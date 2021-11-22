Nedávné zprávy naznačují, že organizace utrácejí až 15 procent svého celkového času na schůzkách. U vrcholového managementu se tento podíl zvyšuje až na 50 procent. Navzdory tomu považují vedoucí pracovníci více než 67 procent schůzek za neúspěšné a až 92 procent respondentů přiznává, že během schůzky dělá více věcí najednou. Tato čísla jasně vysvětlují, proč může být tak náročné rychle naplánovat schůzky. Zkrátka, lidé je prostě nemají příliš v oblibě. Pokud jste pověřeni plánováním termínů schůzek pro nějakou akci, ostatní vám vaši práci pravděpodobně nezávidí. Situaci ještě více zkomplikuje snaha naplánovat schůzku napříč časovými pásmy.
Od začátku pandemie se práce na dálku rychle stává spíše normou než výjimkou. Digitální nomádi jsou dnes běžnou součástí života a firmy mnohem častěji zaměstnávají pracovníky rozptýlené po celém světě. Pro organizátora schůzek může být nalezení termínu, který vyhovuje všem, téměř stejně časově náročné jako samotná schůzka. Zde je několik tipů, které ti mohou práci usnadnit.
Chceš začít?
1. Zkontroluj, zda se termíny nepřekrývají
Na první pohled se to může zdát samozřejmé, ale může to být opravdu šikovný způsob, jak zúžit časové okno pro plánování schůzky, aniž by to vyvolalo konflikty mezi účastníky. Pokud se scházíte napříč časovými pásmy, je pravděpodobné, že se účastníkům překrývá jen část pracovního dne. Pokud si toto překrývání uvědomíš, bude pro tebe snazší domluvit termín schůzky, který vyhovuje všem.
2. Použij plánovač schůzek
Lidé se obvykle snaží domluvit schůzky prostřednictvím diskuse. To často vede k zdlouhavým výměnám e-mailů, při nichž se účastníci snaží prosadit své preferované termíny. Při koordinaci schůzky napříč časovými pásmy je však komunikace přes e-mail nebo chat nejen neefektivní, ale může být i kontraproduktivní. Online nástroj pro plánování schůzek Doodlenapříklad automatizuje velkou část procesu plánování události a zkracuje jej na několik minut.
3. Ať se každý může vyjádřit
Důležitou součástí dohody o termínu schůzky je zajistit, aby každý měl možnost vyjádřit své preference. An online anketa je k tomu ideální. Plánovač termínů schůzek Doodle má tuto funkci zabudovanou. Účastníkům můžete nabídnout několik předem vybraných časových úseků. Každý z nich pak může hlasovat pro ten časový úsek, který mu nejlépe vyhovuje. Jakmile jsou odevzdány všechny hlasy, výsledky jsou k dispozici všem. Tím se odpovědnost za plánování schůzky přesouvá zpět na účastníky, což odlehčuje tlaku na jednotlivce.
4. Zajisti, aby byly tvé kalendáře synchronizované
Pokud plánuješ schůzku s velkým předstihem, je možné, že si na ni lidé v daný okamžik nevzpomenou. Posledním krokem po dohodnutí termínu je synchronizace času schůzky ve všech diářích a kalendářích, aby byl termín definitivně potvrzen. Pokud používáš Doodle, skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je propojení tvého online kalendáře s účtem Doodle. Tímto způsobem, jakmile se rozhodnete pro čas schůzky, bude tento čas označen ve vašem kalendáři a už se o to nemusíte starat. To je obzvláště důležité, když se účastníci připojují z různých míst a v kalendářích všech se schůzka zobrazuje v místním čase.
Při plánování schůzky napříč časovými pásmy je důležité použít mechanismus, který zjednoduší proces plánování. Chceš, aby se lidé na schůzku těšili a nebyli naštvaní z toho, že si kvůli ní museli udělat výjimku.
Chceš začít?
Více než 30 milionů lidí každý měsíc důvěřuje Doodle při organizování svých schůzek, právě proto, že s Doodle je to snadné a rychlé. Chceš-li se dozvědět více o tom, jak ti plánovač schůzek Doodle výrazně usnadní plánování, prohlédni si jeho funkce nebo nás jednoduše nás kontaktujte. Rádi vám pomůžeme s prvními kroky.
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