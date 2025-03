Vejledning til bookingsiden

Har du nogensinde følt, at du aldrig har tid til at udføre dit arbejde, fordi du er opslugt af mødeforespørgsler? Har du brugt halvdelen af dagen på at sende beskeder frem og tilbage for at finde et tidspunkt, der passer dig, planlægge det i din kalender og tjekke, at det ikke overlapper med noget andet?

Det er ikke en god måde at arbejde på! Vi har travlt nok i vores liv uden at skulle bruge en masse ekstra tid på at planlægge vores dag. Derfor har vi udviklet Booking Page - et værktøj til at forenkle planlægningen, så du kan genvinde din dag og eje din tid.

Hvad er det?

Helt enkelt er Booking Page en måde, hvorpå du kan automatisere din kalender. I stedet for at spille det, der føles som en evig omgang e-mail ping-pong, kan du angive din tilgængelighed og dele et link med dem, du ønsker at mødes med. Simpelt.

Hvad nu hvis to personer forsøger at booke samme tid, hører vi dig spørge? Det kan ikke ske. Ved at være sikkert forbundet med din kalender opdaterer vi alt efterhånden som tiden bookes, så du ikke bliver dobbeltbooket. Vi sørger også for, at alt forbliver opdateret, hvis nogen skulle få brug for at ændre tidsplanen.

Det, folk elsker mest ved Booking Page, er, at du fastsætter reglerne. Såvel tilgængelighed, buffertider, daglige mødegrænser og spørgsmål forud for møderne er alt sammen under din kontrol.

Fleksibilitet

Booking Page fungerer i bund og grund ved at automatisere det, der normalt ville være en masse frem og tilbage. Når det kommer til din tilgængelighed, kan siden eksistere så længe du har brug for den. Har du kun brug for den i en uge for at deltage i en konference? Eller har du lige sikret dig en ny kunde for de næste 12 måneder? Intet problem. Du bestemmer selv, hvor længe du vil have den til at vare.

Hver side har sine egne timer - indstil sin skaber. Hvis du er Premiumkunde, kan du oprette så mange bookingsider, som du vil, og med brugerdefineret branding kan du få dem til at se ud, som du vil have dem. Desuden er det også dig, der bestemmer længden af begivenheden. Mødetider kan starte ved fem minutter og vare så længe, som du ønsker.

Placering er en anden faktor, der ikke vil holde dig tilbage. Flere og flere af os arbejder enten helt eksternt eller hybridt, så Booking Page understøtter fuldt ud alle videokonferenceintegrationer. Tilføjelse af en fysisk placering vil trække igennem til invitationen, så folk kan planlægge den nemmeste rute til destinationen.

Booking Page er kompatibel med Zapier, hvilket betyder, at du kan automatisere din arbejdsgang fuldstændigt. Via Zapier kan du oprette forbindelse til tusindvis af apps fra CRM'er til regneark. En person i salgsafdelingen kan bruge dette til at trække Booking Page-informationer direkte ind i deres CRM eller oprette en Zendesk-billet, hver gang nogen planlægger tid. Mulighederne er uendelige.

Power-indstillinger

Det er her, at Booking Page virkelig kommer til sin ret. Ved at bruge nogle eller alle disse indstillinger kan du sikre, at din tidsplan fungerer, som du ønsker det.

Understøttelse af tidszoner: Booking Page kan hjælpe dig med at administrere kunder rundt om i verden ved automatisk at opdatere invitationer, så de passer til de enkelte personers tidszoner. Du har også mulighed for at ændre din tidszone for at skabe tilgængelighed i forskellige tidszoner. Dette kan gøre det nemt for en person i New York at skabe tilgængelighed for en europæisk kunde.

Buffertider: Disse giver dig mulighed for at få vejret mellem møderne. Hvis du ved, at din dag hurtigt kan blive fyldt op, kan du med buffertider låse dig fast mellem begivenhederne. Da Booking Page er baseret på privatlivets fred, kan de personer, der planlægger tid med dig, ikke se disse buffere. De kan kun se, hvornår du er ledig.

Maksimale bookinger: Vi ved alle, at mødeoverbelastning og Zoom-træthed kan være en meget reel ting i en dag fuld af møder. Med denne funktion kan du begrænse, hvor mange møder du har på en dag. Når dette antal er nået, blokerer vi resten. Du behøver ikke længere at omlægge vigtige møder på grund af træthed fra for mange møder.

Minimumsvarsel: Med denne funktion kan du bestemme, hvor lang tid du skal bruge, før nogen booker et møde med dig. Lad os sige, at du er en person, der kan lide at lave research, før du taler med kunder. Ved at bruge denne funktion kan du tilføje et par dages varsel til hvert møde - så du har masser af tid til at forberede dig.

Book på vegne: Vil du have en leder med til en rekrutteringssamtale? Eller en ingeniør til en salgssamtale? Med Book på vegne kan du tjekke deres kalender og linke den til ledige tider, så du kan samle den rigtige gruppe af personer for at opnå de bedste resultater.

Brugerdefinerede felter til invitationer: Med disse felter kan du stille alle de spørgsmål, du har brug for, før du mødes med en person. For en sælger kan det f.eks. være at få mere at vide om, hvilke produkter en kunde er interesseret i. For en rekrutteringsmedarbejder kan det være mere om en kandidats lønforventninger. Det er op til dig, hvad du vælger at spørge om.

Advantages

Der er en række fordele ved at bruge Booking Page frem for at planlægge via e-mail.

Først og fremmest sparer det dig tid. Generelt kan du ved at bruge Doodle frem for at sende e-mails frem og tilbage spare dig omkring 15 minutter for små møder og op til to timer for større møder. Booking Page tilføjer til denne enkelhed ved at lade folk vælge et ledigt tidsrum, som du har fastsat på forhånd. Du fastsætter dine tider, de vælger en, og I mødes.

Det er fantastisk for dine kunder. Der er beviser for, at mennesker, der reagerer hurtigt på henvendelser, har større sandsynlighed for at få succes. Det aftager, jo mere tid der går. Hvis du er i stand til at tilbyde din tilgængelighed på få minutter, stiger dine chancer for succes eksponentielt.

Ikke flere dobbeltbookinger og no shows. Booking Page stopper dobbeltbookinger ved at blokere for det tidspunkt, hvor folk vælger et slot. Den reducerer også massivt risikoen for, at folk går glip af dit møde ved at sende påmindelser og opdatere din kalender automatisk, hvis de ombooker. Det er som at have din helt egen assistent.

Det er privat. Bare fordi du deler din tilgængelighed med andre, betyder det ikke, at hele din kalender skal være synlig. Booking Page viser kun de tidspunkter, hvor du er ledig. Hvis du tilføjer buffertider eller har et møde, der allerede er booket - vil kun dine tilgængelige tider blive vist for dem, der har dit link.

Med Booking Page er det nemmere og hurtigere end nogensinde før at finde tid med andre mennesker. Hvorfor ikke prøve det i dag?