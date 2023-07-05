In een ideale wereld zou het organiseren van vergaderingen neerkomen op het vastleggen van een tijd en datum, het versturen van uitnodigingen en het houden van de vergadering. Helaas is het proces niet zo eenvoudig.

Vaak komt er bij het plannen van vergaderingen heel wat kijken: een moment vinden dat voor iedereen goed uitkomt, talloze e-mails versturen en een geschikte locatie zoeken. Sterker nog, vier op de tien werknemers Je kunt wel 30 minuten verspillen met het zoeken naar een ideale plek. Dat is een vervelend en tijdrovend proces. Gelukkig hoeft dat niet zo te zijn.

Met een professionele vergaderplanner hoef je je daar geen zorgen meer over te maken. Klaar om je planningsproces te veranderen? Hier zijn de redenen waarom je Doodle zou moeten gebruiken.

Integratie met populaire apps

Doodle werkt goed samen met andere apps en tools in een planningsworkflow. De software voor evenementenplanning sluit naadloos aan op verschillende agenda’s en apps voor videoconferenties, zoals Google Calendar, Microsoft Office Agenda, Microsoft Teams, Google Meet en Zoom, om het plannen makkelijker te maken.

Het werkt ook samen met Zapier, waardoor je terugkerende taken kunt automatiseren zonder ook maar één regel code te hoeven schrijven. Je kunt bijvoorbeeld automatisch rijen in Google Sheets aanmaken op basis van nieuwe boekingen in Doodle, of nieuwe Doodle-evenementen op een Discord-server plaatsen.

Groepspolls

Welke datum en tijd komen iedereen goed uit? Deze vraag leidt vaak tot eindeloze discussies, uitgestelde vergaderingen en soms tot ergernis. Met Doodle Groepspoll , kun je deze problemen voorkomen en een perfect tijdstip voor de vergadering vinden dat voor iedereen uitkomt. Zo werkt het:

Maak een Groepspoll

Maak een poll aan en geef het evenement een naam. Bijvoorbeeld: "statusvergadering".

Laat weten wanneer je beschikbaar bent.

Nodig deelnemers uit.

Je kunt ook een deadline voor de poll instellen en de vergadergegevens toevoegen, zodat iedereen op dezelfde lijn zit. Zodra de deelnemers je uitnodiging hebben ontvangen, hoeven ze alleen maar een tijdstip te kiezen en wordt het tijdvak met de meeste stemmen automatisch de vergadertijd.

Daarnaast kun je bijhouden wie er allemaal al gestemd heeft en automatische herinneringen sturen naar degenen die dat nog niet hebben gedaan, zodat iedereen zeker stemt. Geen gedoe meer met mensen over wanneer ze beschikbaar zijn.

Boekingspagina

Het kan best tijdrovend zijn om handmatig e-mails naar klanten te sturen om een vergadermoment te vinden dat voor iedereen uitkomt. Met de Doodle’s Boekingspagina Met deze functie kun je sneller vergaderingen inplannen. Zo werkt het:

Maak een Groepspoll

Koppel je favoriete agenda-app, zoals Google Calendar of Microsoft Outlook.

Geef aan wanneer je beschikbaar bent.

Deel de link naar je agenda.

Klanten hoeven alleen maar hun gegevens in te vullen, hun gewenste afspraakmoment te kiezen en de afspraak verschijnt dan in jullie beide agenda’s. En het allerbeste? Met de Boekingspagina kun je beide agenda’s synchroniseren om dubbele afspraken te voorkomen en klanten herinneringen sturen, zodat ze hun afspraken niet vergeten.

Gebruiksvriendelijke interface

Een tool voor het plannen van vergaderingen kan je helpen tijd te besparen bij het organiseren van vergaderingen. Maar als de interface intimiderend is of als het even duurt voordat je ermee overweg kunt, levert het misschien geen grote tijdwinst op.

Doodle heeft een intuïtieve interface die op een agenda lijkt, waardoor je makkelijk vergaderingen kunt inplannen. Zodra je Doodle koppelt aan je favoriete agenda-app, kun je met een paar klikken een tijdstip en datum kiezen om een vergadering aan te maken. Bovendien is er een gebruiksvriendelijk dashboard waar je al je vergaderingen kunt bijhouden.

Maak een Groepspoll

Een naadloze mobiele ervaring

Steeds meer professionals plannen vergaderingen onderweg: vanaf hun telefoon of tablet tijdens het woon-werkverkeer, bij het werken op afstand of tussen afspraken door. Dankzij de voor mobiel geoptimaliseerde website van Doodle kun je gemakkelijk overal vergaderingen plannen, zonder dat je een app hoeft te downloaden. Open Doodle gewoon in je mobiele browser om op elk moment vergaderingen aan te maken, te beheren of eraan deel te nemen.

Aanpasbare oplossingen voor vergaderingen

Verschillende vergaderingen brengen verschillende uitdagingen op het gebied van planning met zich mee. Groepsbijeenkomsten plannen kan een logistieke nachtmerrie zijn, vooral als je met veel klanten of teamleden werkt. Aan de andere kant kan het lastig zijn om één-op-één-afspraken in te plannen als je met meerdere agenda’s en elkaar overlappende afspraken moet jongleren.

Doodle biedt aanpasbare oplossingen voor vergaderingen voor één-op-één-gesprekken en groepsbijeenkomsten om het planningsproces te stroomlijnen.

Moeiteloos vergaderingen plannen

Het plannen van afspraken met klanten en collega’s kan voor heel wat uitdagingen zorgen. Of je nu verkoper, recruiter, freelancer of topmanager bent, Doodle helpt je het planningsproces te stroomlijnen dankzij de gebruiksvriendelijke interface, efficiënte samenwerkingsfuncties en andere handige functies.

Klaar om op een makkelijke manier afspraken te plannen? Meld je vandaag nog aan voor een gratis abonnement. Je hebt geen creditcard nodig.