Proč bys měl využít služeb profesionálního organizátora schůzek
V ideálním světě by schůzky spočívaly pouze v domluvení času a data, rozeslání pozvánek a uskutečnění akce. Bohužel to není tak jednoduché.
Plánování schůzek často obnáší hledání termínu, který vyhovuje všem zúčastněným, zasílání četných e-mailů a hledání vhodného místa. Ve skutečnosti čtyři z deseti zaměstnanců ztrácí až 30 minut hledáním ideálního místa. Je to zdlouhavý a časově náročný proces. Naštěstí to tak být nemusí.
S profesionálním plánovačem schůzek se zbavíš starostí. Jsi připraven změnit způsob plánování schůzek? Tady je několik důvodů, proč bys měl používat Doodle.
Integrace s oblíbenými aplikacemi
Doodle dobře spolupracuje s dalšími aplikacemi a nástroji v rámci plánování. Tento software pro plánování událostí se hladce integruje s různými kalendáři a aplikacemi pro videokonference, jako jsou Google Calendar, Microsoft Office Calendar, Microsoft Teams, Google Meet a Zoom, což usnadňuje plánování.
Služba je také integrována se Zapierem, což ti umožňuje automatizovat opakující se úkoly, aniž bys musel napsat jediný řádek kódu. Můžeš například automaticky vytvářet řádky v tabulkách Google Sheets na základě nových rezervací v Doodle nebo zveřejňovat nové události z Doodle na serveru Discord.
Skupinové ankety
Kdy a v kolik hodin to vyhovuje všem? Tato otázka často vede k nekonečným výměnám zpráv, odkládání schůzek a někdy i k rozčilení. S Doodle skupinová anketase těmto problémům vyhnete a najdete ideální termín schůzky, který vyhovuje všem. Funguje to takto:
Vytvoř anketu a pojmenuj událost. Například „schůzka k aktualizaci stavu“.
Uveď, kdy máš čas.
Pozvi účastníky.
Můžeš také nastavit termín ankety a přidat podrobnosti o schůzce, aby všichni věděli, o co jde. Jakmile účastníci obdrží tvou pozvánku, stačí jim vybrat čas a časový úsek s nejvyšším počtem hlasů se automaticky stane časem schůzky.
Navíc můžeš sledovat, kdo už hlasoval, a posílat automatické připomínky těm, kteří ještě nehlasovali, abys zajistil, že se všichni zapojí. Už žádné dohadování s lidmi ohledně jejich dostupnosti.
Rezervační stránka
Ruční rozesílání e-mailů klientům za účelem nalezení termínu schůzky, který vyhovuje všem stranám, může být časově náročné. Díky stránce pro rezervaci na Doodle rezervační stránka můžeš schůzky plánovat rychleji. Takto to funguje:
Propoj svou oblíbenou kalendářovou aplikaci, například Google Calendar nebo Outlook.
Nastav si, kdy máš čas.
Sdílej odkaz na svůj kalendář.
Klienti stačí zadat své údaje, vybrat si preferovaný termín schůzky a schůzka se objeví v kalendářích vás obou. A to nejlepší? Rezervační stránka ti umožňuje synchronizovat oba kalendáře, abys předešel kolizím v rozvrhu, a posílat klientům připomenutí, aby na své rezervace nezapomněli.
Uživatelsky přívětivé rozhraní
Nástroj pro plánování konferencí ti může pomoci ušetřit čas při organizování schůzek. Pokud však má nepřehledné rozhraní nebo je jeho ovládání příliš složité, nemusí to vést k výrazné úspoře času.
Doodle má intuitivní rozhraní podobné kalendáři, které usnadňuje plánování schůzek. Jakmile propojíš Doodle se svou oblíbenou kalendářovou aplikací, můžeš vybrat datum a čas schůzky a vytvořit ji pouhými několika kliknutími. Navíc je k dispozici uživatelsky přívětivý přehled, kde můžeš sledovat všechny své schůzky.
Plynulý zážitek na mobilu
Stále více profesionálů plánuje schůzky na cestách: z mobilních telefonů nebo tabletů při dojíždění, při práci na dálku nebo mezi schůzkami. Web Doodle optimalizovaný pro mobilní zařízení usnadňuje plánování schůzek odkudkoli, aniž by bylo nutné stahovat aplikaci. Stačí otevřít Doodle v mobilním prohlížeči a kdykoli vytvářet, spravovat nebo se připojovat ke schůzkám.
Řešení pro schůzky na míru
Různé schůzky s sebou přinášejí různé výzvy při plánování. Plánování skupinových schůzek může být logistickou noční můrou, zejména při práci s mnoha klienty nebo členy týmu. Naopak plánování individuálních schůzek může být obtížné, když se musíš vypořádat s více kalendáři a kolidujícími termíny.
Doodle nabízí přizpůsobitelná řešení pro schůzky v rámci individuální schůzky i skupinové schůzky, které zjednodušují proces plánování.
Plánování schůzek bez starostí
Plánování schůzek s klienty a kolegy může přinášet řadu výzev. Ať už jsi obchodník, náborář, freelancer nebo člen vrcholového vedení, Doodle ti pomůže zefektivnit proces plánování díky snadno použitelnému rozhraní, efektivním funkcím pro spolupráci a dalším užitečným funkcím.
Jsi připravený plánovat schůzky snadno a rychle? Zaregistruj se ještě dnes a získej plán Free. Není potřeba kreditní karta.
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