Najdi volný časový úsek pro svou skupinu během několika minut
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Představ si to: plánuješ projekt nebo kampaň a tvůj tým potřebuje naplánovat brainstorming. Vzhledem k nabitým diářům a rozdílné dostupnosti všech členů týmu se však zdá nemožné najít termín, který by vyhovoval všem, ledaže by to bylo až za několik týdnů nebo dokonce měsíců. V jiném scénáři spolupracujete s více klienty a koordinujete schůzky napříč různými časovými pásmy a společnostmi. Proces plánování je tak o to složitější a vy neustále všechno třikrát kontrolujete.
To jsou jen dva příklady frustrací spojených s plánováním, které bohužel patří k pracovnímu životu. Pokud ti to zní povědomě, nejsi v tom sám.
Neefektivita ručního vyhledávání volných termínů
Plánování schůzek obvykle zahrnuje výměnu e-mailů nebo zpráv, přičemž organizátoři se snaží ručně najít volné termíny, které vyhovují rozvrhům všech zúčastněných. Tato metoda je nejen časově náročná, ale také zvyšuje pravděpodobnost promarněných příležitostí nebo chyb v plánování. Chyby se mohou pohybovat od překrývajících se událostí až po chybně napsaná jména. To brzdí produktivitu, zejména u těch, kteří často spolupracují s ostatními.
Výhody používání nástrojů pro plánování
Využij služby pro plánování schůzek. Naštěstí se technologie neustále vyvíjí, a to včetně způsobu, jakým plánujeme schůzky. Můžeš využít nástroje pro plánování, které nabízejí efektivní řešení a optimalizují procesy. Zrychlení procesu plánování je jednou z hlavních výhod používání plánovacích nástrojů. Místo zasílání zpráv s cílem zjistit dostupnost všech zúčastněných mohou uživatelé jednoduše vytvořit anketu s možnými časovými termíny a vyzvat účastníky, aby označili své preferované časy. To nejen šetří čas, ale také zajišťuje, že je zohledněna dostupnost všech zúčastněných.
Účastníci navíc mohou anketu prohlížet a odpovídat na ni, kdykoli se jim to hodí. Tato asynchronní komunikace eliminuje potřebu koordinace v reálném čase. Vyhovuje také lidem v různých časových pásmech nebo s kolidujícími rozvrhy, čímž zvyšuje flexibilitu a pohodlí.
Najdi si další volný termín s Doodle
Nástroje pro plánování, jako je Doodle, ti umožňují snadno najít a navrhnout termíny pro skupinových schůzek. Můžeš vytvářet ankety s více časovými termíny a možnostmi délky trvání a přizpůsobit nastavení tak, aby vyhovovalo konkrétním potřebám tvého týmu.
Vytvoření ankety pomocí Doodle je snadné. Zadej podrobnosti o schůzce, včetně názvu, místa a trvání, a poté přidej možné časové termíny, ze kterých si účastníci mohou vybrat. Jakmile anketu vytvoříš, můžeš odkaz sdílet se svou skupinou a sledovat, jak přicházejí odpovědi. V mžiku tak zjistíš, který časový termín je pro tvou schůzku nejvhodnější.
Pokud chceš proces plánování ještě více urychlit, propoj svůj kalendář a naplánované schůzky se budou automaticky synchronizovat. Můžeš také nastavit automatická připomenutí nebo termíny, abys se nemusel starat o to, abys ostatní naháněl.
Než se naděješ, budou problémy s plánováním minulostí.
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