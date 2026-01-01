W idealnym świecie organizacja spotkań sprowadzałaby się po prostu do ustalenia daty i godziny, wysłania zaproszeń oraz przeprowadzenia spotkania. Niestety, proces ten nie jest aż tak prosty.

Często organizowanie spotkań wiąże się z ustaleniem terminu dogodnego dla wszystkich stron, wysyłaniem licznych e-maili oraz znalezieniem odpowiedniego miejsca. W rzeczywistości, czterech na dziesięciu pracowników można stracić nawet 30 minut na szukanie idealnego miejsca. To żmudny i czasochłonny proces. Na szczęście nie musi tak być.

Dzięki pomocy profesjonalnego organizatora spotkań możesz uniknąć kłopotów. Chcesz zrewolucjonizować proces ustalania terminów? Oto powody, dla których warto skorzystać z Doodle.

Integracja z popularnymi aplikacjami

Doodle dobrze współpracuje z innymi aplikacjami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie planowania. To oprogramowanie do planowania wydarzeń płynnie integruje się z różnymi kalendarzami i aplikacjami do wideokonferencji, takimi jak Kalendarz Google, Kalendarz Microsoft Office, Microsoft Teams, Google Meet i Zoom, ułatwiając tym samym planowanie.

Aplikacja integruje się również z serwisem Zapier, co pozwala zautomatyzować powtarzające się zadania bez konieczności pisania ani jednej linii kodu. Można na przykład automatycznie tworzyć wiersze w arkuszach Google Sheets na podstawie nowych rezerwacji w serwisie Doodle lub publikować nowe wydarzenia z serwisu Doodle na serwerze Discord.

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Group Polls

Która godzina i data są dogodne dla wszystkich? To pytanie często prowadzi do niekończących się dyskusji, przełożenia spotkań, a czasem nawet do irytacji. Dzięki Doodle Group Poll , możesz uniknąć tych problemów i znaleźć idealny termin spotkania, który będzie odpowiadał wszystkim. Oto jak to działa:

Utwórz ankietę i nadaj nazwę wydarzeniu. Na przykład: „spotkanie dotyczące aktualizacji statusu”.

Podaj, kiedy masz czas.

Zaproś uczestników.

Możesz również ustalić termin zakończenia głosowania i dodać szczegóły spotkania, aby wszyscy byli na bieżąco. Gdy uczestnicy otrzymają zaproszenie, wystarczy, że wybiorą dogodny termin, a przedział czasowy, który uzyska najwięcej głosów, automatycznie stanie się terminem spotkania.

Ponadto możesz śledzić, kto już zagłosował, i wysyłać automatyczne przypomnienia do osób, które jeszcze tego nie zrobiły, aby zapewnić, że wszyscy zagłosują. Koniec z ciągłymi rozmowami z ludźmi na temat ich dostępności.

Booking Page

Ręczne wysyłanie e-maili do klientów w celu ustalenia terminu spotkania dogodnego dla wszystkich stron może być czasochłonne. Dzięki aplikacji Doodle Booking Page Dzięki tej funkcji możesz szybciej planować spotkania. Oto jak to działa:

Połącz swoją ulubioną aplikację kalendarza, np. Kalendarz Google lub Microsoft Outlook.

Ustal, kiedy jesteś dostępny.

Udostępnij link do swojego kalendarza.

Klienci muszą jedynie wprowadzić swoje dane, wybrać preferowaną godzinę spotkania, a spotkanie pojawi się w kalendarzach obu stron. A co najlepsze? Booking Page pozwala zsynchronizować oba kalendarze, aby uniknąć kolizji terminów, oraz wysyłać klientom przypomnienia, dzięki czemu nie zapomną o swoich rezerwacjach.

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Narzędzie do planowania konferencji może pomóc Ci zaoszczędzić czas przy organizowaniu spotkań. Jeśli jednak ma ono skomplikowany interfejs lub wymaga długiego okresu nauki obsługi, może nie przynieść znaczącej oszczędności czasu.

Doodle posiada intuicyjny interfejs przypominający kalendarz, który ułatwia planowanie spotkań. Po połączeniu Doodle z wybraną aplikacją kalendarzową wystarczy kilka kliknięć, aby wybrać datę i godzinę spotkania oraz utworzyć je. Ponadto dostępny jest przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny, na którym można śledzić wszystkie zaplanowane spotkania.

Płynne korzystanie z urządzeń mobilnych

Coraz więcej osób z branży umawia spotkania w drodze: korzystając ze smartfonów lub tabletów podczas dojazdów do pracy, pracy zdalnej lub w przerwach między spotkaniami. Strona internetowa Doodle, zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych, ułatwia umawianie spotkań z dowolnego miejsca, bez konieczności pobierania aplikacji. Wystarczy otworzyć Doodle w przeglądarce na telefonie, aby w dowolnym momencie tworzyć spotkania, zarządzać nimi lub do nich dołączać.

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Rozwiązania dostosowane do potrzeb w zakresie organizacji spotkań

Różne spotkania wiążą się z różnymi wyzwaniami związanymi z planowaniem. Planowanie spotkań grupowych może być logistycznym koszmarem, zwłaszcza podczas współpracy z wieloma klientami lub członkami zespołu. Z drugiej strony, ustalanie terminów spotkań indywidualnych może być trudne, gdy trzeba pogodzić wiele kalendarzy i kolidujące ze sobą harmonogramy.

Doodle oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie organizacji spotkań dla spotkania indywidualne oraz spotkania grupowe w celu usprawnienia procesu planowania.

Proste planowanie spotkań

Umówienie spotkań z klientami i współpracownikami może wiązać się z wieloma wyzwaniami. Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą, rekruterem, freelancerem, czy członkiem kadry kierowniczej najwyższego szczebla, Doodle pomoże Ci usprawnić proces ustalania terminów dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi, wydajnym funkcjom współpracy oraz innym przydatnym narzędziom.

Chcesz w prosty sposób umawiać spotkania? Zarejestruj się już dziś, aby skorzystać z bezpłatnego planu. Nie musisz podawać danych karty kredytowej.