Guida alla pagina di prenotazione

Vi è mai capitato di non avere il tempo di fare il vostro lavoro perché siete sommersi dalle richieste di incontro? Metà della vostra giornata la passate a messaggiare avanti e indietro cercando di trovare un orario che vada bene, programmandolo nel calendario e controllando che non si sovrapponga a qualcos'altro?

Non è questo il modo di lavorare! Le nostre vite sono già abbastanza impegnate senza dover aggiungere molto tempo alla nostra giornata per organizzare la programmazione. Ecco perché abbiamo sviluppato Pagina di prenotazione, uno strumento che semplifica la programmazione, permettendovi di recuperare la vostra giornata e di essere padroni del vostro tempo.

Che cos'è?

Semplicemente, Booking Page è un modo per automatizzare il vostro calendario. Invece di giocare a quella che sembra una partita infinita di ping-pong via e-mail, si imposta la propria disponibilità e si condivide un link con coloro che si desidera incontrare. Semplice.

Cosa succede se due persone cercano di prenotare lo stesso orario? Beh, questo non può accadere. Essendo collegato in modo sicuro al vostro calendario, man mano che l'orario viene prenotato, aggiorniamo tutto per evitare che vi venga assegnato un doppio appuntamento. Inoltre, ci assicuriamo che tutto rimanga aggiornato nel caso in cui qualcuno debba riprogrammare.

L'aspetto più apprezzato di Booking Page è che siete voi a stabilire le regole. Oltre alla disponibilità, i tempi cuscinetto, i limiti giornalieri delle riunioni e le domande pre-riunione sono tutti sotto il vostro controllo.

Flessibilità

Booking Page funziona automatizzando quello che normalmente sarebbe un lungo tira e molla. Per quanto riguarda la vostra disponibilità, la pagina può esistere per tutto il tempo di cui avete bisogno. Vi serve solo per una settimana per partecipare a una conferenza? O vi siete appena assicurati un nuovo cliente per i prossimi 12 mesi? Nessun problema. Siete voi a decidere quanto tempo volete che duri.

Ogni pagina ha un proprio orario: impostate il suo creatore. Se siete un cliente Premium, potete creare tutte le Pagine di prenotazione che volete e, grazie al branding personalizzato, renderle come volete. Inoltre, anche la durata dell'evento è sotto il vostro controllo. Le riunioni possono iniziare a cinque minuti e durare quanto volete.

L'ubicazione è un altro fattore che non vi ostacolerà. Sempre più persone lavorano da remoto o in modo ibrido, quindi Booking Page supporta pienamente tutte le integrazioni di videoconferenza. L'aggiunta di un luogo fisico verrà trasmessa all'invito, consentendo alle persone di pianificare il percorso più semplice per raggiungere la destinazione.

Booking Page è compatibile con Zapier, il che significa che è possibile automatizzare completamente il flusso di lavoro. Grazie a Zapier, è possibile collegarsi a migliaia di applicazioni, dai CRM ai fogli di calcolo. Un addetto alle vendite potrebbe utilizzarlo per inserire le informazioni di Booking Page direttamente nel proprio CRM o per creare un ticket Zendesk ogni volta che qualcuno fissa un appuntamento. Le opzioni sono infinite.

Impostazioni di potenza

È qui che Booking Page si fa davvero notare. Utilizzando alcune o tutte queste impostazioni, potete assicurarvi che il vostro calendario funzioni nel modo desiderato.

Supporto dei fusi orari: Booking Page può aiutarvi a gestire i clienti di tutto il mondo, aggiornando automaticamente gli inviti in base al fuso orario. È inoltre possibile modificare il proprio fuso orario per creare disponibilità in fasce orarie diverse. In questo modo, una persona di New York può creare facilmente la disponibilità per un cliente europeo.

Tempi di buffer: Consentono di riprendere fiato tra una riunione e l'altra. Se sapete che la vostra giornata può esaurirsi in fretta, i tempi cuscinetto vi permettono di bloccare un po' di tempo tra un evento e l'altro. Grazie alla privacy che è alla base di Booking Page, coloro che programmano il tempo con voi non vedranno questi buffer. Vedranno solo quando siete liberi.

Massimo numero di prenotazioni: Sappiamo tutti che il sovraccarico di riunioni e la stanchezza da Zoom possono essere una cosa molto reale in una giornata piena di riunioni. Con questa funzione, potete limitare il numero di riunioni che avete in un giorno. Una volta raggiunto tale numero, il resto viene bloccato. Non dovrete più riprogrammare riunioni importanti a causa della stanchezza dovuta alle troppe riunioni.

Avviso minimo: Consente di decidere quanto tempo occorre prima che qualcuno prenoti una riunione con voi. Ad esempio, se siete una persona che ama fare ricerche prima di parlare con i clienti. Utilizzando questa funzione, si può aggiungere un preavviso di qualche giorno a ogni riunione, per avere tutto il tempo di prepararsi.

Prenotare per conto: Volete coinvolgere un manager in una chiamata di reclutamento? O un ingegnere a una telefonata di vendita? La funzione Prenota per conto vi consente di controllare il loro calendario e di collegarlo agli orari disponibili, in modo da riunire il gruppo di persone giusto per ottenere i risultati migliori.

Campi invito personalizzati: Consentono di porre tutte le domande necessarie prima di incontrare qualcuno. Per chi si occupa di vendite, questo potrebbe significare saperne di più sui prodotti a cui un cliente è interessato. Per un reclutatore, invece, si tratta di saperne di più sulle aspettative salariali di un candidato. Quello che decidete di chiedere dipende da voi.

Vantaggi

L'utilizzo di Booking Page rispetto alla pianificazione via e-mail presenta una serie di vantaggi.

In primo luogo, si risparmia tempo. In generale, l'uso di Doodle rispetto all'invio di e-mail può risparmiare circa 15 minuti per le riunioni di piccole dimensioni e fino a due ore per quelle più grandi. Booking Page aggiunge a questa semplicità la possibilità di scegliere una fascia oraria disponibile che avete predeterminato. Voi stabilite gli orari, loro ne scelgono uno e vi incontrate.

È ottimo per i vostri clienti. È dimostrato che le persone che rispondono rapidamente alle richieste hanno più probabilità di avere successo. Questo diminuisce con il passare del tempo. Se siete in grado di offrire la vostra disponibilità in pochi minuti, le vostre probabilità di successo aumentano esponenzialmente.

Niente più doppie prenotazioni e no show. Booking Page impedisce le doppie prenotazioni bloccando l'orario in cui le persone scelgono uno slot. Inoltre, riduce notevolmente la possibilità che le persone perdano l'incontro, inviando promemoria e aggiornando automaticamente il calendario in caso di rinvio. È come avere un assistente personale.

È privato. Il fatto di condividere la propria disponibilità con altre persone non significa che l'intero calendario debba essere visibile. Booking Page mostrerà solo gli orari in cui siete disponibili. Se aggiungete orari di riserva o avete una riunione già prenotata, a coloro che hanno il vostro link non apparirà nient'altro che i vostri orari disponibili.

**L'uso di Booking Page rende la ricerca di tempo con le persone più facile e veloce che mai. Perché non provarlo oggi stesso?