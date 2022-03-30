Měl jsi někdy pocit, že nemáš čas na svou práci, protože tě zcela pohltily žádosti o schůzky? Polovinu dne trávíš výměnou zpráv, abys našel vhodný termín, zapsal ho do kalendáře a zkontroloval, zda se s ničím jiným nekryje?
Takhle se pracovat nedá! Naše životy jsou už tak dost rušné, aniž bychom si k nim přidávali spoustu času navíc na plánování. Proto jsme vyvinuli rezervační stránka – nástroj, který zjednodušuje plánování a umožní ti získat zpět svůj den a ovládat svůj čas.
Co to je?
Rezervační stránka je zkrátka způsob, jak si automatizovat svůj kalendář. Místo toho, abys hrál něco, co připomíná nekonečnou hru ping-pongu s e-maily, nastavíš si svou dostupnost a sdílíš odkaz s těmi, s nimiž se chceš setkat. Jednoduché.
„A co když se dva lidé pokusí rezervovat stejný termín?“, ptáte se. To se nemůže stát. Díky bezpečnému propojení s vaším kalendářem vše aktualizujeme hned po rezervaci termínu, aby nedošlo k dvojí rezervaci. Také dbáme na to, aby vše zůstalo aktuální, pokud by někdo potřeboval změnit termín.
Lidé na rezervační stránce oceňují především to, že že určuješ pravidla. Stejně jako dostupnost, časové rezervy, denní limity schůzek i otázky před schůzkou – to vše máš pod kontrolou.
Flexibilita
V podstatě rezervační stránka funguje tak, že automatizuje to, co by jinak vyžadovalo spoustu korespondence. Pokud jde o tvou dostupnost, stránka může existovat tak dlouho, jak ji budeš potřebovat. Potřebuješ ji jen na týden, abys se mohl zúčastnit konference? Nebo si právě zajistil nového klienta na příštích 12 měsíců? Žádný problém. Vy rozhodujete, jak dlouho má stránka fungovat.
Každá stránka má vlastní otevírací dobu – nastaví ji její tvůrce. Pokud jsi premium zákazník, můžeš vytvořit libovolný počet rezervačních stránek a díky vlastnímu brandingu je přizpůsobit přesně podle svých představ. Navíc máš pod kontrolou i délku trvání akce. Schůzky mohou trvat od pěti minut až po libovolně dlouhou dobu.
Dalším faktorem, který ti nebude bránit, je lokalita. Stále více z nás pracuje buď zcela na dálku, nebo v hybridním režimu, takže rezervační stránka plně podporuje všechny integrace s videokonferenčními službami. Zadání fyzické lokality se promítne do pozvánky, což lidem umožní naplánovat si nejjednodušší trasu k cíli.
Rezervační stránka je kompatibilní se Zapierem, což znamená, že si můžeš svůj pracovní postup zcela automatizovat. Prostřednictvím Zapieru se můžeš propojit s tisíci aplikacemi, od CRM systémů až po tabulkové procesory. Někdo z obchodního oddělení by to mohl využít k přenosu informací z rezervačních stránek přímo do svého CRM systému nebo k vytvoření tiketu v Zendesk pokaždé, když si někdo naplánuje schůzku. Možnosti jsou nekonečné.
Nastavení napájení
Právě v těchto případech se rezervační stránka opravdu osvědčí. Využijete-li některé nebo všechny z těchto funkcí, můžete si být jisti, že váš rozvrh bude fungovat přesně tak, jak chcete.
Podpora časových pásem: Rezervační stránky ti pomohou spravovat klienty po celém světě tím, že automaticky aktualizují pozvánky tak, aby odpovídaly časovým pásmům jednotlivých osob. Máš také možnost změnit své časové pásmo a nastavit tak dostupnost v různých časových pásmech. Díky tomu může například někdo v New Yorku snadno nastavit dostupnost pro evropského zákazníka.
Časové rezervy: Díky nim si mezi schůzkami můžeš oddechnout. Pokud víš, že se ti den rychle zaplní, časové rezervy ti umožní vyhradit si čas mezi jednotlivými událostmi. Protože je soukromí pro rezervační stránky klíčové, ti, kdo si s tebou domlouvají schůzky, tyto rezervy neuvidí. Vidí pouze, kdy máš volno.
Maximální počet rezervací: Všichni víme, že přetížení schůzkami a únava ze Zoomu mohou být v dni plném schůzek velmi reálným problémem. Díky této funkci můžeš omezit počet schůzek, které máš za den. Jakmile je tohoto počtu dosaženo, zbytek zablokujeme. Už nebudeš muset přeplánovávat důležité schůzky kvůli únavě z přílišného počtu schůzek.
Minimální lhůta: Díky této funkci si můžeš určit, kolik času potřebuješ, než si s tebou někdo domluví schůzku. Řekněme, že jsi někdo, kdo si rád před rozhovorem s klienty udělá průzkum. Pomocí této funkce můžeš ke každé schůzce přidat několik dní předběžného oznámení – což ti dá dostatek času na přípravu.
Rezervace jménem: Chceš přizvat manažera k pohovoru s uchazečem? Nebo inženýra k obchodnímu jednání? Funkce „Rezervace jménem“ ti umožní zkontrolovat jejich kalendář a propojit ho s volnými termíny, abys mohl dát dohromady tu správnou skupinu lidí a dosáhnout tak nejlepších výsledků.
Vlastní pole v pozvánkách: Díky nim můžeš před schůzkou s někým položit jakékoli otázky, které potřebuješ. Pro obchodníka to může znamenat zjistit více o tom, o jaké produkty má klient zájem. Pro personalistu zase více o platových očekáváních uchazeče. Co se rozhodneš zeptat, je jen na tobě.
Výhody
Používání rezervační stránky má oproti plánování přes e-mail řadu výhod.
Především ti to ušetří čas. Obecně platí, že použití Doodle namísto e-mailové korespondence ti může ušetřit asi 15 minut u malých schůzek a až dvě hodiny u těch větších. Rezervační stránka tuto jednoduchost ještě umocňuje tím, že umožňuje lidem vybrat si volný termín, který jsi předem určil. Ty nastavíš časy, oni si jeden vyberou a setkáte se.
Je to skvělé pro tvé klienty. Studie ukazují, že lidé, kteří rychle reagují na dotazy, mají větší šanci na úspěch. Tato pravděpodobnost klesá s ubíhajícím časem. Pokud dokážeš dát najevo svou dostupnost během několika minut, tvé šance na úspěch exponenciálně vzrostou.
Už žádné dvojité rezervace ani neúčasti. Rezervační stránka zabraňuje dvojitým rezervacím tím, že zablokuje časový úsek, jakmile si někdo vybere termín. Také výrazně snižuje pravděpodobnost, že lidé zmeškají schůzku, a to díky zasílání připomínek a automatické aktualizaci tvého kalendáře v případě, že si účastníci změnou termín. Je to, jako bys měl svého vlastního asistenta.
Je to soukromé. To, že sdíliš svou dostupnost s ostatními, ještě neznamená, že musí být vidět celý tvůj kalendář. Rezervační stránka zobrazí pouze časy, kdy máš volno. Pokud přidáš rezervní časy nebo máš již domluvenou schůzku – těm, kteří mají tvůj odkaz, se zobrazí pouze tvé volné časy.
Díky rezervační stránce je domlouvání schůzek s lidmi jednodušší a rychlejší než kdykoli předtím. Proč to nevyzkoušet ještě dnes?
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