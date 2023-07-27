Snadné plánování schůzek s Doodle
Ať už pracuješ samostatně nebo řídíš podnik, musíš věnovat pozornost softwaru pro plánování schůzek , který používáš k rezervaci schůzek, organizaci akcí a přehledu o svém kalendáři.
Tvůj online systém pro plánování schůzek může ovlivnit tvé postavení na vysoce konkurenčním trhu. Proč, ptáš se?
Než cokoliv jiného, ujasněme si jednu věc – mezi spotřebiteli panuje velká poptávka po online rezervacích termínů. Ve skutečnosti 67 procent dává přednost online rezervaci, zatímco 33 procent by raději rezervovalo termín po telefonu.
Pohodlné jsou také online platformy pro plánování schůzek. Stačí si uvědomit, že 34 procent online schůzek se domlouvá mimo pracovní dobu.
Pojďme se podívat na různé výhody investice do softwaru pro plánování schůzek a na to, proč může být Doodle tvým spolehlivým a důvěryhodným partnerem v rámci online plánování schůzek jak pro malé firmy, tak pro velké podniky.
Jaké výhody ti přinášejí mobilních nástrojů pro plánování?
Software pro plánování schůzek nabízí mnohem víc než jen domlouvání schůzek se zaměstnanci a klienty.
Díky tomu je rezervace termínů mnohem jednodušší a rychlejší, což zvyšuje motivaci zákazníků si termín zapsat do kalendáře. Tato pohodlnost a efektivita zase podporuje loajalitu zákazníků, snižuje počet neúčasti a zvyšuje zisky.
Stojí za zmínku, že firmy, které využívají online nástroje pro plánování schůzek nástroje , dosahují v průměru 27procentního nárůstu tržeb. Místní firmy, které na své webové stránky přidají plugin pro rezervaci termínů v salonech nebo ve zdravotnických zařízeních, mohou dokonce zaznamenat až 120procentní nárůst tržeb.
Kromě zvýšení tržeb může aplikace pro online rezervaci termínů také zvýšit efektivitu a produktivitu zaměstnanců. Klienti si totiž 46 procent termínů rezervují online, takže zaměstnanci musí vyřizovat jen něco málo přes polovinu termínů osobně nebo po telefonu.
Stručně řečeno, tady je přehled toho, co může software pro plánování schůzek udělat pro tvou firmu:
Zjednoduš a zpříjemni rezervaci termínů a plánování schůzek
Podporuj opakované schůzky a minimalizuj pravděpodobnost, že se někdo nedostaví.
Sniž množství administrativní práce spojené s plánováním schůzek.
Zajisti spokojenost zaměstnanců i zákazníků díky efektivní správě schůzek.
Přesuň zdroje na důležitější záležitosti související s rozvojem podnikání.
Pokud jsi to tedy ještě neudělal, proč odkládáš rozhodnutí investovat do online rezervace termínů? Nech to udělat zázraky pro tvé podnikání.
Proč si plánovat schůzky pomocí platformy Doodle platformu?
Již jsme zmínili řadu výhod používání softwaru pro plánování schůzek. A to je jen špička ledovce toho, jak jej můžeš využít pro své podnikání. Teď, když je to vyjasněné, pojďme si říct, proč se vyplatí investovat do platformy Doodle, která je optimalizovaná pro mobilní zařízení.
Doodle se pyšní tím, že v oblasti organizace akcí a plánování nemá konkurenci. Stačí otevřít web v prohlížeči svého smartphonu, ať už jsi v kanceláři, na cestě na schůzku nebo si jdeš dát kávu, a zůstaň v kontaktu s lidmi, ať jsi kdekoli.
Domlouvej si schůzky a plánuj jednání kdykoli a kdekoli
Doodle je především o flexibilitě. Pokud už znáš náš mobilní nástroj pro tvorbu anket, můžeš snadno procházet naši platformu pro plánování, optimalizovanou pro mobilní zařízení, na svém smartphonu nebo tabletu.
Všechny funkce a známé prostředí našeho softwaru si můžeš vyzkoušet také v našem standardním plánovači schůzek.
Měj svůj rozvrh pod kontrolou díky mobilnímu přístupu, který funguje kdekoli
Ačkoli Doodle již nenabízí speciální mobilní aplikaci, naše webová stránka optimalizovaná pro mobilní zařízení ti poskytuje plný přístup ke všemu, co potřebuješ, a to bez nutnosti stahování. Můžeš kontrolovat dostupnost, spravovat schůzky a propojit své kalendáře a adresáře – to vše přímo z mobilního prohlížeče. Jednoduché, výkonné a vždy dostupné.
Získej přístup k platformě pro plánování platformy , která nemá obdoby
Doodle nabízí řadu bezplatných i prémiových funkcí, díky kterým z plánování vytěžíš maximum.
Doodle Professional nabízí prostředí bez reklam a neomezený počet rezervačních stránek, což je obzvláště užitečné při řízení velké firmy nebo podniku. Podporuje také lepší spolupráci v rámci tvého týmu.
Udržuj svůj kalendář přehledný a uspořádaný díky Doodle
S Doodle nebylo online plánování schůzek nikdy jednodušší. Získáš nejen bezpečnost na podnikové úrovni, ale také extrémně rychlý a snadný způsob, jak naplánovat cokoli – od rychlé snídaně s kolegy až po tvou příští velkolepou pracovní spolupráci.
Proč si ale vybrat software pro plánování schůzek od Doodle?
Necháme čísla mluvit sama za sebe. Více než 70 000 firem důvěřuje Doodle, že jim pomůže začít s domlouváním schůzek za pouhých pět minut. Jen za poslední měsíc jsme naplánovali téměř dva miliony schůzek. To je téměř 44 schůzek za minutu.
To nejlepší na této platformy je její škálovatelnost v poměru 1:10 000. Ať už jsi jednotlivý klient, který chce organizovat schůzky se svou sítí freelancerů, zaneprázdněný tým snažící se sladit kalendáře pro pravidelné porady, nebo podnik zefektivňující plánování v rámci organizace, na Doodle se můžeš spolehnout.
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