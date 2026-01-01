Przewodnik po Booking Page

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że nie masz czasu na wykonywanie swojej pracy, bo pochłaniają cię prośby o spotkania? Połowę dnia spędzasz na wymianie wiadomości, próbując znaleźć dogodny termin, wpisując go do kalendarza i sprawdzając, czy nie koliduje z innymi zobowiązaniami?

Tak się nie pracuje! Nasze życie i tak jest wystarczająco intensywne, nie potrzebujemy jeszcze dodatkowego czasu w ciągu dnia na dostosowywanie się do harmonogramów. Dlatego stworzyliśmy Booking Page - narzędzie ułatwiające planowanie, które pozwala odzyskać kontrolę nad swoim dniem i samodzielnie zarządzać swoim czasem.

Co to jest?

Mówiąc najprościej, Booking Page to narzędzie pozwalające zautomatyzować zarządzanie kalendarzem. Zamiast angażować się w coś, co przypomina niekończącą się grę w ping-ponga z e-mailami, wystarczy ustawić swoją dostępność i udostępnić link osobom, z którymi chcesz się spotkać. To proste.

„A co, jeśli dwie osoby będą chciały zarezerwować ten sam termin?” – zapytacie. Cóż, to się nie może zdarzyć. Dzięki bezpiecznemu połączeniu z Waszym kalendarzem, w momencie rezerwacji terminu aktualizujemy wszystkie dane, aby zapobiec podwójnej rezerwacji. Dbamy również o to, by wszystko było na bieżąco aktualizowane, gdyby ktoś musiał zmienić termin.

To, co ludzie cenią sobie najbardziej w Booking Page, to fakt, że ty ustal zasady. Oprócz dostępności, czasów buforowych, dziennych limitów spotkań i pytań przed spotkaniem – wszystko to leży w Twojej gestii.

Elastyczność

W gruncie rzeczy Booking Page działa poprzez zautomatyzowanie procesu, który w normalnych okolicznościach wymagałby wielu wymian wiadomości. Jeśli chodzi o Twoją dostępność, strona może funkcjonować tak długo, jak tego potrzebujesz. Potrzebujesz jej tylko przez tydzień, aby wziąć udział w konferencji? A może właśnie pozyskałeś nowego klienta na najbliższe 12 miesięcy? Nie ma problemu. To Ty decydujesz, jak długo ma ona działać.

Każda strona ma własne godziny otwarcia – ustala je jej twórca. Jeśli jesteś Klient Premium, Możesz utworzyć dowolną liczbę Booking Pages i dzięki niestandardowemu brandingowi nadać im wygląd zgodny z Twoimi oczekiwaniami. Co więcej, sam decydujesz o czasie trwania wydarzenia. Spotkania mogą trwać już od pięciu minut i tak długo, jak tylko zechcesz.

Lokalizacja to kolejny czynnik, który nie będzie dla Ciebie przeszkodą. Coraz więcej z nas pracuje całkowicie zdalnie lub w modelu hybrydowym, dlatego Booking Page w pełni obsługuje wszystkie integracja z systemami wideokonferencyjnymi . Dodanie lokalizacji pozwoli na umieszczenie jej w zaproszeniu, dzięki czemu zaproszeni będą mogli zaplanować najłatwiejszą trasę do celu.

Booking Page to kompatybilny z Zapierem , co oznacza, że możesz całkowicie zautomatyzować swój proces pracy. Dzięki Zapier możesz połączyć się z tysiącami aplikacji — od systemów CRM po arkusze kalkulacyjne. Pracownik działu sprzedaży może to wykorzystać do pobierania informacji ze strony Booking Page bezpośrednio do swojego systemu CRM lub do tworzenia zgłoszenia w Zendesk za każdym razem, gdy ktoś umówi się na spotkanie. Możliwości są nieograniczone.

Ustawienia zasilania

Właśnie w tych sytuacjach Booking Page naprawdę pokazuje swoją wartość. Korzystając z niektórych lub wszystkich tych funkcji, możesz mieć pewność, że Twój harmonogram będzie działał tak, jak tego chcesz.

Obsługa stref czasowych: Booking Page ułatwia zarządzanie klientami z całego świata dzięki automatycznej aktualizacji zaproszeń dostosowującej je do stref czasowych poszczególnych osób. Masz również możliwość zmiany swojej strefy czasowej, aby ustawić dostępność w różnych strefach czasowych. Dzięki temu osoba z Nowego Jorku może z łatwością ustawić dostępność dla klienta z Europy.

