बुकिंग पेज के लिए मार्गदर्शिका

क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मीटिंग अनुरोधों में उलझे होने के कारण आपके पास अपना काम करने का समय ही नहीं होता? क्या आपका आधा दिन यह पता लगाने में बीत जाता है कि कब समय मिल सकता है, उसे अपने कैलेंडर में शेड्यूल करने में और यह जांचने में कि कहीं वह किसी और चीज़ से टकरा तो नहीं रहा?

ऐसे काम करने का कोई तरीका नहीं है! हमारी ज़िंदगी पहले से ही इतनी व्यस्त है कि शेड्यूलिंग के लिए हमारे दिन में अतिरिक्त समय जोड़ना तो दूर की बात है। इसलिए हमने विकसित किया बुकिंग पेज - शेड्यूलिंग को सरल बनाने का एक उपकरण, जो आपको अपना दिन वापस पाने और अपने समय के मालिक बनने में मदद करता है।

यह क्या है?

बिल्कुल सरल है, बुकिंग पेज आपके कैलेंडर को स्वचालित करने का एक तरीका है। अनंत ईमेल पिंग-पोंग खेलने की बजाय, आप अपनी उपलब्धता निर्धारित करते हैं और जिनसे आप मिलना चाहते हैं, उनके साथ एक लिंक साझा करते हैं। सरल।

क्या होगा अगर दो लोग एक ही समय बुक करने की कोशिश करें, हम आपको सुन रहे हैं? खैर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके कैलेंडर से सुरक्षित रूप से जुड़कर, जैसे ही समय बुक होता है, हम सब कुछ अपडेट कर देते हैं ताकि आप दोहरी बुकिंग से बच सकें। हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अगर किसी को पुनर्निर्धारण करना पड़े तो सब कुछ अप-टू-डेट रहे।

लोगों को बुकिंग पेज के बारे में सबसे ज्यादा यह बात पसंद है कि तुम नियम निर्धारित करें। उपलब्धता, बफ़र समय, दैनिक बैठक सीमाएँ और पूर्व-बैठक प्रश्न—ये सभी आपके नियंत्रण में हैं।

लचीलापन

असल में, बुकिंग पेज सामान्यतः होने वाले बहुत सारे आदान-प्रदान को स्वचालित करके काम करता है। जब आपकी उपलब्धता की बात आती है, तो यह पेज तब तक मौजूद रह सकता है जब तक आपको इसकी ज़रूरत हो। क्या आपको किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए इसे सिर्फ एक हफ़्ते के लिए चाहिए? या अगले 12 महीनों के लिए अभी-अभी कोई नया ग्राहक मिला है? कोई समस्या नहीं। आप तय करते हैं कि आप इसे कितने समय तक रखना चाहते हैं।

प्रत्येक पृष्ठ के अपने घंटे होते हैं - इन्हें इसके निर्माता द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि आप एक प्रिमियम ग्राहक आप जितने चाहें उतने बुकिंग पेज बना सकते हैं और कस्टम ब्रांडिंग के साथ उन्हें अपनी इच्छानुसार दिखा सकते हैं। इसके अलावा, इवेंट की अवधि भी आपके नियंत्रण में है। मीटिंग का समय पांच मिनट से शुरू हो सकता है और आप चाहें तो इसे जितनी देर तक चाहें चला सकते हैं।

स्थान एक और कारक है जो आपको पीछे नहीं रोकेगा। हम में से अधिक से अधिक लोग या तो पूरी तरह से रिमोट या हाइब्रिड रूप में काम करते हैं, इसलिए बुकिंग पेज सभी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एकीकरण भौतिक स्थान जोड़ने से वह निमंत्रण में शामिल हो जाएगा, जिससे लोग गंतव्य तक पहुँचने का सबसे आसान मार्ग तय कर सकेंगे।

बुकिंग पेज है ज़ेपियर के साथ संगत , जिसका अर्थ है कि आप अपने वर्कफ़्लो को पूरी तरह से स्वचालित कर सकते हैं। Zapier के माध्यम से, आप CRMs से लेकर स्प्रेडशीट्स तक हजारों ऐप्स से कनेक्ट कर सकते हैं। बिक्री विभाग में कोई व्यक्ति इसका उपयोग बुकिंग पेज की जानकारी सीधे अपने CRM में खींचने या हर बार जब कोई समय निर्धारित करता है तो Zendesk टिकट बनाने के लिए कर सकता है। विकल्प अनंत हैं।

पावर सेटिंग्स

यहीं पर बुकिंग पेज वास्तव में अपना असली दम दिखाता है। इनमें से कुछ या सभी का उपयोग करके, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका शेड्यूल आपकी इच्छानुसार चले।

समय क्षेत्र समर्थन: बुकिंग पेज आपको दुनिया भर के ग्राहकों का प्रबंधन करने में मदद करता है, क्योंकि यह निमंत्रणों को स्वचालित रूप से किसी के समय क्षेत्र के अनुसार अपडेट करता है। आपके पास अपने समय क्षेत्र को बदलने की क्षमता भी है, जिससे आप विभिन्न समय क्षेत्रों में उपलब्धता बना सकते हैं। इससे न्यूयॉर्क में बैठे कोई व्यक्ति यूरोपीय ग्राहक के लिए आसानी से उपलब्धता बना सकता है।

