Podle časopisu Harvard Business Review je časové řízení často uváděno jako jedna z jejich největších výzev. Je snadné pochopit proč. Ať už jde o slaďování schůzek s ostatními členy vedení, jednání se zainteresovanými stranami, schůzky s představenstvem nebo předkládání strategického přehledu k nejrůznějším tématům.
Je toho spousta na práci, a to ještě nepočítáme všechny ty nekonečné schůzky. Není divu, že až 70 procent vedoucích pracovníků otevřeně hovořilo o odchodu ze zaměstnání kvůli vyhoření.
Vzhledem k tomu, že schůzky tvoří tak významnou část rozvrhu každého generálního ředitele, zdá se to být zřejmým krokem, který je třeba vyřešit, aby se snížil stres a vedoucí pracovník byl mnohem spokojenější a produktivnější. Ať už si schůzky plánujete sami, nebo s pomocí asistenta vedení, existuje řada nástrojů pro zvýšení efektivity , které ti v tom pomohou. Zde je našich pět tipů, jak zvládnout časové řízení na vedoucí pozici.
Vytvoř si rezervační stránku
A rezervační stránka je výkonný nástroj pro správu kalendáře generálního ředitele. Zjednodušeně řečeno, rezervační stránka automatizuje tvůj kalendář tak, aby bylo snadné najít vhodný termín schůzky. Pro generálního ředitele je to zásadní pro zefektivnění schůzek a eliminaci nekonečné e-mailové korespondence.
Ať už si schůzku domlouváš sám, nebo to za tebe zařizuje tvůj asistent, stačí nastavit svou dostupnost, sdílet odkaz a o zbytek se postará rezervační stránka. V rámci plánu Doodle Professionalmůžete vytvořit tolik stránek, kolik chcete – což znamená, že je snadné rozdělit různé stránky pro různé účely. Pokud tedy chcete mít vždy čas pro představenstvo, ale omezit dostupnost pro externí zúčastněné strany, můžete to udělat.
Rezervační stránka je skvělá, ale ta s důkladně vyladěnými nastaveními je nejlepší. Stanovení maximálního počtu schůzek za den nebo nastavení časových rezerv, aby se schůzky nekonaly těsně za sebou, je klíčové pro správu kalendáře všech vedoucích pracovníků.
Navíc, díky propojen s tvým kalendářem znamená, že rezervační stránka může zohlednit i tvou dostupnost – pokud tedy něco přidáš, rezervační stránka automaticky odstraní tuto dostupnost ze všech odkazů, které sdílíš. Nikdy se nemusíš obávat dvojitých rezervací!
Posílat připomenutí schůzek
Není nic víc frustrujícího než připravovat se na důležitou schůzku, na kterou pak nikdo nepřijde. Řízení času generálního ředitele je dost náročné i bez plýtvání časem na přípravu a účast na schůzkách, na které nikdo nepřijde.
Používání připomínek schůzek, ať už byl čas dohodnut prostřednictvím skupinová anketa nebo rezervační stránkou, snižuje počet neúčasti. Účastníci obdrží před schůzkou e-mail s připomenutím, že se schůzka blíží.
Získej důležité informace hned na začátku
Nejlepší schůzky jsou ty, které jsou dobře připravené. To platí o to víc pro zaneprázdněné manažery, kteří jimi mohou být z týdne na týden snadno zahlceni. Podle časopisu Entrepreneurjsou akce s jasně definovaným programem mnohem účinnější než ty bez něj.
Čím úspěšnější jsou schůzky, tím méně následných úkonů musí generální ředitel vyřizovat. To je zásadní, abys se mohl věnovat dalším důležitým úkolům spojeným s vedením firmy.
Nástroje, jako je Doodle, nabízejí možnost přidat vlastní otázky nebo pole pro pozvánky. Díky tomu můžeš předem vyžádat všechny potřebné informace, což znamená, že budeš přesně vědět, o čem schůzka bude a jak se na ni připravit.
Naplánuj si čas na důležité úkoly
Pokud jsi jako většina manažerů, budeš mít pocit, že tvůj den není nic jiného než přeskakování z jedné schůzky na druhou – možná s pár volnými minutami na kávu mezi tím. Je zázrak, že se v podnikání vůbec něco stihne… nemluvě o čase stráveném s přáteli a rodinou.
Autor: automatizace plánováníse vedoucím pracovníkům uvolní čas, který mohou věnovat řízení svých podniků. Ani ti, kteří mají asistenty, již nemusí neustále odpovídat na dotazy, kdy mají volno, protože schůzky se rezervují automaticky.
Mělo by se také stát zvykem pravidelně si vyhradit čas na důležité úkoly. Pokud musíš zkontrolovat zprávu nebo si vyhradit čas na poskytnutí zpětné vazby týmu, zarezervuj si čas v kalendáři. Díky tomu bude automatizované řešení pro plánování ještě lepším pomocníkem při řízení tvého dne.
Zvyš flexibilitu schůzek díky videokonferencím
Pokud je automatizace kalendáře a tím uvolnění nabitého rozvrhu tvého generálního ředitele jedním ze způsobů, jak získat více času, pak videokonference jsou dalším.
Díky integraci aplikací jako Zoom nebo Microsoft Teams, nemusí se ani ten nejvytíženější generální ředitel obávat, že bude pobíhat z jedné zasedací místnosti do druhé nebo od jednoho klienta k druhému. Místo toho si můžeš naplánovat den tak, aby zahrnoval různé osobní i virtuální schůzky, nebo je v případě potřeby dokonce všechny absolvovat online.
Kromě toho pro ty, kteří stojí v čele globální organizace, integrované videokonference do tvého plánování znamenají menší potřebu cestovat po světě, abys zkontroloval různé pobočky. Místo toho mohou týmy virtuálně prezentovat, na čem pracují. Méně cestování na dlouhé vzdálenosti nejen pomůže generálním ředitelům, jako jsi ty, soustředit se na řízení firmy, ale přinese i další výhody, jako je více času s přáteli a rodinou a menší riziko vyhoření.
Správa tvého rozvrhu. Možná je to podle většiny generálních ředitelů ta nejtěžší část jejich práce, ale s několika drobnými úpravami to můžeš změnit tak, aby se z toho stala jedna z nejjednodušších věcí.
Díky automatizaci kalendáře je domluvení schůzky s někým stejně snadné jako odeslání odkazu. Přidání videokonferencí a e-mailových připomínek znamená větší flexibilitu při výběru místa schůzky a jistotu, že neúčast už bude patřit minulosti. Pokud nejprve požádáš o nezbytné informace, mohou být schůzky dobře připravené a efektivně využijí tvůj čas.
Takové zefektivnění správy kalendáře umožňuje vedoucím pracovníkům trávit dny produktivněji. Znamená to více času na důležité úkoly, které pomáhají rozvíjet tvé podnikání, menší riziko vyhoření nebo stresu a na osobní úrovni také více času s rodinou a přáteli.
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