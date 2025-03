Guide de la page de réservation

Avez-vous déjà eu l'impression de ne jamais avoir le temps de faire votre travail parce que vous êtes submergé par les demandes de réunion ? Vous passez la moitié de votre journée à échanger des messages pour essayer de trouver un moment qui vous convienne, à le programmer dans votre calendrier et à vérifier qu'il ne se chevauche pas avec autre chose ?

Ce n'est pas une façon de travailler ! Nos vies sont suffisamment occupées sans que des charges de temps supplémentaire soient ajoutées à notre journée pour s'adapter à la planification. C'est pourquoi nous avons développé Page de réservation - un outil qui simplifie la planification, vous permettant de récupérer votre journée et de vous approprier votre temps.

Qu'est-ce que c'est ?

Tout simplement, Booking Page est un moyen pour vous d'automatiser votre calendrier. Plutôt que de jouer à ce qui ressemble à une interminable partie de ping-pong par e-mail, vous définissez vos disponibilités et partagez un lien avec ceux que vous souhaitez rencontrer. Simple.

Que se passe-t-il si deux personnes essaient de réserver la même heure, nous entendons votre question ? Eh bien, cela ne peut pas arriver. En étant relié de manière sécurisée à votre agenda, nous mettons tout à jour au fur et à mesure que le temps est réservé, afin d'éviter que vous ne soyez pris en double. Nous nous assurons également que tout reste à jour si quelqu'un a besoin de reporter un rendez-vous.

Ce que les gens apprécient le plus dans Booking Page, c'est que c'est vous qui fixez les règles. En plus de la disponibilité, les temps morts, les limites de réunions quotidiennes, les questions préalables aux réunions sont tous sous votre contrôle.

**Flexibilité

Au cœur du système, Booking Page fonctionne en automatisant ce qui serait normalement un va-et-vient important. Lorsqu'il s'agit de votre disponibilité, la page peut exister aussi longtemps que vous en avez besoin. Vous n'en avez besoin que pour une semaine pour assister à une conférence ? Ou vous venez d'obtenir un nouveau client pour les 12 prochains mois ? Aucun problème. C'est vous qui décidez combien de temps vous voulez qu'elle dure.

Chaque page a ses propres heures - définissez son créateur. Si vous êtes un Client Premium,, vous pouvez créer autant de pages de réservation que vous le souhaitez et, grâce à un marquage personnalisé, leur donner l'apparence que vous voulez. De plus, la durée de l'événement est également sous votre contrôle. Les réunions peuvent commencer à cinq minutes et durer aussi longtemps que vous le souhaitez.

Le lieu est un autre facteur qui ne vous freinera pas. Nous sommes de plus en plus nombreux à travailler à distance ou de manière hybride, c'est pourquoi Booking Page prend en charge toutes les intégrations de vidéoconférence. L'ajout d'un lieu physique sera répercuté sur l'invitation, permettant aux gens de planifier l'itinéraire le plus facile vers la destination.

Booking Page est compatible avec Zapier, ce qui signifie que vous pouvez complètement automatiser votre flux de travail. Grâce à Zapier, vous êtes en mesure de vous connecter à des milliers d'applications, des CRM aux feuilles de calcul. Un commercial pourrait l'utiliser pour extraire les informations de Booking Page directement dans son CRM ou créer un ticket Zendesk chaque fois que quelqu'un planifie un rendez-vous. Les possibilités sont infinies.

Paramètres puissants

C'est là que la Page de Réservation prend tout son sens. En utilisant tout ou partie de ces paramètres, vous pouvez vous assurer que votre agenda fonctionne comme vous le souhaitez.

Prise en charge des fuseaux horaires : Booking Page peut vous aider à gérer des clients dans le monde entier en mettant automatiquement à jour les invitations en fonction du fuseau horaire de chacun. Vous avez également la possibilité de modifier votre fuseau horaire pour créer des disponibilités dans différents fuseaux horaires. Ainsi, une personne à New York peut facilement créer des disponibilités pour un client européen.

Délais tampons : Ils vous permettent de reprendre votre souffle entre deux réunions. Si vous savez que votre journée peut s'écouler rapidement, les temps morts vous permettent de vous réserver un moment entre deux événements. La confidentialité étant au cœur de Booking Page, les personnes qui programment un rendez-vous avec vous ne verront pas ces temps morts. Ils ne voient que les moments où vous êtes libre.

Un maximum de réservations : Nous savons tous que la surcharge de réunions et la fatigue de Zoom peuvent être une réalité dans une journée pleine de réunions. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez limiter le nombre de réunions que vous avez dans une journée. Une fois ce nombre atteint, nous bloquons le reste. Vous n'aurez plus à reporter des réunions importantes à cause de la fatigue due à un trop grand nombre de réunions.

Préavis minimum : Cette option vous permet de déterminer le délai dont vous avez besoin avant que quelqu'un ne réserve une réunion avec vous. Disons que vous aimez faire des recherches avant de parler aux clients. En utilisant cette fonction, vous pouvez ajouter un préavis de quelques jours à chaque réunion, ce qui vous laisse tout le temps de vous préparer.

Réservez au nom de quelqu'un : Vous souhaitez inviter un manager à un entretien de recrutement ? Ou un ingénieur à une réunion de vente ? La fonction "Réserver au nom de quelqu'un" vous permet de consulter son calendrier et de le relier aux horaires disponibles, afin de réunir le bon groupe de personnes pour obtenir les meilleurs résultats.

Champs d'invitation personnalisés : Ces champs vous permettent de poser toutes les questions nécessaires avant de rencontrer quelqu'un. Pour un commercial, il peut s'agir d'en savoir plus sur les produits qui intéressent un client. Pour un recruteur, il s'agira d'en savoir plus sur les attentes salariales d'un candidat. C'est à vous de décider ce que vous voulez demander.

**Avantages

L'utilisation de la Page de réservation par rapport à la planification par e-mail présente un certain nombre d'avantages.

Principalement, cela va vous faire gagner du temps. En général, l'utilisation de Doodle plutôt que l'envoi d'emails peut vous faire gagner environ 15 minutes pour les petites réunions et jusqu'à deux heures pour les plus grandes. La Page de réservation ajoute à cette simplicité en permettant aux personnes de choisir un créneau disponible que vous avez prédéterminé. Vous définissez vos horaires, ils en choisissent un et vous vous rencontrez.

C'est génial pour vos clients. Il est prouvé que les personnes qui répondent rapidement aux demandes ont plus de chances de réussir. Ces chances diminuent au fur et à mesure que le temps passe. Si vous êtes en mesure d'offrir votre disponibilité en quelques minutes, vos chances de succès augmentent de façon exponentielle.

Finies les doubles réservations et les défections. Booking Page empêche les doubles réservations en bloquant le moment où les gens choisissent un créneau horaire. Elle réduit également considérablement le risque que les personnes manquent votre réunion en envoyant des rappels et en mettant automatiquement à jour votre calendrier si elles reportent leur rendez-vous. C'est comme si vous aviez votre propre assistant.

C'est privé. Ce n'est pas parce que vous partagez vos disponibilités avec d'autres personnes que tout votre agenda doit être affiché. La Page de réservation n'affiche que les heures auxquelles vous êtes disponible. Si vous ajoutez des horaires tampons ou si une réunion est déjà réservée, seuls vos horaires disponibles s'afficheront pour les personnes ayant votre lien.

**Avec Booking Page, il est plus facile et plus rapide que jamais de trouver des rendez-vous. Pourquoi ne pas l'essayer dès aujourd'hui ?