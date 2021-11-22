Je možné ušetřit čas při plánování schůzek pomocí online nástroje, jako je Doodle, namísto alternativních způsobů, jako jsou telefonáty, e-maily atd.? Mnozí z vás, kteří jste již online nástroj pro plánování schůzek použili, by pravděpodobně řekli, že to rozhodně možné je, ale experimentální studie, která byla provedena v rámci bakalářské práce na ETH v Curychu přinesla data, která tento názor podporují.
Pro tento experiment byla vybrána skupina 96 lidí, aby pomocí Doodle a alternativních nástrojů pro plánování k naplánování soukromé večeře se 4–6 účastníky, obchodní schůzky se 6–8 účastníky a soukromé večeře s 10–15 účastníky.
Není potřeba kreditní karta
Celkové výsledky plánování
Níže jsou uvedeny obecné výsledky, které byly zaznamenány ohledně celkového chování při plánování.
Komunikace tam a zpět je při plánování nejvýznamnějším žroutem času a počet opakování a čas potřebný k domluvě rostou přímo úměrně s počtem účastníků. Bylo také zjištěno, že pohlaví, věk a vzdělání nemají žádný vliv na dobu potřebnou k naplánování akce.
Podrobné výsledky plánování
Následující údaje zdůrazňují rozdíly v množství času potřebného k plánování při použití Doodle namísto alternativních nástrojů pro plánování.
Jak vidíš, uživatelé Doodle plánují menší schůzky za méně než polovinu času, než kolik potřebují lidé, kteří používají jiné nástrojea v průměru ušetří asi čtvrt hodiny (11–15 minut).
Dokonce větších skupinách ušetříš ještě více času. Například schůzku či akci s 10–15 účastníky lze s Doodle naplánovat za přibližně 45 minut, zatímco uživatelé, kteří Doodle nepoužívají, na totéž potřebují 1,5 až 2 hodiny.
Až si příště budeš myslet, že s Doodle šetříš čas, budeš vědět, že to není jen tvůj dojem!
Není potřeba kreditní karta
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021