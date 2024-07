I en ideel verden ville møderne blot bestå i at fastsætte en tid og dato, sende invitationer og afholde begivenheden. Desværre er processen ikke så ligetil.

Ofte indebærer planlægning af møder, at man skal finde et tidspunkt, der passer alle parter, sende mange e-mails og finde et passende sted. Faktisk spilder fire ud af 10 arbejdstagere op til 30 minutter på at finde et ideelt sted. Det er en kedelig og tidskrævende proces. Heldigvis behøver det ikke at være det.

Med en professionel mødeplanlægger kan du fjerne besværet. Er du klar til at ændre din planlægningsproces? Her er hvorfor du bør bruge Doodle.

Integration med populære apps

Doodle fungerer godt sammen med andre apps og værktøjer i en planlægningsarbejdsgang. Eventplanlægningssoftwaren integreres problemfrit med forskellige kalendere og videokonferenceapps som Google Calendar, Microsoft Office Calendar, Microsoft Teams, Google Meet og Zoom for at gøre planlægningen nemmere.

Det integrerer også med Zapier, så du kan automatisere gentagne opgaver uden at skrive en eneste linje kode. Du kan f.eks. automatisk oprette Google Sheets-regnearkrækker fra nye bookinger i Doodle eller sende nye Doodle-begivenheder til en Discord-server.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Gruppeafstemninger

Hvilken tid og dato passer alle? Dette spørgsmål resulterer ofte i endeløse udvekslinger, udsættelse af møder og til tider i frustration. Med Doodle Group Poll kan du undgå disse spørgsmål og finde et perfekt mødetidspunkt, der passer til alle. Sådan fungerer det:

Opret en afstemning, og giv begivenheden et navn. For eksempel "statusopdateringsmøde".

Angiv, hvornår du er tilgængelig.

Invitér deltagerne.

Du kan også angive en afstemningsfrist og tilføje mødedetaljer for at få alle på samme side. Når deltagerne har modtaget din invitation, skal de blot vælge et tidspunkt, og det tidsrum, der er mest stemt, bliver automatisk mødetidspunktet.

Derudover kan du holde styr på alle, der har stemt, og sende automatiske påmindelser til folk, der ikke har stemt, for at sikre, at alle stemmer. Ikke mere frem og tilbage med folk om tilgængelighed.

Booking Page

Det kan være tidskrævende at sende e-mails til kunderne manuelt for at finde et mødetidspunkt, der passer til alle parter. Med Doodles Booking Page funktion kan du planlægge møder hurtigere. Sådan fungerer det:

Tilslut din foretrukne kalenderapp, f.eks. Google Calendar eller Microsoft Outlook.

Indstil, hvornår du er ledig.

Del dit kalenderlink.

Kunderne skal blot tilføje deres oplysninger, vælge deres foretrukne mødetidspunkt, og mødet vises i begge jeres kalendere. Og det bedste af det hele? Booking Page giver dig mulighed for at synkronisere begge kalendere for at forhindre sammenstød i tidsplanen og sende påmindelser til kunderne for at sikre, at de ikke glemmer deres bookinger.

Brugervenlig grænseflade

Et værktøj til konferenceplanlægning kan hjælpe dig med at spare tid på at organisere møder. Men hvis det har en skræmmende grænseflade eller en stejl indlæringskurve, resulterer det måske ikke i en betydelig tidsbesparelse.

Doodle har en intuitiv kalenderlignende grænseflade, der gør det nemt at planlægge møder. Når du har knyttet Doodle til din foretrukne kalenderapp, kan du vælge et mødetidspunkt og en dato for at oprette et møde med få klik. Desuden er der et brugervenligt dashboard, hvor du kan holde styr på alle de møder, du har.

Intuitiv mobilapp

Flere og flere fagfolk planlægger møder via mobile eller tablet-enheder. Har du brug for at planlægge møder på farten? Doodle giver dig mulighed for at planlægge møder, uanset hvor du er. Ud over webappen tilbyder Doodle brugervenlige apps til iOS og Android, som gør det muligt for dig at planlægge møder og få meddelelser hvor som helst og når som helst.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Tilpassede mødeløsninger, der kan tilpasses

Forskellige møder giver forskellige udfordringer med hensyn til planlægning. Planlægning af gruppemøder kan være et logistisk mareridt, især når man arbejder med mange kunder eller teammedlemmer. Omvendt kan det være svært at planlægge individuelle møder, når man skal jonglere med flere kalendere og modstridende tidsplaner.

Doodle tilbyder tilpassede mødeløsninger til En-til-en-møder og gruppemøder for at strømline planlægningsprocessen.

Problemfri mødeplanlægning

Planlægning af møder med kunder og kolleger kan være forbundet med flere udfordringer. Uanset om du er sælger, rekrutteringsmedarbejder, freelancer eller C-suite executive, kan Doodle hjælpe dig med at strømline planlægningsprocessen med sin brugervenlige grænseflade, effektive samarbejdsfunktioner og andre nyttige funktioner.

Er du klar til at planlægge møder på den nemme måde? Tilmeld dig et gratis abonnement i dag. Der kræves intet kreditkort.