Guide till bokningssidan

Har du någonsin känt att du aldrig hinner med ditt arbete eftersom du är upptagen med att hantera mötesförfrågningar? Att du tillbringar halva dagen med att skicka meddelanden fram och tillbaka för att försöka hitta en tid som passar, lägga in den i din kalender och kontrollera att den inte krockar med något annat?

Så kan man ju inte jobba! Våra liv är redan tillräckligt hektiska utan att vi måste lägga till massor av extra tid i vardagen för att anpassa oss efter scheman. Det är därför vi har utvecklat Bokningssida - ett verktyg som förenklar planeringen och låter dig ta tillbaka kontrollen över din dag och bestämma över din tid.

Vad är det?

Helt enkelt är bokningssidan ett sätt för dig att automatisera din kalender. Istället för att spela vad som känns som ett aldrig sinande spel av mejl-pingpong ställer du in din tillgänglighet och delar en länk med dem du vill träffa. Enkelt.

”Vad händer om två personer försöker boka samma tid?”, hör vi dig fråga. Tja, det kan inte hända. Eftersom tjänsten är säkert kopplad till din kalender uppdaterar vi allt i realtid när en tid bokas, så att du inte hamnar i en dubbelbokning. Vi ser också till att allt hålls uppdaterat om någon skulle behöva boka om.

Det folk gillar mest med bokningssidan är att du Bestäm reglerna. Du bestämmer själv över tillgänglighet, buffertider, dagliga mötesgränser och frågor inför mötena.

Flexibilitet

I grund och botten fungerar bokningssidan genom att automatisera det som normalt skulle vara massor av fram och tillbaka. När det gäller din tillgänglighet kan sidan finnas kvar så länge du behöver den. Behöver du den bara i en vecka för att delta i en konferens? Eller har du precis fått en ny kund för de kommande 12 månaderna? Inga problem. Du bestämmer hur länge du vill att den ska finnas.

Varje sida har sina egna öppettider – som fastställs av dess skapare. Om du är en Premiumkund, du kan skapa hur många bokningssidor du vill och med anpassad varumärkesprofil får du dem att se ut precis som du vill. Dessutom har du också kontroll över eventets längd. Mötestider kan börja från fem minuter och pågå så länge du vill.

Plats är en annan faktor som inte håller dig tillbaka. Fler och fler av oss jobbar antingen helt på distans eller hybrid, så bokningssidan stöder fullt ut alla integrationer för videokonferenser . När du lägger till en fysisk plats kommer den att visas i inbjudan, vilket gör det möjligt för deltagarna att planera den enklaste vägen till destinationen.

Bokningssidan är kompatibel med Zapier , vilket innebär att du helt kan automatisera ditt arbetsflöde. Genom Zapier kan du koppla ihop den med tusentals appar, från CRM-system till kalkylark. Någon inom försäljning skulle kunna använda det här för att hämta information från bokningssidan direkt in i sitt CRM eller skapa ett Zendesk-ärende varje gång någon bokar tid. Möjligheterna är oändliga.

Ströminställningar

Det är här bokningssidan verkligen kommer till sin rätt. Genom att använda några eller alla av dessa kan du se till att ditt schema fungerar precis som du vill.

Stöd för tidszoner: Bokningssidan kan hjälpa dig att hantera kunder över hela världen genom att automatiskt uppdatera inbjudningar så att de passar någons tidszon. Du har också möjlighet att ändra din tidszon för att skapa tillgänglighet i olika tidszoner. Det här skulle kunna låta någon i New York enkelt skapa tillgänglighet för en europeisk kund.

Buffertider: Dessa låter dig hämta andan mellan möten. Om du är någon som vet att din dag kan bli fullbokad snabbt, låter buffertider dig låsa in lite tid mellan events. Med integritet i centrum för bokningssidan ser de som bokar tid med dig inte dessa buffertar. De ser bara när du är ledig.

Maximalt antal bokningar: Vi vet alla att mötesöverbelastning och Zoom-trötthet kan vara ett mycket påtagligt problem under en dag full av möten. Med den här funktionen kan du begränsa antalet möten du har per dag. När det antalet har uppnåtts blockerar vi resten. Du slipper därmed att behöva boka om viktiga möten på grund av trötthet efter för många möten.

Minsta varsel: Här kan du bestämma hur lång tid du behöver innan någon bokar ett möte med dig. Anta att du är en person som gärna gör efterforskningar innan du pratar med kunder. Genom att använda den här funktionen kan du lägga till några dagars varsel inför varje möte – vilket ger dig gott om tid att förbereda dig.

Boka å andras vägnar: Vill du bjuda in en chef till ett rekryteringsmöte? Eller en ingenjör till ett säljmöte? Med funktionen ”Boka å andras vägnar” kan du kolla deras kalendrar och koppla dem till lediga tider, så att du kan samla rätt personer för att uppnå bästa möjliga resultat.

Anpassade inbjudningsfält: Med dessa kan du ställa alla frågor du behöver innan du träffar någon. För en säljare kan det handla om att ta reda på mer om vilka produkter en kund är intresserad av. För en rekryterare kan det handla om att få reda på mer om en kandidats löneförväntningar. Vad du väljer att fråga är helt upp till dig.

Fördelar

Det finns en rad fördelar med att använda bokningssidan istället för att boka via mejl.

Framför allt kommer det att spara tid åt dig. Generellt sett kan det vara bättre att använda Doodle istället för att skicka e-post fram och tillbaka, eftersom det det sparar dig ungefär 15 minuter vid korta möten och upp till två timmar vid längre möten . Bokningssidan bygger på denna enkelhet genom att låta folk välja en ledig tid som du har bestämt i förväg. Du ställer in dina tider, de väljer en och ni träffas.

Det är jättebra för dina kunder. Forskning visar att Personer som svarar snabbt på förfrågningar har större chans att lyckas . Den minskar ju mer tiden går. Om du kan ange när du är tillgänglig inom några minuter ökar dina chanser att lyckas exponentiellt.

Inga fler dubbelbokningar och uteblivna möten. Bokningssidan stoppar dubbelbokningar genom att blockera tiden när folk väljer en lucka. Den minskar också kraftigt risken att folk missar ditt möte genom att skicka påminnelser och automatiskt uppdatera din kalender om de bokar om. Det är som att ha din alldeles egna assistent.

Den är privat. Bara för att du delar din tillgänglighet med folk betyder det inte att hela din kalender måste ligga öppen. Bokningssidan visar bara de tider du är tillgänglig. Om du lägger till buffertider eller redan har ett bokat möte – inget annat än dina lediga tider visas för dem med din länk.

Att använda bokningssidan gör det enklare och snabbare än någonsin att hitta tid med folk. Varför inte testa den idag?