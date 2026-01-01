I en idealisk värld skulle möten helt enkelt innebära att man bestämmer tid och datum, skickar ut inbjudningar och genomför mötet. Tyvärr är processen inte så enkel.

Att boka möten innebär ofta att man måste hitta en tid som passar alla inblandade, skicka en mängd e-postmeddelanden och hitta en lämplig lokal. Faktum är att, fyra av tio arbetstagare slösa upp till 30 minuter på att leta efter en perfekt plats. Det är en tråkig och tidskrävande process. Lyckligtvis behöver det inte vara så.

Med hjälp av en professionell mötesplanerare slipper du allt krångel. Är du redo att förnya din schemaläggning? Här är några skäl till varför du bör använda Doodle.

Integration med populära appar

Doodle fungerar bra tillsammans med andra appar och verktyg i ett schemaläggningsflöde. Programvaran för evenemangsplanering integreras smidigt med olika kalendrar och videokonferensappar, såsom Google Kalender, Microsoft Office-kalendern, Microsoft Teams, Google Meet och Zoom, för att underlätta schemaläggningen.

Det kan dessutom integreras med Zapier, vilket gör att du kan automatisera repetitiva uppgifter utan att behöva skriva en enda rad kod. Du kan till exempel automatiskt skapa rader i Google Sheets utifrån nya bokningar i Doodle eller publicera nya Doodle-evenemang på en Discord-server.

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Group Poll

Vilken tid och vilket datum passar alla? Denna fråga leder ofta till ändlösa diskussioner, uppskjutna möten och ibland till och med irritation. Med Doodle Group Poll , kan du undvika dessa problem och hitta en perfekt mötestid som passar alla. Så här fungerar det:

Skapa en omröstning och ge evenemanget ett namn. Till exempel ”möte för lägesuppdatering”.

Ange när du är tillgänglig.

Bjud in deltagarna.

Du kan också ange en tidsgräns för omröstningen och lägga till mötesuppgifterna så att alla är på samma sida. När deltagarna har fått din inbjudan behöver de bara välja en tid, och det tidsintervall som får flest röster blir automatiskt mötestiden.

Dessutom kan du hålla koll på alla som har röstat och skicka automatiska påminnelser till dem som inte har gjort det, för att se till att alla röstar. Nu slipper du krångla med folk om när de har tid.

Booking Page

Att manuellt skicka e-postmeddelanden till kunder för att hitta en mötestid som passar alla parter kan vara tidskrävande. Med Doodle Booking Page Med den här funktionen kan du boka möten snabbare. Så här fungerar det:

Anslut din favoritkalenderapp, till exempel Google Kalender eller Microsoft Outlook.

Ange när du är tillgänglig.

Dela länken till din kalender.

Kunderna behöver bara fylla i sina uppgifter och välja önskad mötestid, så dyker mötet upp i båda era kalendrar. Och det bästa av allt? Booking Page kan synkronisera båda kalendrarna för att undvika schemakollisioner och skicka påminnelser till kunderna så att de inte glömmer sina bokningar.

Användarvänligt gränssnitt

Ett verktyg för mötesbokning kan hjälpa dig att spara tid när du organiserar möten. Men om det har ett krångligt gränssnitt eller en brant inlärningskurva kanske det inte leder till några betydande tidsbesparingar.

Doodle har ett intuitivt gränssnitt som liknar en kalender, vilket gör det enkelt att boka möten. När du har kopplat ihop Doodle med din favoritkalenderapp kan du välja tid och datum för ett möte och skapa det med bara några klick. Dessutom finns det en användarvänlig översiktssida där du kan hålla koll på alla dina möten.

En smidig mobilupplevelse

Allt fler yrkesverksamma bokar möten när de är på språng: från sina mobiler eller surfplattor under pendlingen, när de arbetar på distans eller mellan möten. Doodles mobiloptimerade webbplats gör det enkelt att boka möten varifrån som helst, utan att behöva ladda ner en app. Öppna bara Doodle i din mobilwebbläsare för att skapa, hantera eller delta i möten när som helst.

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Anpassningsbara möteslösningar

Olika möten medför olika utmaningar när det gäller schemaläggningen. Planering av gruppmöten kan vara en logistisk mardröm, särskilt när man arbetar med många kunder eller teammedlemmar. Å andra sidan kan det vara svårt att boka enskilda möten när man måste jonglera flera kalendrar och scheman som krockar med varandra.

Doodle erbjuder anpassningsbara möteslösningar för individuella möten och gruppmöten för att effektivisera schemaläggningen.

Enkel mötesbokning

Att boka möten med kunder och kollegor kan innebära flera utmaningar. Oavsett om du är säljare, rekryterare, frilansare eller ledande befattningshavare kan Doodle hjälpa dig att effektivisera bokningsprocessen tack vare sitt användarvänliga gränssnitt, effektiva samarbetsfunktioner och andra praktiska funktioner.

Är du redo att boka möten på ett enkelt sätt? Registrera dig för ett gratisabonnemang redan idag. Inget kreditkort krävs.