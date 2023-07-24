Co je to skupinová schůzka?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to skupinová schůzka?
Skupinová setkání mohou pro různé lidi znamenat spoustu různých věcí. Může to být příležitost, jak pozvat přátele na grilování nebo oslavu narození dítěte. Může to být setkání kolegů, kteří chtějí prodiskutovat projekt, nebo přednášející, který poskytuje studentům zpětnou vazbu.
Schůzky se obvykle spojují s obchodní sférou, ale i zde se mohou konat z mnoha různých důvodů. Představenstvo vaší společnosti se může sejít, aby přijalo důležitá rozhodnutí, váš tým pro práci se zákazníky může chtít brainstormovat nové nápady na zlepšení vztahů s klienty nebo váš datový tým může mít důležité výsledky výzkumu, o které se chce podělit.
Tyto schůzky jsou nevyhnutelně o tom, že se kolegové sejdou, aby prodiskutovali problémy a posunuli firmu vpřed k jejím cílům.
Úspěšná skupinová setkání by měla být produktivní, měla by vést k přijetí rozhodnutí, stanovení konkrétních kroků a všichni zúčastnění by z nich měli mít pocit uspokojení.
Jak uspořádat úspěšnou skupinovou schůzku
Nejprve bys měl přemýšlet o účelu schůzky. Proč svoláváš lidi? Na základě toho vytvoř program, ve kterém uvedíš body, které chceš probrat. Měl bys začít s těmi nejdůležitějšími, abys měl jistotu, že se k nim určitě dostaneš. Poté přidej další body v sestupném pořadí podle důležitosti.
Jakmile víš, co je třeba probrat, promluv si s kýmkoli, kdo se může vyjádřit k danému bodu. Ujisti se, že rozumí tomu, co chceš, a jak jejich účast může věci posunout kupředu.
Vždy se snaž začít schůzku včas. Pokud máte na programu hodně bodů, pozdní začátek by mohl znamenat, že se něco důležitého vynechá. Někdy je dobré naplánovat si před začátkem schůzky trochu času navíc, aby se účastníci mohli před začátkem trochu seznámit.
Pokud schůzi neřídíš ty, ujisti se, že osoba, která ji vede, dodržuje časový plán, probere všechny důležité body a dá každému šanci vyjádřit svůj názor.
Některá zasedání vyžadují kvórum. To znamená, že k tomu, aby se zasedání mohlo konat, musí být přítomno minimální počet členů. Pokud potřebuješ kvórum, ujisti se, že je splněno hned na začátku.
Jak se schůzka chýlí ke konci, zvažte, jaké kroky je třeba podniknout. Někdy není možné přijmout všechna rozhodnutí přímo na schůzce, ale tyto následné kroky mohou skupině pomoci rozhodnout se, jakmile to bude možné.
Jak naplánuješ skupinovou schůzku?
Ať už jde o práci nebo zábavu, dát dohromady skupinu lidí není snadné. Právě proto je tu Doodle pomůže.
Pomocí skupinová anketa stačí jen vybrat časové rozmezí, kdy máš čas, a poslat ho účastníkům. Ti si vyberou, co jim vyhovuje, a během několika minut budeš mít domluvený termín schůzky.
Doodle Professional ti navíc umožňuje přidat k pozvánkám na schůzky vlastní branding – skvělé, pokud plánuješ schůzky v rámci práce. Také ti umožňuje zbavit se reklam a nastavit termíny, do kdy mají lidé odpovědět.
Pokud se scházíte stejně často virtuálně jako osobně, můžeš přidat svůj oblíbený nástroj pro videokonference a automaticky vkládat odkazy do všech pozvánek, které posíláš.
Doodle ti usnadní pořádání skupinových schůzek, ať už pro tři nebo 3 000 lidí. Žádné e-mailové přepisy, jen více volného času, abys se mohl soustředit na důležitější věci. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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