Czas rezerwowy: Dzięki niemu możesz złapać oddech między spotkaniami. Jeśli wiesz, że Twój dzień szybko się zapełnia, czas rezerwowy pozwala Ci zarezerwować sobie chwilę między wydarzeniami. Ponieważ prywatność jest priorytetem serwisu Booking Page, osoby umawiające się z Tobą na spotkanie nie zobaczą tych rezerw. Widzą jedynie, kiedy masz wolne terminy.

Maksymalna liczba spotkań: Wszyscy wiemy, że przeciążenie spotkaniami i zmęczenie Zoomem mogą być bardzo realnym problemem w dniu wypełnionym spotkaniami. Dzięki tej funkcji możesz ograniczyć liczbę spotkań w ciągu dnia. Po osiągnięciu tej liczby blokujemy pozostałe spotkania. Nie musisz już przełożyć ważnych spotkań z powodu zmęczenia spowodowanego zbyt dużą liczbą spotkań.

Minimalny czas wyprzedzenia: Ta opcja pozwala ustalić, ile czasu potrzebujesz, zanim ktoś umówi się z tobą na spotkanie. Załóżmy, że jesteś osobą, która przed rozmową z klientami lubi przeprowadzić analizę. Korzystając z tej funkcji, możesz ustawić dla każdego spotkania kilka dni wyprzedzenia – dzięki czemu będziesz mieć wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się.

Rezerwacja w imieniu: Chcesz zaprosić menedżera na rozmowę rekrutacyjną? A może inżyniera na spotkanie sprzedażowe? Funkcja „Rezerwacja w imieniu” pozwala sprawdzić kalendarz danej osoby i dopasować termin do jej dostępności, dzięki czemu możesz zgromadzić odpowiedni zespół osób, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Niestandardowe pola zaproszenia: Dzięki nim możesz zadać dowolne pytania przed spotkaniem z daną osobą. Dla pracownika działu sprzedaży może to oznaczać uzyskanie dodatkowych informacji na temat produktów, którymi interesuje się klient. Dla rekrutera – uzyskanie informacji na temat oczekiwań płacowych kandydata. To, o co zapytasz, zależy wyłącznie od Ciebie.

Zalety

Korzystanie z Booking Page ma wiele zalet w porównaniu z rezerwacją za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przede wszystkim pozwoli ci to zaoszczędzić czas. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z serwisu Doodle zamiast wymiany e-maili może pozwoli to zaoszczędzić około 15 minut w przypadku krótkich spotkań i nawet dwie godziny w przypadku większych spotkań . Booking Page jeszcze bardziej ułatwia ten proces, umożliwiając użytkownikom wybór jednego z dostępnych terminów, które wcześniej ustaliłeś. Ty ustalasz terminy, oni wybierają jeden z nich i spotykacie się.

To świetna wiadomość dla Państwa klientów. Badania pokazują, że osoby, które szybko odpowiadają na zapytania, mają większe szanse na odniesienie sukcesu . Wraz z upływem czasu szanse te maleją. Jeśli jesteś w stanie potwierdzić swoją dostępność w ciągu kilku minut, Twoje szanse na sukces rosną wykładniczo.

Koniec z podwójnymi rezerwacjami i nieobecnościami. Booking Page zapobiega podwójnym rezerwacjom, blokując wybrany przez użytkownika termin. Znacznie zmniejsza również ryzyko, że ktoś nie pojawi się na spotkaniu, wysyłając przypomnienia i automatycznie aktualizując Twój kalendarz w przypadku zmiany terminu przez klienta. To tak, jakbyś miał własnego asystenta.

To informacja prywatna. To, że udostępniasz innym informacje o swojej dostępności, nie oznacza, że cały Twój kalendarz musi być widoczny. Booking Page wyświetla wyłącznie godziny, w których jesteś dostępny. Jeśli dodasz czas rezerwowy lub masz już zaplanowane spotkanie – osoby posiadające Twój link zobaczą wyłącznie godziny, w których jesteś dostępny.

Dzięki Booking Page umawianie się z innymi jest łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Może warto wypróbować ją już dziś?