बफ़र समय: ये आपको बैठकों के बीच थोड़ी सांस लेने की जगह देते हैं। यदि आप जानते हैं कि आपका दिन जल्दी भर सकता है, तो बफ़र समय आपको कार्यक्रमों के बीच में कोई समय आरक्षित करने की सुविधा देता है। Booking Page में गोपनीयता को सर्वोपरि रखा गया है, इसलिए आपके साथ समय निर्धारित करने वाले लोग इन बफ़रों को नहीं देख पाएंगे। उन्हें केवल यह दिखेगा कि आप कब उपलब्ध हैं।

अधिकतम बुकिंग्स: हम सभी जानते हैं कि मीटिंग्स से भरे दिन में मीटिंग ओवरलोड और ज़ूम फ़ैटीग एक बहुत ही वास्तविक समस्या हो सकती है। इस फ़ीचर के साथ, आप एक दिन में होने वाली मीटिंग्स की संख्या सीमित कर सकते हैं। एक बार वह संख्या पूरी हो जाने पर, हम बाकी बुकिंग्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की थकान के कारण महत्वपूर्ण मीटिंग्स को दोबारा शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

न्यूनतम सूचना: यह आपको यह तय करने की सुविधा देता है कि कोई आपके साथ बैठक बुक करने से पहले आपको कितना समय चाहिए। मान लीजिए आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ग्राहकों से बात करने से पहले शोध करना पसंद है। इस सुविधा का उपयोग करके, आप हर बैठक के लिए कुछ दिनों की सूचना जोड़ सकते हैं – जिससे आपको तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

बुक ऑन बिहाफ: क्या आप भर्ती कॉल में किसी मैनेजर को लाना चाहते हैं? या बिक्री कॉल में किसी इंजीनियर को? बुक ऑन बिहाफ आपको उनके कैलेंडर की जांच करने और उपलब्ध समयों से लिंक करने की सुविधा देता है, ताकि आप सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सही लोगों के समूह को एक साथ ला सकें।

कस्टम निमंत्रण फ़ील्ड्स: ये आपको किसी से मिलने से पहले जो भी प्रश्न पूछने हों, पूछने की सुविधा देते हैं। बिक्री में काम करने वाले के लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि वे यह पता लगाएँ कि कोई ग्राहक किन उत्पादों में रुचि रखता है। एक भर्तीकर्ता के लिए, यह उम्मीदवार की वेतन अपेक्षाओं के बारे में अधिक जानने के लिए हो सकता है। आप क्या पूछना चाहते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है।

लाभ

ईमेल के माध्यम से शेड्यूलिंग की तुलना में बुकिंग पेज का उपयोग करने के कई फायदे हैं।

मुख्य रूप से, यह आपका समय बचाएगा। सामान्यतः, बार-बार ईमेल करने के बजाय Doodle का उपयोग कर सकते हैं। छोटी बैठकों के लिए लगभग 15 मिनट और बड़ी बैठकों के लिए दो घंटे तक बचाएगा। बुकिंग पेज इस सरलता को और बढ़ा देता है क्योंकि यह लोगों को आपके द्वारा पहले से निर्धारित उपलब्ध स्लॉट चुनने की सुविधा देता है। आप अपने समय निर्धारित करते हैं, वे कोई एक चुनते हैं और आप मिलते हैं।

यह आपके ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा है। साक्ष्य बताते हैं कि जो लोग पूछताछ का तुरंत जवाब देते हैं, उनके सफल होने की अधिक संभावना होती है। यह जितना अधिक समय बीतता है, उतना ही घटता जाता है। यदि आप कुछ ही मिनटों में अपनी उपलब्धता प्रदान कर सकते हैं, तो आपकी सफलता की संभावनाएँ घातीय रूप से बढ़ जाती हैं।

अब कोई दोहरी बुकिंग और कोई न आना नहीं। बुकिंग पेज जब लोग कोई स्लॉट चुनते हैं तो उस समय को ब्लॉक करके दोहरी बुकिंग को रोकता है। यह रिमाइंडर भेजकर और अगर वे पुनर्निर्धारण करते हैं तो आपके कैलेंडर को स्वचालित रूप से अपडेट करके लोगों के आपकी मीटिंग मिस करने की संभावना को भी काफी कम कर देता है। यह बिल्कुल आपके अपने सहायक जैसा है।

यह निजी है। सिर्फ इसलिए कि आप अपनी उपलब्धता लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपका पूरा कैलेंडर दिखाया जाना चाहिए। बुकिंग पेज केवल वे समय दिखाएगा जब आप उपलब्ध हैं। यदि आप बफ़र समय जोड़ते हैं या आपकी कोई मीटिंग पहले से बुक है, तो आपके लिंक वाले लोगों को केवल आपकी उपलब्ध समय ही दिखाई देंगे।

बुकिंग पेज का उपयोग करने से लोगों के साथ समय तय करना पहले से कहीं अधिक आसान और तेज़ हो जाता है। आज ही इसे क्यों न आज़माएँ?