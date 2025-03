Guia para a página de reservas

Você já sentiu que nunca tem tempo para fazer seu trabalho porque está consumido com pedidos de reuniões? Metade do seu dia passou enviando mensagens para frente e para trás tentando encontrar um tempo que funcione, programando-o em seu calendário e verificando-o não se sobrepõe a nada mais?

Isso não é maneira de trabalhar! Nossas vidas estão ocupadas o suficiente sem muito tempo extra para acomodar a programação de nossos dias. É por isso que desenvolvemos Booking Page - uma ferramenta para simplificar a programação, permitindo que você recupere seu dia e possua seu tempo.

O que é isso?

Muito simplesmente, a Booking Page é uma forma de automatizar seu calendário. Em vez de jogar o que parece ser um jogo interminável de ping-pong por e-mail, você define sua disponibilidade e compartilha um link com aqueles que você quer conhecer. Simples.

E se duas pessoas tentarem reservar ao mesmo tempo, nós o ouvimos perguntar? Bem, isso não pode acontecer. Ao estarmos seguramente vinculados ao seu calendário, como o tempo está reservado, atualizamos tudo para impedir que você seja reservado duas vezes. Também nos certificamos de que tudo permaneça atualizado caso alguém precise remarcar.

O que as pessoas mais gostam na Booking Page é que você estabelece as regras. Assim como disponibilidade, horários de reserva, limites diários de reuniões, perguntas prévias à reunião estão todos sob seu controle.

Flexibilidade*

No centro disso, Booking Page funciona automatizando o que normalmente seria muito para frente e para trás. Quando se trata de sua disponibilidade, a página pode existir pelo tempo que você precisar. Precisa dela apenas por uma semana para participar de uma conferência? Ou apenas assegurar um novo cliente para os próximos 12 meses? Não há problema. Você decide quanto tempo deseja que ela dure.

Cada página tem seu próprio horário - estabeleça seu criador. Se você é um cliente Premium, você pode criar quantas Páginas de Reserva quiser e com marca personalizada, faça-as parecer como você quiser. E mais, a duração do evento também está sob seu controle. Os horários das reuniões podem começar em cinco minutos e durar o tempo que você quiser.

A localização é outro fator que não o deterá. Cada vez mais de nós trabalhamos de forma totalmente remota ou híbrida, portanto, a página de reservas suporta totalmente todas as integrações de vídeo-conferência. Adicionando uma localização física, o convite será aceito, permitindo que as pessoas planejem a rota mais fácil para o destino.

A página de reservas é compatível com Zapier, o que significa que você pode automatizar completamente seu fluxo de trabalho. Através do Zapier, você é capaz de se conectar a milhares de aplicativos de CRMs a planilhas eletrônicas. Alguém nas vendas poderia usar isto para puxar as informações da página de reserva diretamente para seu CRM ou criar um bilhete Zendesk toda vez que alguém agendar o horário. As opções são infinitas.

Configurações de potência*

É aqui que a página de reservas realmente entra em sua própria página. Ao utilizar algumas ou todas elas, você pode garantir que sua agenda funcione da maneira que você deseja.

Apoio de fuso horário: A página de reservas pode ajudá-lo a gerenciar clientes ao redor do mundo, atualizando automaticamente os convites para se adequar aos fusos horários de alguém. Você também tem a capacidade de mudar seu fuso horário para criar disponibilidade em diferentes fusos horários. Isto pode permitir que alguém em Nova York crie facilmente disponibilidade para um cliente europeu.

Tempos de amortecimento: Estes permitem que você recupere o fôlego entre as reuniões. Se você é alguém que sabe que seu dia pode ser reservado rapidamente, os tempos tampão permitem que você se tranque em algum momento entre os eventos. Com a privacidade no coração da página de reservas, aqueles horários com você não verão estes buffers. Eles só vêem quando você está livre.

Máximo de Reservas: Todos sabemos que a sobrecarga de reuniões e o cansaço do Zoom podem ser uma coisa muito real em um dia cheio de reuniões. Com esta característica, você pode limitar o número de reuniões que tem em um dia. Uma vez atingido esse número, bloqueamos o resto. Não é mais necessário remarcar reuniões importantes por causa do cansaço de muitas reuniões.

Notificação mínima: Isto lhe permite decidir quanto tempo você precisa antes que alguém marque uma reunião com você. Digamos que você é alguém que gosta de fazer pesquisas antes de falar com os clientes. Ao utilizar este recurso, você poderia acrescentar alguns dias de aviso prévio a cada reunião - dando-lhe bastante tempo para se preparar.

Livro em nome: Deseja trazer um gerente em uma chamada de recrutamento? Ou um engenheiro para uma chamada de vendas? Reserve em nome deles e ligue-o aos horários disponíveis, para que você possa reunir o grupo certo de pessoas para obter os melhores resultados.

Campos de convite personalizados: Estes permitem que você faça qualquer pergunta que precise antes de se encontrar com alguém. Para alguém em vendas, isto pode significar descobrir mais sobre quais produtos um cliente está interessado. Para um recrutador, mais sobre as expectativas salariais de um candidato. O que você escolhe perguntar é com você.

Vantagens

Há uma série de vantagens em utilizar a Página de Reserva em relação à programação via e-mail.

Principalmente, vai lhe poupar tempo. Em geral, usando o Doodle para frente e para trás pode você pode economizar cerca de 15 minutos para reuniões pequenas e até duas horas para reuniões maiores A página de reserva acrescenta a esta simplicidade, permitindo que as pessoas escolham um espaço disponível que você tenha pré-determinado. Você define seus horários, eles escolhem um e você se encontra.

É ótimo para seus clientes. As evidências mostram que as pessoas que respondem rapidamente às consultas têm mais chances de sucesso. Isso diminui quanto mais o tempo passa. Se você for capaz de oferecer sua disponibilidade em questão de minutos, suas chances de sucesso aumentam exponencialmente.

Chega de reservas duplas e de shows. A página de reservas pára as reservas duplas, bloqueando o tempo em que as pessoas escolhem um espaço. Também corta massivamente a chance das pessoas perderem sua reunião, enviando lembretes e atualizando seu calendário automaticamente se elas reagendarem. É como ter seu próprio assistente.

É privado. Só porque você está compartilhando sua disponibilidade com as pessoas, não significa que seu calendário inteiro tenha que estar em exibição. A página de reservas mostrará apenas os horários em que você está disponível. Se você acrescentar horários de reserva ou tiver uma reunião já agendada - nada além de seus horários disponíveis mostrará àqueles com seu link.

Usar a página de reservas torna a busca de tempo com as pessoas mais fácil e rápida do que nunca. Por que não experimentá-lo hoje?