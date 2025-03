Anleitung zur Booking Page

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Sie nie Zeit für Ihre Arbeit haben, weil Sie mit Terminanfragen überhäuft werden? Sie verbringen den halben Tag damit, Nachrichten hin- und herzuschicken, um einen passenden Termin zu finden, ihn in Ihren Kalender einzutragen und zu prüfen, ob er sich nicht mit anderen Terminen überschneidet?

So kann man nicht arbeiten! Unser Leben ist schon vollgepackt genug, ohne dass wir noch viel zusätzliche Zeit für die Terminplanung aufwenden müssen. Deshalb haben wir Booking Page entwickelt - ein Tool zur Vereinfachung der Terminplanung, mit dem Sie Ihren Tag zurückgewinnen und Ihre Zeit selbst bestimmen können.

Was ist das?

Ganz einfach, Booking Page ist eine Möglichkeit für Sie, Ihren Kalender zu automatisieren. Anstatt eine gefühlt endlose Partie E-Mail-Pingpong zu spielen, stellen Sie Ihre Verfügbarkeit ein und teilen einen Link mit denen, die Sie treffen möchten. Ganz einfach.

Was ist, wenn zwei Personen versuchen, dieselbe Zeit zu buchen? Nun, das kann nicht passieren. Durch die sichere Verknüpfung mit Ihrem Kalender aktualisieren wir bei jeder Buchung alles, damit Sie nicht doppelt gebucht werden. Außerdem sorgen wir dafür, dass alles auf dem neuesten Stand bleibt, falls jemand einen Termin verschieben muss.

Was die Leute an Booking Page am meisten schätzen, ist, dass Sie die Regeln bestimmen. Sowohl die Verfügbarkeit als auch die Pufferzeiten, die täglichen Besprechungsgrenzen und die Fragen vor der Besprechung liegen in Ihrer Hand.

Flexibilität

Im Kern funktioniert Booking Page, indem es automatisiert, was normalerweise eine Menge Hin und Her bedeutet. Wenn es um Ihre Verfügbarkeit geht, kann die Seite so lange bestehen, wie Sie sie brauchen. Sie brauchen sie nur für eine Woche, um an einer Konferenz teilzunehmen? Oder haben Sie gerade einen neuen Kunden für die nächsten 12 Monate gewonnen? Das ist kein Problem. Sie entscheiden, wie lange die Seite bestehen bleiben soll.

Jede Seite hat ihre eigenen Zeiten - legen Sie den Ersteller fest. Wenn Sie Premium-Kunde, sind, können Sie so viele Buchungsseiten erstellen, wie Sie möchten, und diese mit einem individuellen Branding versehen, damit sie so aussehen, wie Sie es möchten. Und auch die Dauer der Veranstaltung liegt in Ihrer Hand. Besprechungszeiten können bei fünf Minuten beginnen und so lange dauern, wie Sie wollen.

Der Standort ist ein weiterer Faktor, der Sie nicht aufhalten wird. Immer mehr von uns arbeiten entweder komplett remote oder hybrid, so dass Booking Page alle Videokonferenz-Integrationen vollständig unterstützt. Das Hinzufügen eines physischen Standorts wird in die Einladung übernommen, so dass die Teilnehmer die einfachste Route zum Zielort planen können.

Booking Page ist kompatibel mit Zapier, was bedeutet, dass Sie Ihren Workflow vollständig automatisieren können. Über Zapier können Sie eine Verbindung zu Tausenden von Apps herstellen, von CRMs bis zu Tabellenkalkulationen. Ein Vertriebsmitarbeiter könnte damit Booking Page-Informationen direkt in sein CRM ziehen oder jedes Mal ein Zendesk-Ticket erstellen, wenn jemand einen Termin vereinbart. Die Möglichkeiten sind endlos.

Power-Einstellungen

Hier kommt Booking Page erst richtig zur Geltung. Indem Sie einige oder alle dieser Einstellungen nutzen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Zeitplan so funktioniert, wie Sie es wünschen.

Unterstützung von Zeitzonen: Booking Page kann Ihnen helfen, Kunden auf der ganzen Welt zu verwalten, indem Einladungen automatisch aktualisiert werden, um den Zeitzonen der Personen zu entsprechen. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Zeitzone zu ändern, um Verfügbarkeit in verschiedenen Zeitzonen zu schaffen. So kann jemand in New York ganz einfach eine Verfügbarkeit für einen europäischen Kunden erstellen.

