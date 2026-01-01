एक आदर्श दुनिया में, बैठकों में बस समय और तारीख तय करना, निमंत्रण भेजना और कार्यक्रम आयोजित करना शामिल होता। दुर्भाग्यवश, यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है।

अक्सर, बैठकों का समय तय करने में सभी पक्षों के लिए एक सुविधाजनक समय खोजना, कई ईमेल भेजना और एक उपयुक्त स्थान ढूंढना शामिल होता है। वास्तव में, 10 में से चार कर्मचारी एक आदर्श स्थान खोजने में 30 मिनट तक बर्बाद करें। यह एक थकाऊ और समय-साध्य प्रक्रिया है। सौभाग्य से, ऐसा होना जरूरी नहीं है।

एक पेशेवर मीटिंग प्लानर के साथ, आप झंझट को खत्म कर सकते हैं। क्या आप अपनी शेड्यूलिंग प्रक्रिया को बदलने के लिए तैयार हैं? यहाँ बताया गया है कि आपको Doodle का उपयोग क्यों करना चाहिए।

लोकप्रिय ऐप्स के साथ एकीकरण

Doodle शेड्यूलिंग वर्कफ़्लो में अन्य ऐप्स और टूल्स के साथ अच्छी तरह से काम करता है। यह इवेंट प्लानिंग सॉफ़्टवेयर शेड्यूलिंग को आसान बनाने के लिए गूगल कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट और ज़ूम जैसे विभिन्न कैलेंडरों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स के साथ सहजता से एकीकृत होता है।

यह Zapier के साथ भी एकीकृत होता है, जिससे आप बिना एक भी कोड की लाइन लिखे दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप Doodle में नई बुकिंग से स्वचालित रूप से Google Sheets की स्प्रेडशीट पंक्तियाँ बना सकते हैं या नए Doodle इवेंट्स को Discord सर्वर पर पोस्ट कर सकते हैं।

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ग्रुप पोल

सबके लिए कौन सा समय और तारीख सुविधाजनक है? यह सवाल अक्सर अनंत चैट, बैठकों के स्थगन और कभी-कभी निराशा का कारण बनता है। Doodle के साथ ग्रुप पोल , आप इन समस्याओं से बच सकते हैं और सभी के लिए उपयुक्त एक आदर्श बैठक समय ढूंढ सकते हैं। यह इस प्रकार काम करता है:

एक पोल बनाएं और कार्यक्रम का नाम दें। उदाहरण के लिए, "status update meeting"।

बताएँ कि आप कब उपलब्ध हैं।

प्रतिभागियों को आमंत्रित करें।

आप एक पोल की समयसीमा भी निर्धारित कर सकते हैं और बैठक का विवरण जोड़ सकते हैं ताकि सभी एक ही पृष्ठ पर रहें। एक बार प्रतिभागी आपका निमंत्रण प्राप्त कर लें, तो उन्हें बस एक समय चुनना होगा और सबसे अधिक वोट प्राप्त समय स्लॉट स्वचालित रूप से बैठक का समय बन जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आप उन सभी का ट्रैक रख सकते हैं जिन्होंने मतदान कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है उन्हें स्वचालित अनुस्मारक भेज सकते हैं, ताकि हर कोई मतदान कर ले। अब उपलब्धता को लेकर लोगों के साथ बार-बार पूछताछ करने की जरूरत नहीं।

बुकिंग पेज

सभी पक्षों के लिए उपयुक्त बैठक समय खोजने के लिए ग्राहकों को मैन्युअल रूप से ईमेल भेजना समय-साध्य हो सकता है। Doodle के साथ बुकिंग पेज इस सुविधा से आप मीटिंग्स को तेज़ी से शेड्यूल कर सकते हैं। यह इस तरह काम करता है:

अपनी पसंदीदा कैलेंडर ऐप, जैसे Google Calendar या Microsoft Outlook, को कनेक्ट करें।

जब आप उपलब्ध हों, तब सेट करें।

अपना कैलेंडर लिंक साझा करें।

ग्राहकों को बस अपनी जानकारी भरनी है, अपनी पसंदीदा मीटिंग का समय चुनना है और मीटिंग आपके दोनों कैलेंडरों में दिख जाएगी। और सबसे अच्छी बात? बुकिंग पेज आपको दोनों कैलेंडरों को सिंक करने की सुविधा देता है ताकि शेड्यूल टकराव न हो और ग्राहकों को रिमाइंडर भेजे जा सकें, जिससे वे अपनी बुकिंग भूल न जाएँ।

उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस

एक कॉन्फ्रेंस शेड्यूलिंग टूल आपको बैठकों का आयोजन करने में समय बचाने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर इसका इंटरफ़ेस भ्रामक हो या सीखने की प्रक्रिया कठिन हो, तो इससे पर्याप्त समय की बचत नहीं हो सकती।

Doodle में एक सहज कैलेंडर-जैसा इंटरफ़ेस है जो बैठकों को शेड्यूल करना आसान बनाता है। एक बार जब आप Doodle को अपनी पसंदीदा कैलेंडर ऐप से लिंक कर लेते हैं, तो आप कुछ ही क्लिक में बैठक का समय और तारीख चुनकर बैठक बना सकते हैं। इसके अलावा, एक उपयोगकर्ता-अनुकूल डैशबोर्ड भी है जहाँ आप अपनी सभी बैठकों पर नज़र रख सकते हैं।

बाधारहित मोबाइल अनुभव

अधिक से अधिक पेशेवर चलते-फिरते मीटिंग्स शेड्यूल करते हैं: यात्रा के दौरान, दूर से काम करते समय, या अपॉइंटमेंट्स के बीच अपने फोन या टैबलेट से। Doodle की मोबाइल-अनुकूलित वेबसाइट कहीं से भी मीटिंग शेड्यूल करना आसान बनाती है, बिना कोई ऐप डाउनलोड किए। बस अपने मोबाइल ब्राउज़र में Doodle खोलें और कभी भी मीटिंग बनाएं, प्रबंधित करें, या उसमें शामिल हों।

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अनुकूलन योग्य बैठक समाधान

विभिन्न बैठकों के साथ विभिन्न समय-निर्धारण चुनौतियाँ जुड़ी होती हैं। समूह बैठकें निर्धारित करना यह एक लॉजिस्टिकल दुःस्वप्न हो सकता है, खासकर जब कई ग्राहकों या टीम के सदस्यों के साथ काम करना हो। इसके विपरीत, एक-एक करके बैठकें निर्धारित करना तब मुश्किल हो सकता है जब कई कैलेंडर और टकराते कार्यक्रमों के बीच तालमेल बिठाना हो।

Doodle के लिए अनुकूलन योग्य बैठक समाधान एक-एक करके बैठकें और समय-सारिणी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए समूह बैठकें।

बिना झंझट के बैठक शेड्यूलिंग

ग्राहकों और सहकर्मियों के साथ बैठकें निर्धारित करना कई चुनौतियों से भरा हो सकता है। चाहे आप सेल्सपर्सन हों, भर्तीकर्ता हों, फ्रीलांसर हों या सी-सुइट कार्यकारी हों, Doodle अपने उपयोग में आसान इंटरफ़ेस, कुशल सहयोग सुविधाओं और अन्य उपयोगी विशेषताओं के साथ बैठकें निर्धारित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में आपकी मदद कर सकता है।

आसान तरीके से मीटिंग शेड्यूल करने के लिए तैयार हैं? आज ही मुफ्त प्लान के लिए साइन अप करें। क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है।