Pufferzeiten: Diese ermöglichen es Ihnen, zwischen den Besprechungen eine Verschnaufpause einzulegen. Wenn Sie wissen, dass Ihr Tag schnell ausgebucht sein kann, können Sie mit Pufferzeiten eine gewisse Zeit zwischen den Terminen festhalten. Da der Datenschutz das Herzstück von Booking Page ist, sehen diejenigen, die Termine mit Ihnen vereinbaren, diese Pufferzeiten nicht. Sie sehen nur, wann Sie frei sind.

Maximale Buchungen: Wir alle wissen, dass an einem Tag voller Meetings eine Überlastung und Zoom-Müdigkeit sehr real sein kann. Mit dieser Funktion können Sie begrenzen, wie viele Meetings Sie an einem Tag haben. Sobald diese Zahl erreicht ist, blockieren wir den Rest. Sie müssen keine wichtigen Meetings mehr verschieben, weil Sie zu müde von zu vielen Meetings sind.

Mindestvorankündigung: Damit können Sie festlegen, wie viel Zeit Sie benötigen, bevor jemand einen Termin bei Ihnen bucht. Angenommen, Sie recherchieren gerne, bevor Sie mit Kunden sprechen. Mit dieser Funktion können Sie jedes Treffen einige Tage im Voraus ankündigen - so haben Sie genügend Zeit, sich vorzubereiten.

Buchen Sie im Namen: Sie möchten einen Manager zu einem Einstellungsgespräch mitbringen? Oder einen Ingenieur zu einem Verkaufsgespräch? Mit der Funktion "Im Auftrag buchen" können Sie den Kalender dieser Personen überprüfen und mit verfügbaren Terminen verknüpfen, so dass Sie die richtige Gruppe von Personen zusammenbringen können, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Benutzerdefinierte Einladungsfelder: Mit diesen Feldern können Sie Fragen stellen, bevor Sie sich mit jemandem treffen. Für einen Vertriebsmitarbeiter könnte dies bedeuten, dass er mehr über die Produkte erfährt, an denen ein Kunde interessiert ist. Für einen Personalverantwortlichen bedeutet dies, mehr über die Gehaltsvorstellungen eines Bewerbers zu erfahren. Was Sie fragen, bleibt Ihnen überlassen.

Vorteile

Die Verwendung von Booking Page bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber der Terminvereinbarung per E-Mail.

In erster Linie werden Sie Zeit sparen. Im Allgemeinen kann die Verwendung von Doodle gegenüber dem Hin- und Herschicken von E-Mails bei kleinen Meetings etwa 15 Minuten und bei größeren Meetings bis zu zwei Stunden einsparen. Die Buchungsseite trägt zu dieser Einfachheit bei, indem sie den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, einen von Ihnen festgelegten Termin zu wählen. Sie legen Ihre Zeiten fest, sie wählen eine aus und Sie treffen sich.

Das ist großartig für Ihre Kunden. Es ist erwiesen, dass Menschen, die schnell auf Anfragen reagieren, mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich sind. Das nimmt ab, je mehr Zeit vergeht. Wenn Sie in der Lage sind, Ihre Verfügbarkeit in wenigen Minuten anzubieten, steigen Ihre Erfolgsaussichten exponentiell.

Keine doppelten Buchungen und kein Erscheinen mehr. Booking Page verhindert doppelte Buchungen, indem es die Zeit blockiert, in der die Leute einen Termin wählen. Außerdem wird die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Ihren Termin verpasst, durch das Versenden von Erinnerungen und das automatische Aktualisieren Ihres Kalenders bei Terminverschiebungen erheblich verringert. Es ist, als hätten Sie Ihren eigenen Assistenten.

Es ist privat. Nur weil Sie Ihre Verfügbarkeit mit anderen teilen, bedeutet das nicht, dass Ihr gesamter Kalender angezeigt werden muss. Booking Page zeigt nur die Zeiten an, zu denen Sie verfügbar sind. Wenn Sie Pufferzeiten hinzufügen oder eine Besprechung bereits gebucht haben, werden denjenigen, die Ihren Link haben, nur Ihre verfügbaren Zeiten angezeigt.

Mit Booking Page ist es einfacher und schneller als je zuvor, Zeit mit Menschen zu finden. Warum probieren Sie es nicht heute aus?